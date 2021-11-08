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Стало известно, когда бывший помощник Конте может возглавить «Спартак»

вчера, 11:33

Паоло Ваноли, бывший помощник Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере», может получить назначение в «Спартак».

Представители московского клуба уже начали обсуждать контракт с итальянским специалистом. «Красно-белые» предлагают Ваноли двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон (в случае успешных результатов).

Если Руй Витория подаст в отставку, то Ваноли сразу же получит работу в «Спартаке». Другой вариант — назначение итальянца в период зимней паузы. Если же Витория покажет хорошие результаты до зимнего перерыва, он может остаться в команде до конца сезона, а Ваноли возглавит «Спартак» уже летом.

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Все комментарии
suiw
suiw
вчера в 23:14
Сложно сказать,почему Спартак на 9 месте, а по итогам круга может и на 11 сместиться. По подбору игроков уступают только бомжам, а игры нет
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:40
Соглашусь, вчера же смогли матч вытащить
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:52
Конечно сильнее ,и умнее ! Даже сравнивать не хочется . Просто "небо" и "земля" .
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:37
А что, Семак сильнее этих ребят?
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:32
Я полностью с тобой согласен, но где ты увидел у Руя концепцию игры?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:42
Это какой уже по счету тренер в спартаке?
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:02
Главное не пороть горячку...Без игроков условная Томь Барсой не станет. Так и тут. У тренера должен быть какой ни какой карт бланш на покупку того или иного игрока.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ el777 (раскрыть)
вчера в 17:33
Этих " умельцев тренерской работы " на царство ? Да не приведи господь !!!!
el777
el777
вчера в 17:11
Только спартаковца= Аленичева, Романцева, Тихонова, Шалимова, Парфёнова, Карпина. Обеспечить абсолютную власть, в случае слива, договорняка, наезда, нарушения режима-изгонять из команды в 24 часа в независимости от контракта. звания, родственных отношений и т.п. Руй изначально совершенно не подходил Спартаку.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 16:21
Зачем Спаратку тренер? Вон с Локо после удаления судья для спартаковских карточки вообще забыл, хотя должен был давать две Умярову. Судьи делают результат Спартака, а не тренеры
d1metras
d1metras
вчера в 16:09
Ну а чего вы от Руя хотите? Даже у Тедеско став был сильнее. У него хоть нормальный опорник был. Руй - это совсем другой футбол, мне кажется он просто не привык к работе с такими "талантами".. + ниодного нормального трансфера не было сделано.. За исключением Кофрие. Благо он оказался очень хорошим защитником.. А все остальные и как оказывается будущие в лице Хлусевича - это не усиление команды,при всем уважении но подобные игроки даже близко не должны быть в основе у команды, ко орая собирается бороться за высокие места и хорошо выступать на европейской арене.
протон
протон
вчера в 15:54
Чувствуется, пока Федуна не отправят в психушку это будет продолжаться вечно
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 15:41
Если руководство клуба будут навязывать Рассказова и Максименко то и сам Конте будет провальным тренером в Спартаке!!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:45
Может исполнители слабые??! Тренера,владельцы,это понятно,играют не они!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:43
Человеку надо дать по работать,буквально перед стартом начал!!!
mat73
mat73
вчера в 14:30
Похоже, что журналисты уже всё решили за Спартака. Осталось только Федуна подготовить с Заремой, ато они еще не в курсе наверное))))
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:23
Принесет ли Зарема несчастного Овна в жертву итальянскому Льву на зимнее солнцестояние..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:46
Это пока слухи.
санек002
санек002 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 13:26
тут наверное все зависит не от схемы,а от самих игроков!захотят играть играют!нет .......ну сами понимаете!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:16
Руй вам , а не Европа !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:14
Спартаковская игра при Рук очень непредсказуемая и валидольная, противоречивые тренер как и результаты. То влетают 7-1 Зениту, то обыгрывают в гостях одного из лидера СериАла, то перестрелка с Лестером, то вытаскивают тяжелейший матч с одним из лидеров РФПЛ. Руй наверное сам до сих пор не понял какую схему и с каким составом играть
YVG
YVG
вчера в 13:05
Своих тренеров нужно ставить. Но это не выгодно окружению, на них ничего не заработаешь. Доят спартак кто хочет. Деньги то нефтяные, не свои.
h8you
h8you
вчера в 13:04
так не одной буквы р нету у него
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:58
Очередной неудачник? Или большая неустойка манит?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:40
Прости , но у Тедеско-то с этим составом получалось всё . Дело не в том ,что Рую никого не купили ,а дело в самом Руе ,в его концепции игры ,которая не подходит именно этим исполнителям . Не подходит он для этого Спартака . А то ,что в руководстве полный бардак ,то это верно .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:32
Если Руя оставят и после зимней паузы ,то Спартаку настанет окончательный пи......дец ! Он и так уже убил прошлогодний ,довольно таки успешный состав . Очень-очень жалею ,что в РПЛ заклевали Тедеско ,что ему пришлось свалить ! В этом сезоне с Доменико мы могли бы спокойно биться за чемпионство . А с Руем и его концепцией футбола ,этот состав Спартака не справляется .Отсюда и плачевные показатели . А что проще , убрать Виторию или заменить всех игроков под игру Руя ? Поэтому ,чем раньше избавятся от этого тренера ,тем лучше для всех .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:26
Интересно какую отдачу хотят спартачи видет от витории если они уже его женили без него.
112910415
112910415
вчера в 12:25
стало известно, что ничего не известно
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:15
Видимо потому, что с Конте уже не работает, решив работать самостоятельно...
David Young
David Young ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 12:12
.
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