«Севилья» требует у «Челси» 80 млн евро за Кунде

«Севилья» назвала цену на своего защитника Жуля Кунде.
Испанский клуб требует 80 млн евро за француза. «Челси» предложил включить Курта Зума в сделку, однако «Севилья» хочет получить только деньги.
Ранее стала известна зарплата, которую Кунде будет получать в «Челси», если этот трансфер состоится.
– Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
– Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
Пусть лучше эти деньги пойдут на центрального нападающего.
Пусть лучше эти деньги пойдут на центрального нападающего.