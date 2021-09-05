Дешам зря остался в сборной Франции после Евро-2020. Чемпионы мира деградируют, у них шесть слабых матчей подряд

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сегодня, 10:28

Легко могли нахвататься поражений в унылой серии.

У Франции рекорд, никогда не были такими скучными

Последний раз чемпионы мира выиграли у Германии, когда за полтора часа нанесли один точный удар по воротам Нойера. Но в том поединке единственный мяч – автогол Хуммельса. После собрали рекордную серию в истории сборной Франции. Таких слабых результатов у Дешама не было с 2013-го, когда Франция уступила Испании в отборе к ЧМ -14, проиграла уругвайцам и бразильцам в товарищеских матчах, не обыграла в спарринге Бельгию, а завершила неудачную серию ничьей в Тбилиси.

Сейчас продлили черный отрезок в Киеве. Ничья 1:1 повторяет результат соперников во Франции. Сборная Украины собралась после смены наставника и ничьей в Казахстане, Петраков был очень эмоциональным на бровке, его тактика – «3-4-3», начала работать. Первый тайм за украинцами, а красивый удар Шапаренко в девятку подчеркнул проблематику сборной Франции. Конечно, после перерыва фаворит придавил хозяев и даже отыгрался, хотя гол Марсьяля случился неожиданно. Удачная атака пришла, но первая победа с забитым мячом своими силами не подвернулась.

Последний раз в официальном поединке Дешам выигрывал в марте, когда на выезде обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 1:0. Удар Гризманна после паса Рабьо помог, но в той игре соперник огрызался, бил по воротам, был агрессивнее, как и украинцы вчера. В поисках последней неплохой официальной игры Франции отправляемся в прошлый год, когда обыграли Швецию в Лиге Наций со счетом 4:2. В Казахстане победили 2:0, но из девяти моментов реализовали один, а второй мяч – автогол, как и у Хуммельса. Франция давно не демонстрирует цельной игры, не говоря о прогрессе.

Или хотя бы о сохранении класса, что помог покорить мир на ЧМ -18. Команда Дешама со шведами была близка к камбэку соперника – позволили сократить отрыв до 3:2 в концовке. По-настоящему классных матчей от начала и до конца не было давно. А вот поражения от финнов в спарринге помним. И это далеко не единственная неудача последних лет, ведь даже когда есть сносный результат – нет командного футбола.

Дешам уступил каждому тренеру, от Лёва до Петракова

Немцы создали вдвое больше моментов – 10 против 5. Не отличились частыми точными ударами, ведь Германия тоже была в кризисе. Но и у Дидье личный кризис. Отрезками Франция хороша, но строго за счет класса исполнителей. Куда чаще случаются такие матчи, как против Венгрии. Там соперник открыл счет голам – постарался латераль Фиола, а второй тайм фаворит потратил, чтобы выжать ответный мяч. Удалось Гризманну, как часто на кризисном для тренера Дешама отрезке бывало.

Но удовлетворения от игры не было. Затем многое позволили Португалии. Из группы вышли, но апофеозом ошибок Дешама и его футболистов на Евро-2020 стал поединок против Швейцарии. Бензема выручил вторым дублем на турнире, а Погба добавил личный аргумент, но французы первыми пропустили, а в концовке позволили Швейцарии дважды отыграться. Когда отдаешь такое преимущество, то даришь сопернику с характером козырь под серию пенальти. Промах Мбаппе стал логичным завершением мучений.

Франция на Евро-2020 играла так, словно ей были должны финал. Ни движения, ни страсти, ни новизны. Один голый класс, что исключал поражения, но вел к разговору о самоотдаче. Возьмите историю Мбаппе без голов, и сразу станет понятно, почему после вылета фаворита вскрылись нелицеприятные подробности. Не только Жиру был недоволен решением «помиловать» Бензема. Карим заслужил возвращение раньше – у него украли титул чемпионами мира из-за упрямства Дешама.

Но вот когда Дидье всю дорогу утверждал, что двери в сборную для форварда закрыты, а затем передумал, то команда поняла: их не считают готовыми к Евро-2020, перестраховываются с Каримом. Дополнительно возникли проблемы, ведь не только Гризманн живет как подросток. Помощникам Дешама приходилось едва ли не укладывать их спать, ведь ночью могли рубиться в видеоигры, наплевав на график и ответственность перед миллионами фанатов.

Франция обрекла себя на вылет, и Дешам не выручил. Более того, и Шевченко, и Петраков, и молодой наставник боснийцев Путев четко понимали слабости команды Дидье. И если против украинцев было равенство по явным голевым моментам – 3:3, то с боснийцами ничья 1:1 случилась в день, когда у чемпионов мира было моментов на 0.25 голов. Вечно отскакивать не смогут даже Гризманн с Погба.

«Трехцветным» пригодится Зидан, у Дидье закончились идеи

Возможно, Дешам еще и раздевалку потерял. Попытки пригласить новичков не помогают. Любые потери звезд сказываются. Ничего необычного в выхолащивании, когда тренер у руля с 2012-го года. Простительно после неудачи в финале Евро и победы в Москве устать. Но тогда вопрос к главе Федерации футбола Франции Ле Гре: что мешало сделать выводы из последних результатов?

Этот мсье заявил, что за три минуты одобрили продолжение сотрудничества с Дешамом. А должны были несколько часов говорить о сборной. Тренер поплыл, у сильных команд это всегда заметнее. Когда один Рабьо прогрессирует на дистанции в сборной, и того дополнительно вызвали, поскольку не ценят, то ни о каком прорыве нет речи. Франции стоило пригласить Зидана летом. Французы часто не умели остановиться, вот и Дешам не догадался уйти вовремя.

Из-за жажды большего при нехватке ресурсов корсиканец Наполеон не удержал контроль над завоеванными ранее территориями. Из-за этой особенности французы получили по зубам в войнах за североамериканские колонии в США и Канаде. Из-за этого остались без контроля над западной Африкой. Не сумели проглотить то, что откусили. И хотя к футболу шутка о сдаче в плен до наступления противника не относится, Франция впустую тратит талант игроков.

Все типичные скандальные истории сводятся к одному – страдает сборная Франции. Часто бывали среди лучших, доказывая это право. Сейчас ни следа от былой крутости нет. И причина в том, что Дешам пересидел на посту. Не получил заманчивое приглашение от клуба, не захотел в отпуск, не пустил Зидана в сборную, хотя о таком вызове Зинедин мечтает. Украина чудесным образом потеряла очки против казахов и финнов, поэтому слабая Франция первая в группе.