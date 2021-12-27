«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», который состоится 28 декабря 2021 года

«Саутгемптон»

«Святые» в последние несколько лет не часто радуют своих болельщиков стабильной игрой, но все же иногда показывает неожиданные результаты. Сейчас коллектив занимает 14 место в турнирной таблице и смог набрать шесть очков в последних пяти встречах, при этом проиграв лишь один раз. Предстоящий матч со «шпорами» будет очень сложным, ведь лондонский клуб после смены главного тренера находится в хорошей форме.

26 декабря «Саутгемптон» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» (3:2), а 15 числа сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Тоттенхэм»

Под руководством итальянца Антонио Конте, «Тоттенхэм» вышел на новый уровень качества и не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате. Перед стартом очередного тура «шпоры» идут уже на пятом месте с 29 очками, однако отставание до следующего соперника составляет шесть баллов. Тем не менее, демонстрируя подобные результаты в ближайших турах у коллектива будет шанс еще плотнее приблизиться к прямым конкурентам.

26 декабря «Тоттенхэм» без проблем обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0), а 22 числа оказался сильнее «Вест Хэма» в кубке Английской Лиги (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 3.65

Ничья – 3.55

Победит «Тоттенхэм» – 2.08

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Саутгемптон» одержал только три победы

Четыре из пяти последних матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Саутгемптон» проиграл три последних матча «шпорам»

Девять из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхема», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. С трудом верится, что «Саутгемптон» способен одержать вторую победу подряд над командой из верхней части турнирной таблицы, так как команда имеет много проблем. Прогнозируем успех клуба из Лондона.