Рамос ждёт Месси в Париже. Футболисты, которые держат друзей близко, а врагов – ещё ближе

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вчера, 19:22

Внушительный список враждующих одноклубников.

Месси готовится играть с Рамосом

Тут история Эль Класико. Если уход Роналду из «Реала» стал шоком – разбили парочку соперников Криштиану и Лионеля в Ла Лиге, то уход и Серхио, и его аргентинского соперника в ПСЖ воспринимается уже спокойнее. Хотя прощание капитана с «Барселоной» выдалось эмоциональным, как и у его нового напарника. Серхио и Лионель, что не раз ссорились на поле, обзывали друг друга, а защитник еще и больно бил форварда, будут одноклубниками. Поскольку люди взрослые, то скорее поладят. Могут стать приятелями, ведь Рамос из тех, кого лучше иметь в своей команде. В ПСЖ у Месси найдутся и давние друзья – Ди Мария и Неймар, и враги, а еще об одном из них напомним ниже.

Златан грозился сломать ноги Рафе

Ибрагимович и Ван дер Варт играли в «Аяксе», но пасы были их единственной связью без агрессии. Сейчас Рафаэль подкалывает шведа, вспоминая, что тот играл не так круто в Амстердаме, как считал. А Златан обещал в прошлом сломать обе ноги голландцу после момента в сборных. Форвард нанес хавбеку травму лодыжки, а потом в привычной для него манере ухмылялся. Конфликт вспыхнул, Ван дер Варт остался в «Аяксе», Златан уехал в Италию. Сейчас голландец называет Ибрагимовича большим нападающим, а швед редко думает о простых смертных, так что Рафа его не интересует.

Шерингем и Коул враждовали 24 года

Если у Ибрагимовича и Ван дер Варта короткая неприязнь, то Тедди и Энди терпели друг друга годами. Самое странное, что никто внятно не может назвать причину вражды. Шерингем не знает, почему не пожал Коулу руку во время замены за Англию, но это – странный повод не общаться 20 лет. Ни слова друг другу не говорили, играя в одной команде в МЮ . Странная ситуация, но в 2019-м году в ночном клубе Коул подошел к Шерингему. Тедди думал, что будет конфликт, но Энди предложил завершить древнюю ссору. Пожали друг другу руки – один из самых известны врагов-одноклубников забыли о прошлом.

Ревнивые Леманн и Кан делили ворота

Напарники по сборной Германии, а не клубу, но тоже из одной раздевалки. Йенс терпеть не мог всех своих конкурентов, а поскольку острый на язык, то его конфликты зачастую становились публичными. Подкалывал Кана из-за отношений с юной подругой. Оливер отвечал колкостями, когда Леманн терял место в основе «Арсенала». Только ради сборной могли позволить взять паузу в конфликте, но надолго их не хватало. Оба легендарных немецких вратаря – парни скандальные, им только дай повод на язвительный комментарий. Злые немцы, повезло, что не родились в начале века, пришлось бы дедушкам по ним стрелять. А если без шуток, которые немцы заслужили, то Кан сейчас – респектабельный начальник, что вербует в «Баварию» знакомую звезду.

Диуф и Джеррард так и не помирились

Джерарду рисовали образ примерного джентльмена, но фанаты «Ливерпуля» знали – может и на пьяную голову в драку полезть. Бывало сложно, особенно когда рядом оказывались такие же взрывные персоны. Беллами и Риисе повздорили из-за пустяка – норвежец отказался спеть в караоке с нетрезвым валлийцем, за что Крейг ударил Йона Арне клюшкой для гольфа по спине, когда пошел в номер разбираться. Но помирились и забивали «Барселоне». А вот Диуф и Джеррард ненавидели друг друга долго. Обзывали, а однажды подрались. Стивен обозвал Диуфа, а тот пообещал переспать с матерью Джеррарда. Хорошо, что орал не на английском – могли дойти до поножовщины.

Эдмундо и Ромарио – два эгоиста

Как часто в таких историях бывает, с психикой у врагов не всегда полный порядок. Эдмундо по прозвищу «Животное» с юности был хулиганом. В 1995-м пьяным сел за руль и убил трех человек – девушку-пассажирку и двух людей в авто напротив. Хотя вина была очевидной, футболиста отмазали. Затягивали суды 17 лет, пока не истек срок давности. Эдмундо легко заводил друзей, Ромарио был в их числе, но поскольку оба – эгоманьяки, то конфликта не избежали. Великий форвард оставил просто хорошему «послание» — карикатуру на Эдмундо и его подругу в туалете своего ресторана, и после этого они годами уничтожали друг друга в интервью на расстоянии.

Терри всегда будет врагом Бриджа

Юные фанаты видели шутки о Терри каждый раз, когда на горизонте появляется красивая женщина, но уже не застали времена, когда Джон спал с подругой и матерью ребенка напарника по команде, сборной и своего друга Уэйна Бриджа. В этой истории несколько жертв – крайний защитник и жена Терри, которая в итоге простила Джону измены и пустила обратно в семью. А вот Терри нужно ругать, как и Гиггза за длительный роман с женой брата. Хочешь свободы – разводись и спи хоть каждый день с новой женщиной. Измены в 21 веке всегда говорят о слабости и подлости. Так и в этом случае, ведь Бридж никогда не простит Терри предательство.

Эффенберг и знаток футбола Маттеус

Ох уж эти немцы. Лотар настолько же неумелый футбольный тренер, насколько великий игрок. Не удивительно, что Эффенберг терпеть не мог советы напарника по «Баварии», ведь Матеус умел бить по мячу, но не разбирался в предмете – редко, но так тоже бывает. Умничанье коллеги злило Штефана, поэтому в биографии легенды «Баварии» была глава с названием «Что Лотар Маттеус знает о футболе», а дальше следовала пустая страница. Эффенберг и сам не подарок – здесь враждовали сложные люди.

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