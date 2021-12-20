Ломовицкий перейдёт в «Рубин» на этой неделе

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».
Ожидается, что Ломовицкий подпишет контракт с казанским клубом на этой неделе. «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 млн евро за трансфер игрока.
В нынешнем сезоне Ломовицкий провёл 21 матч в составе «красно-белых», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Как при Бикиевиче система работала: 2-3 напа таранного типа, остальные в обороне отрабатывают, так что Бараса даже зубы сломала в лиге чемпионов об этот твердый орешок. Вот система работала же, зачем ещё велосипед изобретать.
Как при Бикиевиче система работала: 2-3 напа таранного типа, остальные в обороне отрабатывают, так что Бараса даже зубы сломала в лиге чемпионов об этот твердый орешок. Вот система работала же, зачем ещё велосипед изобретать.
Яровинский просто Бог селекции
Яровинский просто Бог селекции
Ирония, замешанная на сожалении, - это солидное направление обсуждений персоналий :))
Ирония, замешанная на сожалении, - это солидное направление обсуждений персоналий :))
А вот с квотой легионеров - избыток. Лучше бы Ломик был иностранцем )))
А вот с квотой легионеров - избыток. Лучше бы Ломик был иностранцем )))
А Ломовицкому удачи в Рубине!
А Ломовицкому удачи в Рубине!
Ломовицкий привлекался к играм за Спартак еще при Каррере, но с тех пор так и не сделал решающего шага. Между тем, в январе ему уже 24 года стукнет. В таком возрасте надо уже вовсю играть за основу, а не ходить в подающих надежды. Возможно, в Рубине будет проще себя проявить. А Спартаку плюс в виде 1,5 млн евро.
Ломовицкий привлекался к играм за Спартак еще при Каррере, но с тех пор так и не сделал решающего шага. Между тем, в январе ему уже 24 года стукнет. В таком возрасте надо уже вовсю играть за основу, а не ходить в подающих надежды. Возможно, в Рубине будет проще себя проявить. А Спартаку плюс в виде 1,5 млн евро.
сначала Ваноли должен провести пару - тройку
тренировок , что бы понять ху из ху
а так СМИ сейчас будут пол Спартака в другие команды сватать ))
сначала Ваноли должен провести пару - тройку
тренировок , что бы понять ху из ху
а так СМИ сейчас будут пол Спартака в другие команды сватать ))
Мало им привозов от всяких Зуевых и Зотовых.
Мало им привозов от всяких Зуевых и Зотовых.