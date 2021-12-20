Ломовицкий перейдёт в «Рубин» на этой неделе

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вчера, 09:45

Полузащитник «Спартака» близок к переходу в «Рубин».

Ожидается, что Ломовицкий подпишет контракт с казанским клубом на этой неделе. «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 млн евро за трансфер игрока.

В нынешнем сезоне Ломовицкий провёл 21 матч в составе «красно-белых», записав на свой счёт 1 результативную передачу.