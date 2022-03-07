МЮ крупно проиграл «Ман Сити», а Роналду бросил команду. Рангник всё ближе к провалу

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сегодня, 12:48

«Юнайтед» уже выпал из топ-4 АПЛ .

Без шансов, без вариантов

В ноябре «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера проиграл в дерби со счетом 0:2, нанеся 5 ударов по воротам «Манчестер Сити» против 16-ти у команды Гвардиолы. В марте МЮ уже под началом Ральфа Рангника уступил «Сити» со счетом 1:4, ограничившись теми же пятью ударами в направлении ворот Эдерсона. «Горожане» нанесли 24 удара и 10 раз побеспокоили Давида Де Хеа.

Конечно, самые сообразительные и смекалистые найдут пять отличий между двумя поражениями «Юнайтед» в дерби, но изменить коренные выводы им не удастся: за четыре месяца, прошедшие между двумя встречами с «Манчестер Сити» в АПЛ , «красные дьяволы» не стали более конкурентоспособными на фоне успешных соседей.

Это снова была встреча команд из разных весовых категорий с запрограммированным исходом. «Манчестер Юнайтед» слишком «никакой» для своего статуса, поддерживаемого историческими достижениями и огромной фан-базой, но выходящие играть против великого клуба соперники встречают на поле посредственную команду, которую заставляют страдать из-за несоответствия статуса реальной силе.

Катастрофическая игра в обороне — фирменный знак сегодняшнего МЮ

Если после дерби первого круга на «Олд Траффорд» главным образом отмечали нулевую игру «Юнайтед» в созидании (хотя без ошибок защитников тоже не обошлось), то на «Этихаде» в глаза бросалась абсолютная разобщенность обороны во главе с Харри Магуайром. Не сказать, что это стало грандиозным сюрпризом, ведь даже чисто ментально капитан МЮ не похож на парня, которому можно на 100% доверять.

Всякий раз, когда Ральфа Рангника спрашивали о защите «Манчестер Юнайтед», немецкий тренер приводил статистические данные, свидетельствующие об улучшении оборонительных действий. После произошедшего в воскресном дерби любая статистика Рангника будет выглядеть, как маленький фиговый листочек, которым пытаются прикрыть срам. Античным фигурам это удавалось, но у тренера топ-клуба вряд ли получится.

Конечно, МЮ остался без Варана и Шоу, сдавших положительные тесты на коронавирус, но все же на поле было четыре профессиональных защитника, каждый действовал на своей родной позиции, а в центре обороны вышел капитан и названный лидер «Ман Юнайтед» Харри Магуайр. Он даже удостоился чанта от фанатов «Сити», который в цензурной версии звучит так: «Ты чертовски плох!»

Футбольные эксперты согласились с эмоциональной оценкой болельщиков. Магуайр провел один из худших матчей в футболке МЮ , не нужно даже никаких специальных знаний, чтобы увидеть нервную и медлительную игру защитника, теряющего самообладание и концентрацию во время каждой мало-мальски опасной атаки «Сити». Линделеф и Ван-Биссака были под стать Харри, но он лидер и капитан, поэтому и спрос особый.

Дело сбежавшего Роналду

На пятничной тренировке у Криштиану Роналду возникли проблемы с бедром. Судя по всему, ничего серьезного, но португальца решили поберечь. Разумно, но тут нужен был другой подход с учетом культа личности. Пожалуй, грамотным решением стало бы включение Роналду в заявку на дерби хотя бы ради присутствия на скамейке запасных. Немецкий тренер следовал формальному протоколу, в результате чего получил демарш лидера. Криштиану улетел в Португалию, а Рангнику в очередной раз не хватило чувства такта и опыта работы на топ-уровне. А своим оправданием Ральф, кажется, закопал себя еще глубже:

Поможет ли, если я скажу вам, что меня это расстраивает? Это просто факт, что игроки приходят и говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Я не могу заставлять футболиста играть, если он считает, что он травмирован.

Уже не раз своими словами Рангник искажал реальность и задевал футболистов, нарываясь на жесткие ответы в публичном поле от Марсьяля и Лингарда, но недопонимание с резервистами забыть проще, тем более один из них уже уехал в Испанию. Дело Роналду может оказать куда больший разрушительный эффект на команду и позиции Рангника, если Криштиану посчитает тон и интерпретацию тренером событий необъективной и оскорбительной.

Рангник на пороховой бочке

Вы удивитесь, но «Манчестер Юнайтед» при Рангнике потерпел всего лишь второе поражение в основное время в 18 матчах. Первым обидчиком был «Вулверхэмптон». Был еще вылет от «Мидлсбро» из Кубка Англии, но там все решилось в серии пенальти, а так Рангник почти не проигрывает. Правда, и побеждает реже, чем от него ждут — 8 побед в 18 матчах (44.4%). Но даже такие результаты кажутся слишком хорошими для игры, которую показывает «Ман Юнайтед».

Рангник начал со схемы 4-2-2-2, которую никто так и не понял, впоследствии иногда мешал команде чуть больше, иногда чуть меньше, а в дерби против «Ман Сити» сыграл без нападающих, Бруну Фернандеш и Поль Погба выдвигались на позицию «ложной девятки». Да, потери Роналду и Кавани сказались, но вполне способный сыграть в центре атаки Рэшфорд остался на скамейке запасных.

Даже безотносительно оценки общего уровня Рангника пора заметить, что Ральф занимается совсем не тем, чего ждут от временного тренера. Он превратил «Манчестер Юнайтед» в свою песочницу экспериментов вместо того, чтобы предлагать простые, понятные и эффективные решения. Видимо, все-таки были амбиции задержаться на тренерском мостике дольше, чем до конца сезона.