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ПСЖ оставил Мбаппе при себе. Теперь у парижского клуба конфликт с лидером, «Реалом» и футболом

вчера, 17:56
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Это может быть началом войны между «Мадридом» и «Парижем».

ПСЖ плевать на деньги, правила и репутацию

Приобретать футболиста, у которого осталось меньше года по контракту с нынешним клубом, за 200 или 220 миллионов евро — это чистое безумие, но в мадридском «Реале» посчитали, что Килиан Мбаппе достоин того, чтобы сойти с ума ради него. Но отказаться от такого предложения — это вообще за гранью понимания, такое мог позволить себе только ПСЖ, который живет в искаженной катарскими миллиардами реальности:

- Все нормально, деньги есть. Предложение «Реала» в сумме с годовой зарплатой Мбаппе — это больше четверти миллиарда евро. С этой суммой ПСЖ готов расстаться, лишь бы француз провел сезон-2021/22 в Париже, хотя сам Килиан просил его отпустить и теперь явно обижен на клуб. Если он уйдет следующим летом свободным агентом, это будет фиаско менеджмента. Впрочем, о каком менеджменте может идти речь, если судьбоносные решения принимает эмир Катара? ПСЖ не является футбольным клубом в прямом смысле слова, это государственный придаток, анклав Катара на территории Франции.

- Правила придумали, чтобы их нарушать. ПСЖ поддержал Александра Чеферина в борьбе с Суперлигой и получил особый статус? Не представляю, как можно уложиться в финансовый фейр-плей даже при условии его смягчения из-за пандемии с такими тратами на футболистов. Свободные агенты — миф, подписание Месси, Рамоса, Доннаруммы и Вейналдума обошлось в десятки миллионов евро, зарплатная ведомость у парижан сейчас просто сумасшедшая. Продажа Мбаппе однозначно помогла бы сбалансировать финансы, но такой задачи не стоит. Видимо, гарантированно укладываются в ФФП.

- Собаки лают, караван идет. В ПСЖ считают, что все можно купить за деньги. На самом деле, они не сильно ошибаются. Но их поведение в переговорах с «Реалом» никто не понял: заявили о готовности продать Мбаппе «на своих условиях», получили более чем достойные предложения, в ответ на которые просто молчали, тянули время до закрытия трансферного окна. Любой молодой футболист, которого интересуют не только деньги, должен знать, что ПСЖ — это золотая клетка, которую невозможно покинуть. Футболисты здесь на правах рабов.

ПСЖ будет снова и снова забрасывать Мбаппе предложениями

Единственное, что заставит пересмотреть выводы по этой ситуации — это продление контракта с Мбаппе в течение следующих месяцев. На сегодняшний день это сложно считать планом клуба, ведь футболист ясно дал понять о своих желаниях. Но Килиан остается в одной лодке с ПСЖ, который предпримет еще одну (или не одну?) попытку оставить его в Париже.

Неймар ведь тоже намеревался вернуться в «Барселону», каждый раз его удерживали, а в конце концов бразильца соблазнили новым контрактом и оставили в ПСЖ. Мбаппе в Париже предлагали более выгодный личный контракт, чем в Мадриде — 60 миллионов в год против 40, и отец форварда советовал ему выбрать деньги. Пока Килиан тверд в своих намерениях, но как знать, не пошатнется ли его мнение за год?

На это может повлиять успех «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и, напротив, неудачный сезон «Реала». Мнение семьи нельзя недооценивать, да и в личной жизни могут произойти события, которые повлияют на карьерные планы. Хочется верить, что Мбаппе окажется последовательным парнем и не отступится, его уход свободным агентом станет хорошим примером для футбола и щелчком по носу тем, кто считает, что всех можно купить. Но в этой истории замешаны огромные деньги, а год — большой срок.

Перес не считает себя проигравшим

После срыва трансфера Мбаппе один из «придворных» журналистов Эду Агирре транслировал с массы позицию Флорентино Переса:

Он не проиграл эту битву. Ему просто не давали играть.

Наверное, это недалеко от истины, раз ПСЖ в конце трансферного окна просто перестал реагировать на предложения «Мадрида». Кроме того, если Мбаппе присоединится к «Реалу» свободным агентом через год, это станет грандиозной победой Переса. Возможно, даже более выдающейся, чем покупка его за 220 миллионов — относительно такой траты было бы море скепсиса, в антирыночном подходе обвиняли бы уже «Реал», а не ПСЖ.

В чем-то это идеальная ситуация для «сливочных»: они показали огромные деньги, тем самым купив лояльность Килиана, который благодарен «Мадриду» за попытку. При этом не потратили ни цента, и теперь могут с чистой совестью забрать футболиста через год. Впрочем, вряд ли эта история закончится так просто: есть основания полагать, что гордый ПСЖ будет мстить за оскорбление. Деньги их не волнуют, что делает парижан весьма опасным врагом для «Реала».

ПСЖ и «Реал» на пороге войны

У Флорентино Переса был хороший план по подписанию Мбаппе, президент «Реала» рассчитывал, что ему помогут смирение и уважение, а разум восторжествует. Из этого ничего не вышло, пришлось ввязаться в драку с ПСЖ и нажить себе врага. И этот враг не клуб из Парижа, а целое государство. Готовящийся провести ЧМ-2022 Катар в преддверии этого события отчаянно хочет владеть величайшим клубом мира. Заявлением об этом станет победа в Лиге чемпионов, а уход Мбаппе отдалил бы эту мечту.

«Реал», по мнению владельцев «Пари Сен-Жермен», потоптался в грязных сапогах по святым планам клуба, и ему ясно дали понять, что никакая сумма не заставит ПСЖ свернуть с выбранного пути к просветлению. Действия «Мадрида» сочли неуважительными, незаконными и неприемлемыми, Леонардо уже начал разыгрывать перед Мбаппе комедию положений о том, что его никто не собирался подписывать этим летом, а Перес якобы специально тянет переговоры на следующий год.

Параллельно французу припомнили его обещание не уходить свободным агентом, при этом ни разу не прозвучала сумма, за которую ПСЖ был готов отпустить Мбаппе. Здесь уже можно было играть в открытую, вот только назвать вслух совершенно неадекватную сумму ПСЖ не мог, как и близкую к предложениям «Реала» — кажется, Перес и на 250 раскошелился бы.

Отсюда сплошное позерство и перекладывание ответственности, но ПСЖ ради нового контракта с Мбаппе будет демонизировать «Реал» и его роль в этой истории. Со своей стороны «Мадрид» будет настаивать на том, что ПСЖ предал Килиана. Эта война уже началась, но в конечном итоге выбирать будет сам Мбаппе. На одной чаше весов детская мечта, на другой — астрономический контракт с ПСЖ, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. А могут появиться и дополнительные опции, от клубов АПЛ, например.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 01:30
Сценарий написан хорошими профессионалами!
Nazi
Nazi
сегодня в 00:41
ПСЖ молодцы. Держат марку :) Ненавистники негодуют и портят себе нервы :)
yzk7aqa8h23s
yzk7aqa8h23s
вчера в 23:36
Реал щёлкнет по носу, когда подпишет бесплатно мбаппе. А псж побежит покупать Холланда за 75 млн, и тут реал щёлкнет по носу и заберут Холланда. Если псж так хочет насолить реалу, пускай покупают Азара, Марсело, себальоса, Йовича
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:42
Страсти утихнут через пару месяцев
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:15
Парень молодец пока что, ведь не саботировал свой переход, не пропускал тренировки, не сказал ни слова в открытую. Так и надо. Но через год жду его в Реале.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:28
Псж - это не гинеровский клуб, из которого Влашич может сбежать в любой момент !
Заключил контракт - отрабатывай - пускай и на лавке !
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:04
Владельцы ПСЖ словно карьеру в Фифе проходят - делай, что по кайфу и не думай о последствиях)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:34, ред.
Это правда, когда говорят, что порабощение не исчезло из нашего мира, просто сейчас это делают по-другому, с помощью денег. А в футбольном мире главные "фараоны" руководят футбольный клуб ПСЖ. Да, правильно, с Неймаром та же история. Я тогда не особо верил, что Неймар действительно хотел перейти в Барселону, но сейчас гораздо яснее ситуация. Вот только потом могут споткнуться о землю, если Мбаппе решит уйти свободным агентом. Это бесчеловечно, и самое печальное в этом то, что обе стороны виноваты. Этот вопрос созреет через год, и тогда посмотрим что из этого выйдет. А пока желаю Мбаппе сконцентрироваться и поладить с Месси, потому что без этого не выйдет ничего.
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Спасибо за статью....ну что, захватывающий сюжет не хуже Санты-Барбары... а меня вообще крамольная мысль по этому поводу..... что Реал больше имитировал желание купить, чем пытался это сделать....ну что бы не влезли например Сити или Юнайтед..... теперь Сити явно не успеют подготовить предложение, а Юнайдет оформил Санчо и нагрузил платежку контрактом Роналду.....а других претендентов пока нет т.к. Атлетико не вытянет этот трансфер, Челси сосредоточен на Холланде, а Бавария просто не делает таких покупок в принципе.... теперь сага продолжиться в феврале. Когда игроку разрешат общение с клубами..... и тут может влезть Барселона (они опять будут уверены что летом продадут Умтити и Коутиньо) да и кто угодно (даже Зенит) у кого найдется 30-40 млн в платежке.... ПСЖ же надеется, что им удастся продлить контракт поэтому и заняли такую позицию.... я думаю, что игра с Месси будет основным аргументом, а если клуб выиграет ЛЧ, то и уходить оттуда незачем.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:16
Как всё сложно в мире футбола...
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