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«Севилья» требует у «Челси» 80 млн евро за Кунде

вчера, 17:50

«Севилья» назвала цену на своего защитника Жуля Кунде.

Испанский клуб требует 80 млн евро за француза. «Челси» предложил включить Курта Зума в сделку, однако «Севилья» хочет получить только деньги.

Ранее стала известна зарплата, которую Кунде будет получать в «Челси», если этот трансфер состоится.

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Hoyar
Hoyar
сегодня в 00:50
Роман нашёл новые скважины в Сибири, 300-400 лямов за два окна не много будет?)
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:59
Хорошая сумма.
3ton
3ton ответ 311 (раскрыть)
вчера в 20:55
Ооооннн не в АааПпппЛлл играет . ГДЕЕЕ ПРИВЫКЛИ ЗАВЫЫЫЫШАААТЬ
3ton
3ton
вчера в 20:54, ред.
Это его реальная цена
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:50
Игрок чем то похож на молодого Аспи,правда за испанца платили 8 млн в свое время,за кудряша просют 80)))
311
311
вчера в 19:35
Красная цена ему 40-45 млн. Да и вообще не для АПЛ он, уверен, что не заиграет в Англии!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:27
Пусть в Севилье и остаётся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:18
Рому пытаются развести на хорошим бабки
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:16
Что-то много требуют)
1bear
1bear
вчера в 19:05
он и за 60 не нужен...
протон1
протон1
вчера в 19:04
Вы шо с ума сошли, с такими ценами
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 18:39
– За неделю это, стало быть, выходит три с половиной тысячи?
– Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
Gahi
Gahi
вчера в 18:24
У каждого продавца на свой товар своя цена, но не у каждого покупателя есть желание покупать за предлагаемую сумму. Так что будут торговаться до тех пор, на чьей стороне больше окажутся аргументов для убеждения в свою пользу. Удачи
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 18:12
Если за 80 не купят Кунде, то и к лучшему. На сайте Челси мелькала информация, что Тухель хочет не его, а Маркиньоса или Кимпембе. И что уже условно за 60 договорились или Зума плюс деньги. И рост у него маловат для центрального защитника АПЛ.
Пусть лучше эти деньги пойдут на центрального нападающего.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:57
Многовато думаю
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 17:56
Один сезон хорошо играл и просить за него 80€млн это уже слишком, 40€млн его красная цена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:52
Хороший у них аппетит...
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