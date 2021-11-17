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Россия может сыграть против Роналду и Левандовски. На выбор 10 адских соперников в стыках ЧМ-2022

17 ноября 2021, 10:36
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Из двенадцати сборных в Катар доберутся всего три.

Увеличение количества участников ЧМ не поможет Европе

Список из двенадцати сборных помогает понять ключевую проблему европейского отбора. Например, на чемпионате мира в России не было голландцев и итальянцев. Крутые сборные пропускают турнир, ведь президентам ФИФА на выборах нужны голоса остальных конфедераций. После увеличения количества участников ЧМ до 48 с турнира заявили о двукратном росте квоты Азии – восемь команд вместо четырех.

Шесть гарантированных путевок обещают командам из Карибского бассейна и Северной Америки. Количество африканских путевок удвоится. Мол, помогают странам, где футбол активно развивается. А что же Европа? Ее квоту планируют увеличить лишь на три места, с 13 до 16. Кто-то скажет, что отдавать треть позиций одному континенту несправедливо. Но как часто ЧМ выигрывают сборные из Азии или Африки?

Сильнейшие играют в Европе. Решение ФИФА поможет многим, но не сильно улучшит шансы таких команд, как сборные России, Швеции, Украины или Польши. Да что там, Италия снова может пролететь мимо ЧМ. А Роналду, если португальцы вылетят в смертельной битве, больше не сыграет на мундиале после личного антирекорда против сербов.

В десятке возможных соперников Карпина нет слабых сборных

Валерию Георгиевичу было необходимо выговориться. Не переоценивайте яркие заявления тренера. Любой был бы раздосадованным, но Карпин был адекватным. С грустью отметил, что мяч не держали даже пять секунд. Не стал винить Кудряшова – кстати, можно похвалить и фанатов, в стране Филимонова и Акинфеева не стали распинать одного человека, которому не повезло.

Это футбол, в футбол сборная России точно может играть лучше, что показывали эпизодами в предыдущих победных матчах. Бывают плохие игры, вряд ли в стыках команда Карпина огорчит отсутствием футбола с мячом, как в Сплите. Но шансы от собственного прогресса растут не сильно, когда десять потенциальных соперников такие опасные. Почему десять? Украину и России точно разведут по разным квартетам.

Остается пять команд на выбор для полуфинального жребия и остальные на случай решающей битвы. Вчера собрали полный список.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Десять сборных заняли вторые места в группах и разделены по суммарным результатам восьми матчей без учета двух игр с худшими командами групп, где было шесть участников. Как видите, российская команда по набранным очкам и разнице мячей далеко не худшая в списке. Взяли 16 пунктов (только у Португалии и Шотландии на одно больше), лишь шесть пропущенных, второй результат после Италии.

Жаль, но попадание в число сеяных не дает гарантий. Даже если в полуфинале в марте придется играть против Северной Македонии, которую можно назвать самой скромной в списке, дальше можно нарваться на Италию. Тогда шансы на успех падают значительно. Конечно, можно настроиться, как молодежная сборная России, взявшая реванш у Испании после поражения 1:4, ведь гол Тюкавина позволил завершить успешный матч с моментами у ворота фаворита победой.

Одно дело обыграть юных испанцев, по умолчанию нестабильных, и другое – Португалию, у которой в запасе победа над Россией со счетом 7:1. Впрочем, если Карпин сбросил невезение в Хорватии, то 26 ноября на жеребьевке его команда пройдет мимо капелек дождя, оставшись сухим.

Только с тремя командам в списке не хотелось бы встречаться

Лучше было сыграть 0:0 в Хорватии и ни с кем не встречаться. Но худших соперников трое, ведь между подготовкой к матчам против Австрии и Португалии большая разница. Между финалом против Шотландии и Италии – тоже. Россия может получить рабочий жребий, который позволит за пару месяцев хорошенько изучить соперников.

Тот же Роналду пострадал не только из-за незамеченного бригадой Макелли гола в первом матче с Сербией, но и из-за неграмотной игры защиты и атаки в ответном поединке. Митрович пил газировку, передавая привет Роналду, не просто так. Итальянцы в лице Жоржиньо дважды не использовали пенальти в двух матчах против Швейцарии.

Команда бывшего тренера «Спартака» Якина едет в Катар, а чемпионы Европы под руководством бывшего наставника «Зенита» Манчини будут грозным оппонентом для двух команд в стыковом раунде. Кстати, разведение с невезучей Украиной – была серия глупых ничьих 1:1 и судейская ошибка с Францией, на руку Карпину.

Подопечные Петракова могут забрать двух опасных соперников. Во-первых, Португалию в полуфинале, во-вторых, на финал им может достаться победитель пары Швеция – Польша. Тогда Россия не сыграет против Роналду, Ибрагимовича и Левандовски. Но это самый приятный сценарий, который оставляет в борьбе только Италию.

Кроме Жоржиньо и Роналду, не хочется играть с поляками. У них появился новый повод принципиально относиться к любым встречам с командами из Москвы — кризис на границе союзной Беларуси. Лучше пусть Карпин встретит соперников Украины по Евро-2020 – Австрию или Северную Македонию. Небесталанные команды, но допускают ошибки чаще.

Самый приятный жребий по силе соперников – Северная Македония, а потом победитель пары Шотландии и Австрии в финале. Чехи намного сложнее и упрямее. Турки Кунца – плохой жребий. Худший вариант — полуфинал против Левандовски, а потом через пару дней игра против Португалии или Италии.

Пока Карпин медленно рулил по серпантину, но может залечить парочку ран сборной России. Светят знакомые соперники. Шведы были сильнее в Лиге Наций. Уэльс – еще одна сеяная команда с неплохо поставленной игрой, громил Россию на Евро-2016. Турки устраивали веселье в Стамбуле. У Австрии есть победа в Москве шестилетней давности.

С Италией и Португалией целая история, и эти боевые раны лучше не трогать. Как обычно, когда доходит до вылета 9 команд из 12, а в полуфиналах могут уйти все возможные соперники России, без везения не обойтись.

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Все комментарии
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
18 ноября в 12:07
Молодец. А один из них не поверив в себя и в команду, титул международника не хотел очернить и отказался участвовать в играх. Дуб дубом номер 22
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 ноября в 09:48, ред.
Карпину до сих пор во многом везло (до злосчастного момента с Кудряшовым). Но в серии матчей против не заведомо более слабых соперников везения может не хватить, а мастерства взять неоткуда. Да и календарь не самый оптимистичный - игра в футбол в марте в России - унылое зрелище. Поэтому и опечалился Карпин, нахмурил чело. Близко локоть, да не укусишь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 ноября в 21:42
Ключевое слово в статье МОЖЕТ сыграть.......
Судя по классу наших игроков они НЕ СМОГУТ сыграть.
ХОТЯ, если вырастут молодые таланты. Вся надежда только на них.
Храневец
Храневец ответ alexamit (раскрыть)
17 ноября в 16:38
Зато в области балета мы впереди планеты всей !
Супервайзер
Супервайзер
17 ноября в 16:33
Грусть Карпина понятна- куда ни кинь взгляд, почти 100% кирдык.
С другой стороны, раз уж подрядился на позор, а сборная его с гарантией обеспечивала, так будь любезен вынести его до конца. На что надеялся-то?
lobsterdam
lobsterdam
17 ноября в 14:52
Надо было видеть эти лица перед матчем в Сплите: как будто их на каторгу отправляют и этим все сказано! Они в РПЛ пребывают в зоне комфорта на фантастических контрактах, рассекают на премиум авто, жены из купальников на курортах не вылезают, сами на поле играют вполноги, чего ж еще надо человеку, чтобы быть счастливым? А когда их начинают вытаскивать на свет Божий и смотреть, чего они стоят на международном уровне, тут у них начинается мандраж и паника: скорей бы уж это все закончилось и к себе в нору!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
17 ноября в 14:48
Походе конец
Португалия Италия Швеция заберут ведь путёвки
Garrincha58
Garrincha58
17 ноября в 14:13
хотелось бы именно сыграть с этими соперниками но если попадут поляки то вряд ли состоится встреча с Роналду
alexamit
alexamit
17 ноября в 13:15
Просмотрел обзоры матчей отбора и задался себе вопросом-Кто же хуже нас играет в Европе?И понял-Андорра с Сан-Марино.
stromshik
stromshik
17 ноября в 12:38
Сейчас заглянул в список команд - участников ЧМ-1954. Из 16 сборных - 12 европейских. Сейчас 32 сборные - по честному было бы 24 европейских. Плюс 5 южноамериканских и по одной из Северной и Центральной Америки, Азии и Африки. И уровню и рейтингу и достигнутым результатам все соответствует.
shlomo
shlomo
17 ноября в 12:07
Спасибо за статью...ну что, для начала нужно определиться с соперником....Россия в компании сеяных, так что она не сыграет в полуфинале с Италией, Португалией и другими сеяными.... нам в полуфинале могут достаться пять несеяных соперников (против Украины мы не сыграем по политическим причинам..... если посмотреть на рейтинг ФИФА (здесь он роли не играет, это просто для интереса), то у России три возможных соперника по нему находятся выше (Польша, Чехия, Австрия), еще два – ниже (Турция, Северная Македония).... так что будем посмотреть 26 ноября.....НО похоже, наша сборная даже помощь небес не в силах использовать!..... а небо восемьдесят минут смотрело-смотрело на её мучения в сплитской луже да и избавило от этого стыдобища с помощью ноги Фёдора Кудряшова.... а в стыках - что, надеяться на такую ногу соперников?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 11:24
Наши сборники в более благоприятные времена с трудом проходили одноступенчатые стыки. Прошли Уэльс, который в те времена, да и в нынешние, никак не отнести к топ-сборным, потом чуть не прошли Словению, в первом матче минимально победили, потом пали жертвой собственной надменности. Сейчас если из несеянных попадется Северная Македония - скорее всего пройдем в упорной борьбе, с Австрией - 50/50, а дальше в высшей степени проблемно. С Польшей может и поборемся, если удастся перекрыть Левандовского, с Турцией и Чехией считаю, что есть шансы. Из сеянных дают шанс Шотландия и Уэльс, хотя Шотландия с наших последних встреч по ощущениям сильно прибавила, Швеция - есть призрачный шанс, Италия и Португалия - спасет только чудо мирового масштаба.
Союзник противников
Союзник противников ответ rubin kazzzan (раскрыть)
17 ноября в 11:24
Ты обязательно Лёне это доведи,а то у него гырузин нихрена в клубе не забивает,а только в сборной,всяким там убогим...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 ноября в 10:48
Трепещите соперники сб. России!!!! Мы умеем забивать мячи в ворота!!!!! Чьи ворота - не столь уж важно)))
Союзник противников
Союзник противников
17 ноября в 10:46, ред.
Уже "адские"!!!! Даже интернет-сидельцы уже в панике,а чем футболёры отличаются от них???
112910415
112910415
17 ноября в 10:44
наша фортуна отдохнула, пора ей снова включаться !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 10:37
Да пофиг против кого играть,лишь бы выиграли!
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