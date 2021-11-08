Стало известно, когда бывший помощник Конте может возглавить «Спартак»

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вчера, 11:33

, бывший помощник Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере», может получить назначение в «Спартак».

Представители московского клуба уже начали обсуждать контракт с итальянским специалистом. «Красно-белые» предлагают Ваноли двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон (в случае успешных результатов).

Если подаст в отставку, то Ваноли сразу же получит работу в «Спартаке». Другой вариант — назначение итальянца в период зимней паузы. Если же Витория покажет хорошие результаты до зимнего перерыва, он может остаться в команде до конца сезона, а Ваноли возглавит «Спартак» уже летом.