Дважды рекордсмен Ширер и недостижимый Агуэро. Лучшие бомбардиры клубов в АПЛ

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сегодня, 01:38

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио стал лучшим бомбардиром клуба в истории Премьер-Лиги. «Соккер.ру» вспоминает всех самых результативных из АПЛ в ее нынешнем составе.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» могут выдать лучший старт в Премьер-Лиге в своей истории. Они одержали две победы в двух стартовых турах и лидируют в турнирной таблице. Им уже удалось отметиться историческим достижением – Майкл Антонио оформил дубль в игре с «Лестером» и довел счет своих голов до 48. Это означает, что он обошел Паоло Ди Канио, у которого 47 голов за «Вест Хэм» в Премьер-Лиге. Неплохо для парня, который большую часть карьеры использовался на фланге атаки. Но после перевода в позицию центрфорварда стал проявлять чудеса результативности.

«Челси»

Действующий победитель Лиги чемпионов тоже выиграл два матча. Но никто из тройки лучших бомбардиров клуба в Премьер-Лиге сейчас в нем не играет. Рекордсменом еще долго будет Фрэнк Лэмпард, который забил 147 мячей в 429 матчах. На втором месте Дидье Дрогба со 104 голами, а замыкает тройку Эден Азар с 85 мячами. Может, Ромелу Лукаку задержится надолго и начнет приближаться с годами к рекорду?

«Ливерпуль»

В Премьер-Лиге «красные» замыкают тройку, и в этой команде есть исполнители, которые теоретически могут претендовать в ближайшее время на рекорд. Пока он принадлежит Робби Фаулеру, который никогда не поднимал трофеев над головой в составе «Ливерпуля», но забил 128 голов в Премьер-Лиге. Это на восемь голов больше, чем у Стивена Джеррарда и на десять – чем у Майкла Оуэна. А вот дальше с 96 голами идет Мохамед Салах, за ним – Садио Мане с 75 мячами. Если задержатся на «Энфилде», то вполне могут побороться за рекорд.

«Брайтон»

У рекордсмена «Брайтона» весьма скромный показатель. Рекорд в АПЛ принадлежит Гленну Мюррэю, который забил 26 мячей. Ему на пятки наступает Нил Мопэ с 20 голами. Отметим, что Мюррэй играл за «Брайтон» в низших лигах, и в период с 2008 по 2011 год забил 54 мяча. Но уровень конкуренции в третьем дивизионе, конечно, иной.

«Тоттенхэм»

Здесь особых сомнений нет: лучший бомбардир «шпор» — Харри Кейн. Он уже наколотил 166 мячей в АПЛ за «Тоттенхэм», что на 69 больше, чем у Тедди Шерингема. У Джермейна Дефо и Робби Кина по 91 мячу. Но Кейн скоро может уйти, зафиксировав свою рекордную планку. На пятом месте в списке бомбардиров «шпор» расположился Сон Хын Мин, но у него 71 гол, то есть ему нужно в среднем забивать в АПЛ 27 голов за сезон в течение четырех лет, чтобы превзойти Кейна. Возможно ли это?

«Манчестер Юнайтед»

Здесь есть выдающаяся доминирующая личность. Никто не забил больше голов за сборную Англии (53 мяча) и за «Манчестер Юнайтед» (253 мяча), чем Уэйн Руни. На Премьер-Лигу приходится 183 мяча Руни, и он занимал второе место вслед за Аланом Ширером, который в лиге забил 260 мячей, а за «Ньюкасл» — 208. Наверное, ему может быть обидно, что Серхио Агуэро забил на мяч больше, выступая за один клуб.

«Эвертон»

Лукаку начинает свой бомбардирский путь за «Челси» в Премьер-Лиге, а в «Эвертоне» он уже оставил свой след. Ромелу является лучшим бомбардиром «ирисок» в АПЛ с 68 голами. На втором месте в клубе Данкан Фергюсон, который забил 60 мячей. Любопытно, что Фергюсон лидирует в списке самых удаляемых игроков клуба – на его счету восемь красных карточек.

«Брентфорд»

Вот уж кто пишет историю в АПЛ прямо сейчас. В высшей лиге клуб провел всего два матча – в нынешнем сезоне. И пока его лучшими бомбардирами являются Серхи Каньос и Кристиан Норгард, которые забили по голу в ворота «Арсенала».

«Манчестер Сити»

А тут доминирует уже упомянутый вскользь Серхио Агуэро, чья фигура примечательна по нескольким показателям. Никто из зарубежных футболистов не забивал больше голов в Премьер-Лиге – 184 мяча. Никто не забивал больше хет-триков – 12. У него лучшее соотношение между голами и минутами на поле среди тех, кто забил больше ста мячей – 108. На его счету пять мячей в одном матче – это рекорд. На его счету семь званий лучшего игрока месяца в АПЛ – тоже рекорд. И никто не забивал больше голов за один клуб в Премьер-Лиге. После всего этого даже как-то неловко упоминать Рахима Стерлинга как второго бомбардира «Сити» в лиге. У него 79 мячей. Так что Агуэро еще долго будет королем. Если только Кейн не перейдет к «горожанам» и не устроит шоу.

«Астон Вилла»

Тут ключом к рекорду стало спортивное долголетие и терпение. Рекордсменом «Виллы» является Габриэль Агбонлахор, который забил 73 мяча в Премьер-Лиге за клуб, в котором провел 13 лет. Но можно окунуться глубже истории АПЛ и вспомнить, что Джонни Диксон, игравший за эту команду с 1945-го по 1961 год, забил 132 мяча. И вот он – абсолютно лучший бомбардир клуба.

«Уотфорд»

А рекордсмен «Уотфорда» еще может пополнить свой счет. Им является Трой Дини, забивший 47 мячей в топ-лиге за клуб. И это на 30 мячей больше, чем у второго бомбардира. Им является Абдулайе Дукуре, который, наверное, чаще все же отбирал мяч, чем забивал, учитывая его позицию на поле.

«Лестер»

Тут никто не удивится. Джейми Варди – абсолютный лидер, и рядом – никого. У форварда 119 мячей за «лис» в Премьер-Лиге. Это на 80 голов больше, чем у следующего за ним Рияда Мареза, играющего уже за «Манчестер Сити». И еще за спиной Варди внушительные 247 матчей в Премьер-Лиге за «Лестер». Тут за ним следует Каспер Шмейхель с 241 игрой.

«Саутгемптон»

Данни Ингз забил 41 мяч за «Саутгемптон», прежде чем покинул клуб. Дотянуться до легендарного Мэтта Ле Тиссье ему не удалось, что не удивительно, если учесть талант, долгожительство и лояльность последнего. У него красивая цифра – 100 голов за «святых» в АПЛ . Разве что Джеймс Уорд-Проуз напряжется и приблизится, но ему еще до рекорда 71 мяч.

«Кристал Пэлас»

Очень много лет на него претендуют топ-клубы, а он остается верным «Кристал Пэлас». Вилфрид Заа потому и рекордсмен – 47 мячей. Он, кстати, еще рекордсмен клуба по матчам – 233 игры. На втором месте среди бомбардиров Кристиан Бентеке с 31 мячом, а замыкает тройку серб Лука Миливойевич – 28.

«Лидс»

Занятно, что лучшими бомбардирами «Лидса» являются австралийцы. На счету Марка Видуки 59 голов, а у Харри Кьюэлла – 45. У Рода Уолласа 42 мяча, а Ли Бойер и Алан Смит имеют по 38 мячей. Среди нынешних игроков команды лучшим является Патрик Бэмфорд со скромными 17 голами.

«Вулверхэмптон»

Возможно, не будет сюрпризом, что лучшим бомбардиром «волков» в Премьер-Лиге является Рауль Хименес с 34 голами. Но занятно, что никто из нынешних звезд команды, не входит в топ-пять. Слишком большая голевая нагрузка на Хименесе. На втором месте идет Стивен Флетчер с 22 голами, затем Кевин Дойл (18), Диого Жота (16) и Мэтью Джарвис (15).

«Бернли»

У этой команды в 268 матчах в Премьер-Лиге забито 267 мячей. Почти гол за игру в среднем. А лучшим бомбардиром является с довольно внушительными цифрами для такого клуба Крис Вуд (46 мячей). Ему пять голов уступает Эшли Барнс.

«Ньюкасл»

Здесь лучший без всяких вариантов великий и ужасный Алан Ширер, который забил в АПЛ 148 мячей в 303 матчах за «сорок». Всего же в Премьер-Лиге на его счету 260 мячей. И он, кстати, единственный футболист, кто является лучшим бомбардиром в АПЛ сразу в двух клубах. Еще в «Блэкберне», за который забил 112 мячей в лиге. А в «Ньюкасле» второе место занял Питер Бирдсли, который располагает всего 46 голами. Далее с 43 мячами идут Шола Амеоби и Энди Коул.

«Арсенал»

«Канониры» сейчас переживают очередной виток кризиса, но приятно вспомнить их лучшие времена. Можно догадаться, что лучшим бомбардиром является Тьерри Анри, который забил 175 мячей. Во всех турнирах француз забил более 200 голов, обойдя Иана Райта, на счету которого 113 мячей в Премьер-Лиге и 15 в эпоху до 1992 года. Нынешний капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 64 мяча за «канониров». Сложно сказать, помогут ли клубу нынешние безумные финансовые вливания в рынок.

«Норвич»