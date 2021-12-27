«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», который состоится 28 декабря 2021 года
«Саутгемптон»
«Святые» в последние несколько лет не часто радуют своих болельщиков стабильной игрой, но все же иногда показывает неожиданные результаты. Сейчас коллектив занимает 14 место в турнирной таблице и смог набрать шесть очков в последних пяти встречах, при этом проиграв лишь один раз. Предстоящий матч со «шпорами» будет очень сложным, ведь лондонский клуб после смены главного тренера находится в хорошей форме.
26 декабря «Саутгемптон» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» (3:2), а 15 числа сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
«Тоттенхэм»
Под руководством итальянца Антонио Конте, «Тоттенхэм» вышел на новый уровень качества и не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате. Перед стартом очередного тура «шпоры» идут уже на пятом месте с 29 очками, однако отставание до следующего соперника составляет шесть баллов. Тем не менее, демонстрируя подобные результаты в ближайших турах у коллектива будет шанс еще плотнее приблизиться к прямым конкурентам.
26 декабря «Тоттенхэм» без проблем обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0), а 22 числа оказался сильнее «Вест Хэма» в кубке Английской Лиги (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 3.65
- Ничья – 3.55
- Победит «Тоттенхэм» – 2.08
Статистика
- «Тоттенхэм» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Саутгемптон» одержал только три победы
- Четыре из пяти последних матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»
- «Саутгемптон» проиграл три последних матча «шпорам»
- Девять из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхема», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. С трудом верится, что «Саутгемптон» способен одержать вторую победу подряд над командой из верхней части турнирной таблицы, так как команда имеет много проблем. Прогнозируем успех клуба из Лондона.