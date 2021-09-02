ПСЖ оставил Мбаппе при себе. Теперь у парижского клуба конфликт с лидером, «Реалом» и футболом

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вчера, 17:56

Это может быть началом войны между «Мадридом» и «Парижем».

ПСЖ плевать на деньги, правила и репутацию

Приобретать футболиста, у которого осталось меньше года по контракту с нынешним клубом, за 200 или 220 миллионов евро — это чистое безумие, но в мадридском «Реале» посчитали, что Килиан Мбаппе достоин того, чтобы сойти с ума ради него. Но отказаться от такого предложения — это вообще за гранью понимания, такое мог позволить себе только ПСЖ , который живет в искаженной катарскими миллиардами реальности:

- Все нормально, деньги есть. Предложение «Реала» в сумме с годовой зарплатой Мбаппе — это больше четверти миллиарда евро. С этой суммой ПСЖ готов расстаться, лишь бы француз провел сезон-2021/22 в Париже, хотя сам Килиан просил его отпустить и теперь явно обижен на клуб. Если он уйдет следующим летом свободным агентом, это будет фиаско менеджмента. Впрочем, о каком менеджменте может идти речь, если судьбоносные решения принимает эмир Катара? ПСЖ не является футбольным клубом в прямом смысле слова, это государственный придаток, анклав Катара на территории Франции.

- Правила придумали, чтобы их нарушать. ПСЖ поддержал Александра Чеферина в борьбе с Суперлигой и получил особый статус? Не представляю, как можно уложиться в финансовый фейр-плей даже при условии его смягчения из-за пандемии с такими тратами на футболистов. Свободные агенты — миф, подписание Месси, Рамоса, Доннаруммы и Вейналдума обошлось в десятки миллионов евро, зарплатная ведомость у парижан сейчас просто сумасшедшая. Продажа Мбаппе однозначно помогла бы сбалансировать финансы, но такой задачи не стоит. Видимо, гарантированно укладываются в ФФП .

- Собаки лают, караван идет. В ПСЖ считают, что все можно купить за деньги. На самом деле, они не сильно ошибаются. Но их поведение в переговорах с «Реалом» никто не понял: заявили о готовности продать Мбаппе «на своих условиях», получили более чем достойные предложения, в ответ на которые просто молчали, тянули время до закрытия трансферного окна. Любой молодой футболист, которого интересуют не только деньги, должен знать, что ПСЖ — это золотая клетка, которую невозможно покинуть. Футболисты здесь на правах рабов.

ПСЖ будет снова и снова забрасывать Мбаппе предложениями

Единственное, что заставит пересмотреть выводы по этой ситуации — это продление контракта с Мбаппе в течение следующих месяцев. На сегодняшний день это сложно считать планом клуба, ведь футболист ясно дал понять о своих желаниях. Но Килиан остается в одной лодке с ПСЖ , который предпримет еще одну (или не одну?) попытку оставить его в Париже.

Неймар ведь тоже намеревался вернуться в «Барселону», каждый раз его удерживали, а в конце концов бразильца соблазнили новым контрактом и оставили в ПСЖ . Мбаппе в Париже предлагали более выгодный личный контракт, чем в Мадриде — 60 миллионов в год против 40, и отец форварда советовал ему выбрать деньги. Пока Килиан тверд в своих намерениях, но как знать, не пошатнется ли его мнение за год?

На это может повлиять успех «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и, напротив, неудачный сезон «Реала». Мнение семьи нельзя недооценивать, да и в личной жизни могут произойти события, которые повлияют на карьерные планы. Хочется верить, что Мбаппе окажется последовательным парнем и не отступится, его уход свободным агентом станет хорошим примером для футбола и щелчком по носу тем, кто считает, что всех можно купить. Но в этой истории замешаны огромные деньги, а год — большой срок.

Перес не считает себя проигравшим

После срыва трансфера Мбаппе один из «придворных» журналистов Эду Агирре транслировал с массы позицию Флорентино Переса:

Он не проиграл эту битву. Ему просто не давали играть.

Наверное, это недалеко от истины, раз ПСЖ в конце трансферного окна просто перестал реагировать на предложения «Мадрида». Кроме того, если Мбаппе присоединится к «Реалу» свободным агентом через год, это станет грандиозной победой Переса. Возможно, даже более выдающейся, чем покупка его за 220 миллионов — относительно такой траты было бы море скепсиса, в антирыночном подходе обвиняли бы уже «Реал», а не ПСЖ .

В чем-то это идеальная ситуация для «сливочных»: они показали огромные деньги, тем самым купив лояльность Килиана, который благодарен «Мадриду» за попытку. При этом не потратили ни цента, и теперь могут с чистой совестью забрать футболиста через год. Впрочем, вряд ли эта история закончится так просто: есть основания полагать, что гордый ПСЖ будет мстить за оскорбление. Деньги их не волнуют, что делает парижан весьма опасным врагом для «Реала».

ПСЖ и «Реал» на пороге войны

У Флорентино Переса был хороший план по подписанию Мбаппе, президент «Реала» рассчитывал, что ему помогут смирение и уважение, а разум восторжествует. Из этого ничего не вышло, пришлось ввязаться в драку с ПСЖ и нажить себе врага. И этот враг не клуб из Парижа, а целое государство. Готовящийся провести ЧМ -2022 Катар в преддверии этого события отчаянно хочет владеть величайшим клубом мира. Заявлением об этом станет победа в Лиге чемпионов, а уход Мбаппе отдалил бы эту мечту.

«Реал», по мнению владельцев «Пари Сен-Жермен», потоптался в грязных сапогах по святым планам клуба, и ему ясно дали понять, что никакая сумма не заставит ПСЖ свернуть с выбранного пути к просветлению. Действия «Мадрида» сочли неуважительными, незаконными и неприемлемыми, Леонардо уже начал разыгрывать перед Мбаппе комедию положений о том, что его никто не собирался подписывать этим летом, а Перес якобы специально тянет переговоры на следующий год.

Параллельно французу припомнили его обещание не уходить свободным агентом, при этом ни разу не прозвучала сумма, за которую ПСЖ был готов отпустить Мбаппе. Здесь уже можно было играть в открытую, вот только назвать вслух совершенно неадекватную сумму ПСЖ не мог, как и близкую к предложениям «Реала» — кажется, Перес и на 250 раскошелился бы.