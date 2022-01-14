Шевченко проиграл 7 из 11 матчей с «Дженоа». Попал в клуб с личным врачом Берлускони и американскими инвесторами

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вчера, 09:21

Очень странные дела.

Молодой тренер зря послушал старых знакомых

Не исключено, что в «Дженоа» Тассотти и Шевченко засватал Галлиани. 76-летний менеджер работает в «Монце», которой владеет Берлускони, но их связь с «грифонами» читается. Сначала дуэт старых хитрецов планировал пригласить бывшего тренера сборной Украины в свой клуб, но нашелся вариант в Серии А. Причем вариант своеобразный.

Генуя – один из самых больших городов Италии, маленькая отчизна Христофора Колумба. «Дженоа» — самый старый клуб страны, начавший путь в 1897 году, когда в крикетном и легкоатлетическом клубе появилась футбольная команда. «Грифоны» выиграли 9 чемпионств, и хотя последнему Скудетто скоро исполнится сто лет, фанатов немало, невзирая на наличие по соседству своего «Интера» — «Сампдории».

Экс-владелец Энрико Прециози, который спас клуб почти два десятилетия назад, запустил футбольный бизнес. Пёнтек, Ромеро, Эль-Шаарави, Милито, Кришито, Пеллегри, Симеоне, Пинамонти и Шомуродов дарили «Дженоа» чистую прибыль. Прециози зарабатывает на жизнь, продавая детские игрушки, но в футболе взрослые игры. Президент получил за клуб 150 млн евро от инвестиционного фонда из США .

Что это за контора? Основаны в 2015 году, а собрали портфель на 3 миллиарда евро. Сидят в Майами, где обожают отдыхать прототипы главных героев сериала «Клан Сопрано». Не исключено, что компания, чье подразделение взяло акции «Севильи», выкупила «Дженоа» не без благословения миллиардера Берлускони. Знаком с Прециози, а ставка на Шевченко, хотя на момент назначения тренера не было даже спортивного директора, о многом говорит.

Но главный сигнал, что из сделки торчит известная лысина – выбор президента «Дженоа». В совете директоров оставили старика Прециози, пригнали парочку людей с американской стороны, но президентом сделали Альберто Дзангрилло. Его имя вы могли встретить недавно в новостях, когда сообщили о госпитализации для плановой операции Мино Райолы. Именно главный врач миланской больницы Альберто давал комментарии.

Дзангрилло – личный врач Берлускони, дипломированный анестезиолог и давний фанат «Дженоа». Много совпадений – американский фонд, который за короткое время выкупает десятки компаний и вкладывает деньги в спорт. Потом Шевченко, который сомневался, когда получил приглашение спасать аутсайдера, согласился поставить на хромую лошадь. А вишенка на торте – врач-президент из Милана.

«Дженоа» спасают, надевая штаны через голову

Изначально «грифонов» от вылета должен был спасать опытный директор Вальтер Сабатини, который работал с «Интером», «Ромой» и «Болоньей». Но оценил подход американцев, которые ничего не смыслят в итальянском футболе, состояние команды и выбрал другого аутсайдера – «Салернитану». Там тоже веселая ситуация.

Клуб принадлежал Лотито – владельцу «Лацио». Лига должна была снять «морских коньков» с турнира, но наблюдательный совет Федерации футбола Италии неожиданно выбрал новым владельцем Данило Иерволино, который дал всего 10 млн евро. Мутная история, Лотито хотел выручить 70 млн евро, а другой инвестор предлагал 38 млн евро банковскими облигациями и 26 миллионов наличными. Пошли в суд спорить о ценах на футбольные клубы.

«Дженоа» сменила владельцев без скандала, 99.9% клуба в новых руках, но порядка больше не стало. Новым спортивным директором выбрали Йоханнеса Спорса. 39-летний немец раньше трудился скаутом в «Хоффенхайме», «Лейпциге» и «Гамбурге», а потом был техническим директором «Витесса». Опытные люди обходят «Дженоа» стороной, слышат топот слонов из второй лиги. А вот молодой человек впрягается в новый проект с надеждами.

И они не связаны с Андреем Шевченко. Сначала Спорс вербовал Руди Гарсия, но француз не хочет связываться с предпоследней командой итальянского сезона. А вот Бруно Лаббадиа может согласиться. Странные методы управления – тренера словно выбрал один человек, а президентом назначили врача одиозного политика, случаются, когда нет четкой вертикали власти. Зато деньги есть – зимой взяли троих защитников и форварда Йебоа из «Штурма», которого сватали в РПЛ .

Потратили 15 млн евро и собираются добавить еще парочку новичков, ведь говорили о контракте с опытным Стротманом, чтобы Баделю не было скучно в центре поля. Но не видим системы, и уж точно стратегии под Шевченко с его манерой долго запрягать.

Команда проигрывала сложнейшим соперникам

Андрей Николаевич наивно подошел к выбору новой команды. Предыдущий тренер «Дженоа» — Давиде Баллардини, взял лишь 9 пунктов в 12 турах Серии А, но именно Шевченко нарвался на «Рому», «Милан», «Ювентус», «Сампдорию» в дерби, «Лацио», «Аталанту» и снова «Милан», теперь в Кубке Италии. Ему сделали роскошный прием фанаты «россонери», но 1 победа в 11 матчах – ужасный результат.

В веселом сезоне так уныло и закрыто в Серии А мало кто играл. Добавьте потери из-за травм – в день дебюта Шевченко не мог рассчитывать на 10 игроков, оказавшихся в лазарете, и пандемию – некоторые футболисты во главе с Кришито, как и сам главный тренер, сдавали положительные тесты на COVID-19. Календарь, кадровая ситуация, отсутствие наставника на важных тренировках из-за самоизоляции – «Дженоа» предсказуемо не впечатляла.

Но в первом тайме против «Милана» напомнили, что по составу это не худшая команда Серии А. А если зимние новички заиграют, то навяжут борьбу «Венеции» и «Специи» в борьбе за выживание. Но, судя по настрою нового руководства, спасать «грифонов» от первого за 15 лет свидания с Серией В будет другой наставник. Проблема лишь в том, что у Шевченко контракт до 2024 года, компенсация за досрочное расторжение там огромная.

В прессе фигурирует сумма в 20 млн евро для Андрея Николаевича и его штаба. Если так, то молодой наставник заработает на поражениях. И на чужих бизнес-интересах. В Генуе обратили внимание, что новые владельцы клуба тесно связаны с авиаперевозками. Их интересует сотрудничество с местным аэропортом. Американцы не стеснялись работать со старыми проходимцами. Например, в «Севилью» заходили не без помощи Дель Нидо, который получил 7.5 лет тюрьмы за хищения из казны криминального города Марбельи.

В Генуе есть миланские следы, но вчера «Дженоа» проиграла «россонери» в Кубке Италии лишь в овертайме. Открыли счет и смотрелись, пока не устали, куда лучше, чем раньше. Будь директор клуба не моложе Ибрагимовича – могли дать Шевченко время. Но Прециози менял наставников чаще, чем Федун. Эту традицию «Дженоа», похоже, собирается сохранить.

Что будет дальше с Шевченко? Каннаваро передумал возглавлять сборную Польши, глядишь, украинец наведается в скором времени в Россию вместе с Левандовски. В Генуе как-то пригласили молодого Роберта на дерби с «Сампдорией» и рассчитывали подписать. Поляк прилетел, но уже знал, что выберет «Боруссию» Д, ведь немцы выступали в еврокубках. Спустя годы форварда может тренировать тренер «Дженоа», которого уже пару дней «увольняют» в Италии. Миранчук и Сабатини ведь не просто так не решаются связываться с «грифонами» — клуб попал в зону турбулентности.