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Дешам зря остался в сборной Франции после Евро-2020. Чемпионы мира деградируют, у них шесть слабых матчей подряд

сегодня, 10:28
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Легко могли нахвататься поражений в унылой серии.

У Франции рекорд, никогда не были такими скучными

Последний раз чемпионы мира выиграли у Германии, когда за полтора часа нанесли один точный удар по воротам Нойера. Но в том поединке единственный мяч – автогол Хуммельса. После собрали рекордную серию в истории сборной Франции. Таких слабых результатов у Дешама не было с 2013-го, когда Франция уступила Испании в отборе к ЧМ-14, проиграла уругвайцам и бразильцам в товарищеских матчах, не обыграла в спарринге Бельгию, а завершила неудачную серию ничьей в Тбилиси.

Сейчас продлили черный отрезок в Киеве. Ничья 1:1 повторяет результат соперников во Франции. Сборная Украины собралась после смены наставника и ничьей в Казахстане, Петраков был очень эмоциональным на бровке, его тактика – «3-4-3», начала работать. Первый тайм за украинцами, а красивый удар Шапаренко в девятку подчеркнул проблематику сборной Франции. Конечно, после перерыва фаворит придавил хозяев и даже отыгрался, хотя гол Марсьяля случился неожиданно. Удачная атака пришла, но первая победа с забитым мячом своими силами не подвернулась.

Последний раз в официальном поединке Дешам выигрывал в марте, когда на выезде обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 1:0. Удар Гризманна после паса Рабьо помог, но в той игре соперник огрызался, бил по воротам, был агрессивнее, как и украинцы вчера. В поисках последней неплохой официальной игры Франции отправляемся в прошлый год, когда обыграли Швецию в Лиге Наций со счетом 4:2. В Казахстане победили 2:0, но из девяти моментов реализовали один, а второй мяч – автогол, как и у Хуммельса. Франция давно не демонстрирует цельной игры, не говоря о прогрессе.

Или хотя бы о сохранении класса, что помог покорить мир на ЧМ-18. Команда Дешама со шведами была близка к камбэку соперника – позволили сократить отрыв до 3:2 в концовке. По-настоящему классных матчей от начала и до конца не было давно. А вот поражения от финнов в спарринге помним. И это далеко не единственная неудача последних лет, ведь даже когда есть сносный результат – нет командного футбола.

Дешам уступил каждому тренеру, от Лёва до Петракова

Немцы создали вдвое больше моментов – 10 против 5. Не отличились частыми точными ударами, ведь Германия тоже была в кризисе. Но и у Дидье личный кризис. Отрезками Франция хороша, но строго за счет класса исполнителей. Куда чаще случаются такие матчи, как против Венгрии. Там соперник открыл счет голам – постарался латераль Фиола, а второй тайм фаворит потратил, чтобы выжать ответный мяч. Удалось Гризманну, как часто на кризисном для тренера Дешама отрезке бывало.

Но удовлетворения от игры не было. Затем многое позволили Португалии. Из группы вышли, но апофеозом ошибок Дешама и его футболистов на Евро-2020 стал поединок против Швейцарии. Бензема выручил вторым дублем на турнире, а Погба добавил личный аргумент, но французы первыми пропустили, а в концовке позволили Швейцарии дважды отыграться. Когда отдаешь такое преимущество, то даришь сопернику с характером козырь под серию пенальти. Промах Мбаппе стал логичным завершением мучений.

Франция на Евро-2020 играла так, словно ей были должны финал. Ни движения, ни страсти, ни новизны. Один голый класс, что исключал поражения, но вел к разговору о самоотдаче. Возьмите историю Мбаппе без голов, и сразу станет понятно, почему после вылета фаворита вскрылись нелицеприятные подробности. Не только Жиру был недоволен решением «помиловать» Бензема. Карим заслужил возвращение раньше – у него украли титул чемпионами мира из-за упрямства Дешама.

Но вот когда Дидье всю дорогу утверждал, что двери в сборную для форварда закрыты, а затем передумал, то команда поняла: их не считают готовыми к Евро-2020, перестраховываются с Каримом. Дополнительно возникли проблемы, ведь не только Гризманн живет как подросток. Помощникам Дешама приходилось едва ли не укладывать их спать, ведь ночью могли рубиться в видеоигры, наплевав на график и ответственность перед миллионами фанатов.

Франция обрекла себя на вылет, и Дешам не выручил. Более того, и Шевченко, и Петраков, и молодой наставник боснийцев Путев четко понимали слабости команды Дидье. И если против украинцев было равенство по явным голевым моментам – 3:3, то с боснийцами ничья 1:1 случилась в день, когда у чемпионов мира было моментов на 0.25 голов. Вечно отскакивать не смогут даже Гризманн с Погба.

«Трехцветным» пригодится Зидан, у Дидье закончились идеи

Возможно, Дешам еще и раздевалку потерял. Попытки пригласить новичков не помогают. Любые потери звезд сказываются. Ничего необычного в выхолащивании, когда тренер у руля с 2012-го года. Простительно после неудачи в финале Евро и победы в Москве устать. Но тогда вопрос к главе Федерации футбола Франции Ле Гре: что мешало сделать выводы из последних результатов?

Этот мсье заявил, что за три минуты одобрили продолжение сотрудничества с Дешамом. А должны были несколько часов говорить о сборной. Тренер поплыл, у сильных команд это всегда заметнее. Когда один Рабьо прогрессирует на дистанции в сборной, и того дополнительно вызвали, поскольку не ценят, то ни о каком прорыве нет речи. Франции стоило пригласить Зидана летом. Французы часто не умели остановиться, вот и Дешам не догадался уйти вовремя.

Из-за жажды большего при нехватке ресурсов корсиканец Наполеон не удержал контроль над завоеванными ранее территориями. Из-за этой особенности французы получили по зубам в войнах за североамериканские колонии в США и Канаде. Из-за этого остались без контроля над западной Африкой. Не сумели проглотить то, что откусили. И хотя к футболу шутка о сдаче в плен до наступления противника не относится, Франция впустую тратит талант игроков.

Все типичные скандальные истории сводятся к одному – страдает сборная Франции. Часто бывали среди лучших, доказывая это право. Сейчас ни следа от былой крутости нет. И причина в том, что Дешам пересидел на посту. Не получил заманчивое приглашение от клуба, не захотел в отпуск, не пустил Зидана в сборную, хотя о таком вызове Зинедин мечтает. Украина чудесным образом потеряла очки против казахов и финнов, поэтому слабая Франция первая в группе.

Но так хуже для фаворита. Дешам доработает до следующей зимы и ЧМ-2022, куда Франция отправится с Мбаппе, Канте, Гризманном, Вараном, Бензема и Погба, но без единства, вдохновения, темпа и свежих тренерских идей. Наставники сборных еще важнее, чем клубные – задают настроение. Дидье нагло до матча в Киеве намекал на неминуемую победу, а в итоге тренерское участие Петракова получилось ярче. https://www.soccer.ru/matches/1213396/ukraina-franciya-04-09-2021

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 15:15
Всё прекрасно. Чемпион недоожен выходить из группы на следующем ЧМ. Так и должно быть.
50 лет без побед
50 лет без побед
сегодня в 14:16
Да уж, не выиграть у сборной украины это позор. Уволят Дидье.
Союзник противников
Союзник противников ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 12:10
Команда Магнитогорского металлургического комбината тоже обязана обыгрывать сборную Новосибирских островов,с крупным счётом.
RoArt
RoArt ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:51, ред.
У Дании против Фарер играла молодежка.
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 11:45
А может потому,что в команде "11 гениев"??? Кто каштаны таскать из огня будет???Или рояль катать? Беда в переизбытке самопровозглашённых талантов,обласканных судьбой и прессой,из которой проистекает уверенность,что коллективная игра есть совокупность отдельно взятых игровых действий отдельных футболистов.Всё равно,мол,забьём! Мне не представляется игра сб.Франции столь уж невзрачной и безнадёжной.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:39
Щас Дешам прочитает Горина и покинет пост...Вот вчера хвалёная сборная Дании обыграла великую сборную скотоводов-почтальонов Фарерских островов со счётом 1-0,за счёт гола забитого на 86-й минуте,после удаления помощника ветеринара с малодоступного туристам острова. И небо на землю не рухнуло.
Nazi
Nazi
сегодня в 11:37
Давно не читал такой объективной статьи на соккере. Спасибо. Почаще бы.

Сам диву даюсь, о чем думает ФФФ? Неужели им нравится игра сборной?

Сам Дешам видать немного притупел, засидевшись на посту. У него огромный выбор, а играют какие то мусса диабы. Где он его откопал? :)
Брулин
Брулин
сегодня в 11:14
Не понимаю, как с таким составом и глубиной скамейки можно показывать такую статистику?

Видимо эпоха Дешама прошла, спасибо за ЧМ, но...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:52, ред.
Спасибо за статью...ну что, нужна вакцина от "звёздной болезни"?.....итак, национальная команда Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.... а неудачная серия французов началась на групповом этапе Евро-2020, где команда сыграла вничью со сборной Венгрии (1:1).... после этого французы сыграли вничью с Португалией (2:2) а далее сенсационно проиграли Швейцарии уже в 1/8 финала..... и ничейные результаты продолжаются по сей день..... вот даже и не знаю, что влияет на такой результат....состав команды просто звездный (звезднее уже некуда)....и их "пижонство" играет негативную роль?..... или Дешам сбился с верного пути?.... на мой взгляд, Дешам похоже, вообще не контролирует ситуацию..... смена тактики, отсутствие четкого игрового вектора, в том числе в атаке, и странные решения по ходу матчей приводят к тому, что Франция выглядит очень невзрачно....есть ощущение, что он, скорее всего, просто полагается на индивидуальные качества футболистов но это не срабатывает..... ну и вывод очевиден: сборной Франции нужен новый тренер.... человек, который знает, как работать с самым звездным составом в мире.... и с этой задачей лучше всех справится (на мой взгляд) Зинедин Зидан, который, к слову, сейчас без работы.... так что, похоже, совсем скоро бывшие партнеры по сборной Франции поменяются местами.....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:51
Ну что, после длительного перерыва, сборные столкнулись вновь, и толкали друг друга кто как мог. Если вы скажете, что победа шведов неожиданная, то я не соглашусь с вами. Они быстро реагировали на быстро пропущенный мяч, и это о чем-то говорит. Итальянцы после победы на Евро-2020 расслабились, бывает. А болгарци молодцы, они, как шведы для испанцев, являются неудобными соперниками, только в этом случае для итальянцев. Не скажу, что в прям очень неудобные соперники, но это не первая ничья. А в других матчах вполне, даже очень ожидаемые послематчевые результаты.Что касается Дешама, то я согласен. После Евро-2020 он должен был уходить, поскольку видно было что — они уже расслабились, чемпионы мира и все в этом роде. Думаю Зидан лучший кандидат на этот пост, а еще думаю, что я не такой один. Не прямо сейчас, но вполне возможно, что на Чемпионате мира именно Зидан будет командовать их.
А наши удивляют нас, первые в группе где Германия фаворит, и такое впервые в истории. Не надо расслабляться — это хорошему не приведет. Всем добра.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:48
Дешам превратился во французского твердолобого чабана, который сам в отставку не подаст.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:34
Зарекался не ставить на них,но тупо продолжаю ставить!🤣
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