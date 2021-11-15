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Заколдованные 22 очка, Дзюба и Ерохин — лучшие бомбардиры. Главные цифры сборной России в отборе ЧМ-2022

15 ноября 2021, 21:00
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Итоговая статистика.

Очки

22 — сборная России набрала 22 из 30 возможных очков (7В 1Н 2П) в отборочной группе «H», собрав 73.3% от общего количества находившихся в розыгрыше баллов. Итоговая сумма включает вклад двух тренеров: 6 очков в копилку положил Станислав Черчесов (66.7%), остальные 16 набрали под руководством Валерия Карпина (76.2%).

22 — заколдованное число для сборной России в отборочных циклах чемпионатов мира: в третий раз подряд наша команда заканчивает квалификацию с такой суммой баллов и аналогичными результатами: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения. В отборе ЧМ-2010 сборная России с 22 очками заняла второе место вслед за Германией (26) и отправилась в стыки, а в квалификации ЧМ-2014 22 очков хватило, чтобы выиграть группу, в которой второй финишировала Португалия (21).

1 — судьба первого места в секстете «H» определилась в очных встречах России и Хорватии. Увы, наша команда сумела набрать только 1 балл в двух матчах против «шашечных». В матчах со Словенией, Кипром и Мальтой наша команда набрала по 6 очков, со Словакией — 3.

Результаты

0 – хорватские ворота остаются неприступными для сборной России после четырех встреч в отборочных циклах крупных турниров (Евро-2008 и ЧМ-2022). Первые три игры завершились со счетом 0:0, в четвертом матче наша команда проиграла 0:1, причем в чужие ворота забить никто так и не сумел.

1 — но есть и приятные факты: сборная России впервые сумела выиграть у Словении в гостях (два первых выездных матча в этой дуэли завершились поражениями) и впервые одолела Словакию дома в официальном матче (до этого были ничья и поражение).

7 — сборная России повторила свой рекорд по количеству побед в отборочных группах чемпионатов мира. По 7 раз наша команда выигрывала в отборах ЧМ-2002, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. В двух из трех случаев занимали первое место и напрямую отбирались на мундиаль, а в квалификации ЧМ-2010 угодили в стыки со второй строчки и уступили по сумме двух встреч Словении.

Голы и моменты

19 — сборная России забила 19 (1.9 в среднем за игру) и пропустила 6 голов (0.6) в 10 матчах отборочного цикла. Разница забитых и пропущенных — «+13». При Черчесове — 6:4, при Карпине — 13:2.

30 — три десятка сэйвов совместными усилиями совершили вратари сборной России (Шунин, Гильерме и нынешний первый номер Сафонов). Больше работы, да и то незначительно было только у вратарей Мальты (33 спасения) и Кипра (34).

47.5% — сборная России владела мячом меньше половины игрового времени, это среднее значение за все 10 матчей. Для сравнения Хорватия держала мяч под контролем 66.1%, а мы опережаем только Мальту и Кипр.

112 — по общему количеству ударов сборная России уступила в своей группе не только Хорватии (182), но и Словакии (159), а словенцев опередили всего лишь на один выстрел (111). Россияне мало создают, мало бьют по воротам, в 6 из 10 матчей соперники превосходили нас по этому показателю, а словаки (в Казани) и хорваты (в Сплите) буквально громили нашу команду по ударам — 27:10 и 19:2 соответственно. И правда не похоже на обещанный «смелый футбол».

Немного xG

Интересно, что свои лучший и худший матчи в атаке сборной России провела в ноябре с разницей в три дня: с Кипром создали моментов на 4.38 xG (и забили 6 голов), а с Хорватией жалкие 0.04 xG. В той же игре в Сплите позволили сопернику соорудить 1.52 xGA, что стало худшим показателем в отборе, а лучше всего защищались дома против Мальты — всего лишь 0.26 xGA.

Индивидуальная статистика

37 — такое количество футболистов было задействовано в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным. Больше всех сыграл Георгий Джикия — 720 минут, он единственный, кто начал с первых минут 8 матчей.

3 — лучшими бомбардирами сборной России в отборе чемпионата мира стали футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Александр Ерохин, забившие по 3 гола.

4 — Федор Смолов записал на свой счет четыре результативных паса, что делает его единолично лучшим ассистентом сборной России.

6 — по системе «гол+пас» у Смолова 6 результативных действий, что также является лучшим результатом в команде.

7 — Антон Заболотный стал главным джокером сборной России в квалификации мундиаля. Форвард ЦСКА принял участие в 7 матчах, причем в каждом из них он выходил на замену. Оба результативных действия совершил в домашней игре с Кипром (6:0) — забил гол и отдал результативный пас.

12 — дюжина футболистов разделила между собой 19 голов сборной России. Упомянутые выше Артем Дзюба и Александр Ерохин забили по 3 гола, у Марио Фернандеса и Федора Смолова по 2 точных удара, по 1 разу отличились Георгий Джикия, Александр Соболев, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Рифат Жемалетдинов.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
16 ноября в 09:31, ред.
Дзюба, как истинный капитан, кинул сборную в сложный момент, только бы подгадить Карпину. Держал кулаки за победу Хорватии и подгавнивал в СМИ, чтобы внести раскол в команду.

Надеюсь больше никогда не увидеть этого типа в национальной команде.
Nick Ch
Nick Ch
16 ноября в 09:04
Удачи в стыках! Валера, верим!
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
16 ноября в 09:01
С чего бы? Не думаю, что что-то изменится, хоть 10 тренеров поменяй
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
16 ноября в 09:00
Падение уровня футбола показывают игры команд в ЕК и сборной в отборе. Готовить молодых к отбору на Евро 2024
112910415
112910415
16 ноября в 06:40
к марту наши , возможно, научатся играть
Gahi
Gahi ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
16 ноября в 02:40
Удачи сборной команде и хорошего результата в этих матчах.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Gahi (раскрыть)
16 ноября в 02:36
Стыки в конце марта
Gahi
Gahi ответ nik9373 (раскрыть)
16 ноября в 01:37
Всё это относительно того кто и как к этому относиться, может и стыки попадут на пятницу 13, пожалуй, — самый суеверный день в году. Одни его очень бояться, другие, наоборот, считают самым безопасным. Так что параллели проведены и цифры указывают на определённые ход события, а каждый решает сам как ему поступать в таких ситуациях. Но в любом случаи сборной команде нужно выходить и играть, чтобы победить. Италия сегодня тоже на прямую не попала на чемпионат Мира хотя и Чемпионы Европы и будут играть в стыковых матчах. Удачи
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 ноября в 01:18
Готовиться нужно к мартовскому безумию!!!! Россия будет пытаться зацепиться за подножку последнего вагона уходящего на ЧМ поезда!!!!
nik9373
nik9373 ответ Gahi (раскрыть)
16 ноября в 01:09
Правильно! Можно добавить, что если матч назначен на 13-е (или в 13.00) - требовать переноса, а если откажут, просто игнорировать, пусть технарь, зато все приметы соблюдены.
Gahi
Gahi
16 ноября в 00:55, ред.
Вы знаете может и стоило это сделать в этом матче убрать номер 13, но почему Виталий Кафанов не предложил этого Карпину, чтобы избежать подобного конфуза в игре. Просто напомнить ему о том как к этому номеру относиться сам Курбан Бекиевич Бердыев с ним он проработал много лет, который тоже был одним кандидатом на пост главного тренера. Так вот многие, с кем удалось поговорить, вспоминали, что Бердыев не любит цифру 13. В его команде нет игроков под таким номером, не селятся они в соответствующий номер в отелях. Так что после того что случилось в игре против Хорватии, может стоит и подумать над тем чтобы на время стыковых матчей убрать этот номер 13 из команды раз номер 22 не играет и посмотреть результат и что из этого получиться. Удачи
Q-J-G
Q-J-G ответ Gahi (раскрыть)
16 ноября в 00:01
И в составе сборной России никому не играть под №13!
Изъять этой номер из "обращения" в составе сборной.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
15 ноября в 22:45
Я думаю, что важно добавить к статистике и кто сколько матчей провёл. Дзюба 3 игры (3 гола+1 ассист), Ерохин 6 игр (3 гола+1 ассист), Мостовой 4 игры, одна в старте (1 гол), Соболев нет игр в старте (1 гол), Бакаев 6 игр, 3 игры в старте (1 гол), Ионов 5 игр, 3 в старте (1 ассист), Смолов 6 игр все в старте (2 гола+ 4 ассиста). Джикия, Сутормин, Дивеев защитники спасибо, что забили, но это не их работа. Заболотный всё время со скамейки, может Карпин заставлял его так играть.
Gahi
Gahi
15 ноября в 21:46
Действительно 22 — заколдованное число для сборной России в отборочных циклах чемпионатов мира, автор правильно сделал акцент на число 22. Но особенно в этом отборочном турнире сюда нужно обязательно добавить, что один из тех кто забил три мяча, был Артём Дзюба который выступал в турнире под номером 22 в команде Черчесова, а с приходом Карпина он по разным причинам не был включён в состав, но магия номера Дзюбы 22 дала о себе знать в самый последний момент игры против Хорватии и то что это случилось с Кудряшовым под 13 номером, тринадцать (в суеверном представлении — несчастливое число) это тоже не случайность, а уже закономерность. Впереди стыковые матчи и хочется пожелать сборной удачи и счастливого результата в этих играх. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 ноября в 21:01
Скорей бы стыки!
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