Заколдованные 22 очка, Дзюба и Ерохин — лучшие бомбардиры. Главные цифры сборной России в отборе ЧМ-2022

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15 ноября 2021, 21:00

Итоговая статистика.

Очки

22 — сборная России набрала 22 из 30 возможных очков (7В 1Н 2П) в отборочной группе «H», собрав 73.3% от общего количества находившихся в розыгрыше баллов. Итоговая сумма включает вклад двух тренеров: 6 очков в копилку положил Станислав Черчесов (66.7%), остальные 16 набрали под руководством Валерия Карпина (76.2%).

22 — заколдованное число для сборной России в отборочных циклах чемпионатов мира: в третий раз подряд наша команда заканчивает квалификацию с такой суммой баллов и аналогичными результатами: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения. В отборе ЧМ -2010 сборная России с 22 очками заняла второе место вслед за Германией (26) и отправилась в стыки, а в квалификации ЧМ -2014 22 очков хватило, чтобы выиграть группу, в которой второй финишировала Португалия (21).

1 — судьба первого места в секстете «H» определилась в очных встречах России и Хорватии. Увы, наша команда сумела набрать только 1 балл в двух матчах против «шашечных». В матчах со Словенией, Кипром и Мальтой наша команда набрала по 6 очков, со Словакией — 3.

Результаты

0 – хорватские ворота остаются неприступными для сборной России после четырех встреч в отборочных циклах крупных турниров (Евро-2008 и ЧМ -2022). Первые три игры завершились со счетом 0:0, в четвертом матче наша команда проиграла 0:1, причем в чужие ворота забить никто так и не сумел.

0 — Сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче впервые с июня 2017 года (0-1 против Португалии на Кубке конфедераций). Трудности. #ХорватияРоссия pic.twitter.com/b5J28eqCtw — OptaIvan (@OptaIvan) November 14, 2021

1 — но есть и приятные факты: сборная России впервые сумела выиграть у Словении в гостях (два первых выездных матча в этой дуэли завершились поражениями) и впервые одолела Словакию дома в официальном матче (до этого были ничья и поражение).

7 — сборная России повторила свой рекорд по количеству побед в отборочных группах чемпионатов мира. По 7 раз наша команда выигрывала в отборах ЧМ -2002, ЧМ -2010 и ЧМ -2014. В двух из трех случаев занимали первое место и напрямую отбирались на мундиаль, а в квалификации ЧМ -2010 угодили в стыки со второй строчки и уступили по сумме двух встреч Словении.

Голы и моменты

19 — сборная России забила 19 (1.9 в среднем за игру) и пропустила 6 голов (0.6) в 10 матчах отборочного цикла. Разница забитых и пропущенных — «+13». При Черчесове — 6:4, при Карпине — 13:2.

30 — три десятка сэйвов совместными усилиями совершили вратари сборной России (Шунин, Гильерме и нынешний первый номер Сафонов). Больше работы, да и то незначительно было только у вратарей Мальты (33 спасения) и Кипра (34).

47.5% — сборная России владела мячом меньше половины игрового времени, это среднее значение за все 10 матчей. Для сравнения Хорватия держала мяч под контролем 66.1%, а мы опережаем только Мальту и Кипр.

112 — по общему количеству ударов сборная России уступила в своей группе не только Хорватии (182), но и Словакии (159), а словенцев опередили всего лишь на один выстрел (111). Россияне мало создают, мало бьют по воротам, в 6 из 10 матчей соперники превосходили нас по этому показателю, а словаки (в Казани) и хорваты (в Сплите) буквально громили нашу команду по ударам — 27:10 и 19:2 соответственно. И правда не похоже на обещанный «смелый футбол».

Немного xG

Интересно, что свои лучший и худший матчи в атаке сборной России провела в ноябре с разницей в три дня: с Кипром создали моментов на 4.38 xG (и забили 6 голов), а с Хорватией жалкие 0.04 xG. В той же игре в Сплите позволили сопернику соорудить 1.52 xGA, что стало худшим показателем в отборе, а лучше всего защищались дома против Мальты — всего лишь 0.26 xGA.

Индивидуальная статистика

37 — такое количество футболистов было задействовано в матчах отборочного турнира ЧМ -2022 Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным. Больше всех сыграл Георгий Джикия — 720 минут, он единственный, кто начал с первых минут 8 матчей.

3 — лучшими бомбардирами сборной России в отборе чемпионата мира стали футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Александр Ерохин, забившие по 3 гола.

4 — Федор Смолов записал на свой счет четыре результативных паса, что делает его единолично лучшим ассистентом сборной России.

6 — по системе «гол+пас» у Смолова 6 результативных действий, что также является лучшим результатом в команде.

7 — Антон Заболотный стал главным джокером сборной России в квалификации мундиаля. Форвард ЦСКА принял участие в 7 матчах, причем в каждом из них он выходил на замену. Оба результативных действия совершил в домашней игре с Кипром (6:0) — забил гол и отдал результативный пас.

12 — дюжина футболистов разделила между собой 19 голов сборной России. Упомянутые выше Артем Дзюба и Александр Ерохин забили по 3 гола, у Марио Фернандеса и Федора Смолова по 2 точных удара, по 1 разу отличились Георгий Джикия, Александр Соболев, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Рифат Жемалетдинов.