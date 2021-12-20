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Ломовицкий перейдёт в «Рубин» на этой неделе

вчера, 09:45

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».

Ожидается, что Ломовицкий подпишет контракт с казанским клубом на этой неделе. «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 млн евро за трансфер игрока.

В нынешнем сезоне Ломовицкий провёл 21 матч в составе «красно-белых», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:18
Если бы в Рубине был КББ, парень бы наверняка заиграл. Но там космонавт. Так что ничего хорошего от этого трансфера ни Ломовицкому, ни Рубину
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 21:27
Да уж, Рубин превращается в клуб "дадим 10 шанс мёртвым".
Как при Бикиевиче система работала: 2-3 напа таранного типа, остальные в обороне отрабатывают, так что Бараса даже зубы сломала в лиге чемпионов об этот твердый орешок. Вот система работала же, зачем ещё велосипед изобретать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:14
Просто Ваноли ещё не успел с отчётами о физподготовке познакомится, а у него уже игроков продают не спросив))
dеigandre
dеigandre ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
вчера в 20:16
И этот тоже. Максимально бесполезный состав россиян подобран именно в Рубине. И они добавляют туда Ломовицкого.
Яровинский просто Бог селекции
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:22
Хотелось бы краеугольных сравнений на примерах Селихова и Кутепова :)
Ирония, замешанная на сожалении, - это солидное направление обсуждений персоналий :))
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:50
Рассказова не трожь. Это наш бренд.
протон
протон
вчера в 18:32
Осталось еще от Рассказова избавится))
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:59
Игнатьев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
Сбросил кандалы парень, повезло Саше.
1bear
1bear
вчера в 14:54
Лёня сделает из него человека )))))
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:06
Спартаку от этого перехода не холодно не жарко, игрок так себе, много не заработали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:52
Кутепова и ФНЛ не возьмут хоть и змс.
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 12:35
Да вроде дефицита мест в команде у нас не наблюдается.
А вот с квотой легионеров - избыток. Лучше бы Ломик был иностранцем )))
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:27
Поздравления Спартаку - избавились от кошмарного днаря и привозчика (надо ещё бы Кутепова кому-нибудь втюхать, возможно с доплатой, чтобы взяли) и сочувствия Рубину - видимо Казани и в правду захотелось пройти очищение ФНЛ.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:44
Еще больший плюс что место освободилось!
А Ломовицкому удачи в Рубине!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Ну посмотрим как пойдёт!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:27
Еще с десяток лавочников им спихните
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:13
Удачи в Рубине.
makkie
makkie
вчера в 11:08, ред.
Прекрасная новость!

Ломовицкий привлекался к играм за Спартак еще при Каррере, но с тех пор так и не сделал решающего шага. Между тем, в январе ему уже 24 года стукнет. В таком возрасте надо уже вовсю играть за основу, а не ходить в подающих надежды. Возможно, в Рубине будет проще себя проявить. А Спартаку плюс в виде 1,5 млн евро.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:49
Ещё от одного воспитанника избавились, осталось избавиться от спартакоского духа и приобрести итальянский дух, ловчев с шмурновым не переживут такого.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:46
Cпасибо Рубину! Пусть катится как можно скорее а за ящик пива Шпатен пусть еще прихватит Колуна Рассказнова гения Хендрикса и дарование Литвинова.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:23
Отличная новость. Очень рад, что больше не увижу это недоразумение в Спартаке.
berda2003
berda2003
вчера в 10:23
на безрыбье - рак рыба...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
Свят, свят... Через извинения играть...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:59
Ожидается, если, может быть... .
stavr74
stavr74
вчера в 09:55
маловероятно
сначала Ваноли должен провести пару - тройку
тренировок , что бы понять ху из ху
а так СМИ сейчас будут пол Спартака в другие команды сватать ))
112910415
112910415
вчера в 09:49
правильно, Рубину он нужен
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:48
Рубин все сброд собирает.
Мало им привозов от всяких Зуевых и Зотовых.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:47
Эххх... Ваноли, парень сильнее Промеса
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