Дебют «Краснодара» без легионеров. Мечта Галицкого об 11 воспитанниках пока не исполнилась

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сегодня, 16:10

Зато есть победа над «Уралом».

События, сделавшие матч «Краснодара» и «Урала» необычным

- 2 марта стало известно, что «Краснодар» и Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Немецкий тренер покинул «Краснодар» через 49 дней после назначения, не проведя ни одного официального матча во главе команды. Вместе с Фарке ушли и его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

- «Краснодар» объявил, что исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Антонюк, работавший с вратарями. На официальном сайте «Краснодара» в тренерском штабе первой команды три фамилии: Алексей Антонюк (и. о. главного тренера), Артем Поправкин (старший тренер по технике) и Джон Филлипс (тренер по физической подготовке).

- Вскоре после ухода немецкого тренерского штаба стало известно, что «Краснодар» намерены покинуть все легионеры. Вскоре клуб выступил с официальным релизом, в котором сообщил, что по просьбе футболистов приостановил контракты Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Хуниора Алонсо, Джона Кордобы, Виктора Классона и Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

- 5-го марта стало известно, что контракт Виктора Классона не приостановлен, а расторгнут. Шведский футболист в «Краснодар» не вернется. Видимо, аналогичного плана придерживается и Гжегож Крыховяк, которого называют зачинщиком бунта краснодарских легионеров. Официальных сведений о будущем польского полузащитника на сегодняшний день нет, в списке иностранцев, «приостановивших отношения» с «Краснодаром», он не фигурировал.

- «Урал» тоже потерял двух опытных футболистов на старте весеннего отрезка сезона: украинский вратарь Ярослав Годзюр разорвал контракт с клубом из Екатеринбурга, а украинский защитник Денис Кулаков приостановил отношения с «Уралом». Григорий поблагодарил Кулакова за годы, проведенные в команде, и выразил надежду, что Денис сможет вернуться, когда все наладится.

- По решению Росавиации аэропорты в некоторых российских городах временно закрыты, в частности, приостановлено авиасообщение с Краснодаром. В результате этого «Уралу» пришлось добираться в столицу Кубани необычным маршрутом: на самолете до Сочи, а оттуда на поезде в Краснодар.

Знакомимся с обновленными «Краснодаром» и «Уралом»

«Краснодар» (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов — Черников, Кривцов, Сперцян — Манелов, Ионов, Ильин.

Несмотря на потерю половины состава, «Краснодар» не отказался от традиционной схемы 4-3-3, «быки» выставили состав без легионеров, но с двумя представителями стран ЕАЭС (не считаются легионерами в РПЛ ): Мартынович представляет Беларусь, а Сперцян — Армению. Что касается воспитанников «Краснодара», то с первых минут вышло пятеро таких: Сафонов, Черников, Кривцов, Сперцян и Манелов. Для Кривцова и Манелова это дебют в стартовом составе.

Также стоит отметить, что от бровки «Краснодаром» руководил Александр Сторожук — тренер, который с июня 2021 года возглавлял «Краснодар-2». В отличие от анонсированного назначения тренера вратарей Антонюка, это наиболее логичное из всех возможных повышений внутри клубной иерархии: тренер второй команды возглавил первую, куда вместе с ним перейдет большая группа знакомых ему футболистов на освобожденные легионерами позиции.

«Урал» (5-4-1): Помазун — Магомадов, Мамин, Кузмичев, Герасимов, Гогличидзе — Гаджимурадов, Аугустиняк, Мишкич, Юшин — Бикфалви.

С уходом Кулакова проблемной для «Урала» стала позиция правого защитника. В матче с «Нижнем Новгородом» справа в обороне действовал Колесниченко, но он был удален. Против «Краснодара» вышел Чингиз Магомадов. А вот красную карточку левого защитника Гогличидзе удалось оспорить, в результате чего Лео получил возможность сыграть против родного клуба. Гогличидзе — шестой воспитанник «Краснодара» в составах обеих команд. Также обращаем внимание на дебют за «Урал» лучшего бомбардира ФНЛ Александра Юшина. Он заменил в стартовом составе дисквалифицированного Егорычева и занял позицию на левом фланге полузащиты.

Судьбу матча решили VAR , Ильин и Сафонов

Даже лишившись ряда ведущих игроков, «Краснодар» не отказался от фирменного стиля игры и статуса фаворита, правда суеты на поле было больше, чем осмысленных действий. Так, в первом тайме «быки» выиграли по ударам с разгромным счетом 7:2, но ни разу не попали в створ, поэтому команды ушли на перерыв со счетом 0:0. В одной из атак Владимир Ильин отправил мяч в ворота Помазуна, но после просмотра VAR гол был справедливо отменен — форвард подыграл себе рукой.

VAR вернул должок «Краснодару» и Ильину в начале второго тайма, когда видеоарбитры нашли состав преступления в действиях защитника «Урала» в эпизоде, который Турбин проигнорировал. Ильин рухнул на газон после легкого контакта, но официальным решением после просмотра повторов стало назначение пенальти. Сперцян реализовал, а минут через пять сам Ильин при помощи рикошета отправил второй мяч в ворота «Урала».

Гости сумели ответить точным ударом Бикфалви, а от больших неприятностей «быков» спас Матвей Сафонов, в чьей штрафной на последних секундах было очень жарко, имелось даже подозрение на пенальти, но после паузы Турбин предложил командам продолжить игру. С трудом и нервами, но «Краснодар» справился и без легионеров — 2:1, при этом «Урал» перестрелял хозяев — 16 ударов против 14, и в три раза чаще попадал в створ ворот — 6:2.