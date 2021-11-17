Россия может сыграть против Роналду и Левандовски. На выбор 10 адских соперников в стыках ЧМ-2022

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17 ноября 2021, 10:36

Из двенадцати сборных в Катар доберутся всего три.

Увеличение количества участников ЧМ не поможет Европе

Список из двенадцати сборных помогает понять ключевую проблему европейского отбора. Например, на чемпионате мира в России не было голландцев и итальянцев. Крутые сборные пропускают турнир, ведь президентам ФИФА на выборах нужны голоса остальных конфедераций. После увеличения количества участников ЧМ до 48 с турнира заявили о двукратном росте квоты Азии – восемь команд вместо четырех.

Шесть гарантированных путевок обещают командам из Карибского бассейна и Северной Америки. Количество африканских путевок удвоится. Мол, помогают странам, где футбол активно развивается. А что же Европа? Ее квоту планируют увеличить лишь на три места, с 13 до 16. Кто-то скажет, что отдавать треть позиций одному континенту несправедливо. Но как часто ЧМ выигрывают сборные из Азии или Африки?

Сильнейшие играют в Европе. Решение ФИФА поможет многим, но не сильно улучшит шансы таких команд, как сборные России, Швеции, Украины или Польши. Да что там, Италия снова может пролететь мимо ЧМ . А Роналду, если португальцы вылетят в смертельной битве, больше не сыграет на мундиале после личного антирекорда против сербов.

В десятке возможных соперников Карпина нет слабых сборных

Валерию Георгиевичу было необходимо выговориться. Не переоценивайте яркие заявления тренера. Любой был бы раздосадованным, но Карпин был адекватным. С грустью отметил, что мяч не держали даже пять секунд. Не стал винить Кудряшова – кстати, можно похвалить и фанатов, в стране Филимонова и Акинфеева не стали распинать одного человека, которому не повезло.

Это футбол, в футбол сборная России точно может играть лучше, что показывали эпизодами в предыдущих победных матчах. Бывают плохие игры, вряд ли в стыках команда Карпина огорчит отсутствием футбола с мячом, как в Сплите. Но шансы от собственного прогресса растут не сильно, когда десять потенциальных соперников такие опасные. Почему десять? Украину и России точно разведут по разным квартетам.

Остается пять команд на выбор для полуфинального жребия и остальные на случай решающей битвы. Вчера собрали полный список.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Десять сборных заняли вторые места в группах и разделены по суммарным результатам восьми матчей без учета двух игр с худшими командами групп, где было шесть участников. Как видите, российская команда по набранным очкам и разнице мячей далеко не худшая в списке. Взяли 16 пунктов (только у Португалии и Шотландии на одно больше), лишь шесть пропущенных, второй результат после Италии.

Жаль, но попадание в число сеяных не дает гарантий. Даже если в полуфинале в марте придется играть против Северной Македонии, которую можно назвать самой скромной в списке, дальше можно нарваться на Италию. Тогда шансы на успех падают значительно. Конечно, можно настроиться, как молодежная сборная России, взявшая реванш у Испании после поражения 1:4, ведь гол Тюкавина позволил завершить успешный матч с моментами у ворота фаворита победой.

Одно дело обыграть юных испанцев, по умолчанию нестабильных, и другое – Португалию, у которой в запасе победа над Россией со счетом 7:1. Впрочем, если Карпин сбросил невезение в Хорватии, то 26 ноября на жеребьевке его команда пройдет мимо капелек дождя, оставшись сухим.

Только с тремя командам в списке не хотелось бы встречаться

Лучше было сыграть 0:0 в Хорватии и ни с кем не встречаться. Но худших соперников трое, ведь между подготовкой к матчам против Австрии и Португалии большая разница. Между финалом против Шотландии и Италии – тоже. Россия может получить рабочий жребий, который позволит за пару месяцев хорошенько изучить соперников.

Тот же Роналду пострадал не только из-за незамеченного бригадой Макелли гола в первом матче с Сербией, но и из-за неграмотной игры защиты и атаки в ответном поединке. Митрович пил газировку, передавая привет Роналду, не просто так. Итальянцы в лице Жоржиньо дважды не использовали пенальти в двух матчах против Швейцарии.

Команда бывшего тренера «Спартака» Якина едет в Катар, а чемпионы Европы под руководством бывшего наставника «Зенита» Манчини будут грозным оппонентом для двух команд в стыковом раунде. Кстати, разведение с невезучей Украиной – была серия глупых ничьих 1:1 и судейская ошибка с Францией, на руку Карпину.

Подопечные Петракова могут забрать двух опасных соперников. Во-первых, Португалию в полуфинале, во-вторых, на финал им может достаться победитель пары Швеция – Польша. Тогда Россия не сыграет против Роналду, Ибрагимовича и Левандовски. Но это самый приятный сценарий, который оставляет в борьбе только Италию.

Кроме Жоржиньо и Роналду, не хочется играть с поляками. У них появился новый повод принципиально относиться к любым встречам с командами из Москвы — кризис на границе союзной Беларуси. Лучше пусть Карпин встретит соперников Украины по Евро-2020 – Австрию или Северную Македонию. Небесталанные команды, но допускают ошибки чаще.

Самый приятный жребий по силе соперников – Северная Македония, а потом победитель пары Шотландии и Австрии в финале. Чехи намного сложнее и упрямее. Турки Кунца – плохой жребий. Худший вариант — полуфинал против Левандовски, а потом через пару дней игра против Португалии или Италии.

Пока Карпин медленно рулил по серпантину, но может залечить парочку ран сборной России. Светят знакомые соперники. Шведы были сильнее в Лиге Наций. Уэльс – еще одна сеяная команда с неплохо поставленной игрой, громил Россию на Евро-2016. Турки устраивали веселье в Стамбуле. У Австрии есть победа в Москве шестилетней давности.

С Италией и Португалией целая история, и эти боевые раны лучше не трогать. Как обычно, когда доходит до вылета 9 команд из 12, а в полуфиналах могут уйти все возможные соперники России, без везения не обойтись.