«Севилья» требует у «Челси» 80 млн евро за Кунде

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вчера, 17:50

«Севилья» назвала цену на своего защитника .

Испанский клуб требует 80 млн евро за француза. «Челси» предложил включить в сделку, однако «Севилья» хочет получить только деньги.

Ранее стала известна зарплата, которую Кунде будет получать в «Челси», если этот трансфер состоится.