«Манчестер Юнайтед» — аномалия в футболе. Рангник и Фердинанд нашли главную проблему команды

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вчера, 21:46

Разруха в головах – классика жанра.

«Язык их тела просто ужасен»

Профессиональные футболисты уровня Рио Фердинанда – победитель Лиги чемпионов, многократный «золотой» медалист АПЛ , которая временно ушла из российского рынка, понимают нюансы, на которые другие не обращают внимания. Некогда самый дорогой защитник мира абсолютно прав, когда изнутри команды – имеет доступ к коллективу, описывает его проблемы:

Язык их тела просто ужасен. Они выглядят несчастными, сутуло передвигаются, будто весь мир против них. Ты играешь за «Ман Юнайтед», дружище. Просто представь, сколько людей готово отдать многое ради такого шанса, а ты ходишь по полю, представляя себе более интересные занятия для этого воскресенья.

Когда Де Хеа шутил, что «Манчестер Юнайтед» прокляли, то тоже описывал аналогичное чувство беспомощности, которое заметно, когда смотришь на футболистов «дьяволов». Вратарь Эдерсон в дерби сидел в центре поля, поскольку видел, как его команда загнала соседей и получила преимущество, хотя до этого у «горожан» был целый ряд тяжелейших дерби. Но когда сильный коллектив настолько плох морально, мастерство уже не имеет значения.

«Никто не управляет раздевалкой»

Как шутят фанаты «Манчестер Юнайтед», если раньше придумали «ложную девятку», то Гарри Магуайр сумел придумать позицию «ложная пятерка» — для защитника, который и не защитник вовсе. Проблему официального капитана обсуждали детально, ведь очевидно, что англичанину не доверяют напарники, за ним не идут в бой, а заградительные отряды в футболе, чтобы стреляли в спину и гнали вперед, запрещены.

Рой Кин – а именно его слова в заголовке, не понимает, интересует ли современных игроков команды футбол? Или они думают только о цвете бутс, прическе и внешности. Это такой намек на Погба и Роналду, хотя в их мастерстве ирландец как раз не сомневается. А вот после каждого нового поражения не забывает напомнить – есть в заявке футболисты, которым не место в команде, если МЮ планирует в обозримом будущем воевать за трофеи.

Лидера раздевалки действительно нет. Добавьте сюда еще и демарш Роналду. Со слова тренера, форвард заявил, что травмирован, отправился в Португалию, а не пришел на трибуны на дерби. Рангник что-то там бурчит под нос и не может внятно заявить, какие сейчас отношения между ним и легендарным форвардом. И его можно понять. Учитывая результаты – риск пролететь мимо зоны Лиги чемпионов, Ральф не может быть уверен, что останется консультантом в новом сезоне. А что не будет тренером – совершенно точно.

«За кулисами что-то происходит»

Бывший игрок «Астон Виллы» и сборной Англии Агбонлахор сомневается, что у Роналду была травма бедра. С таким повреждением он мог прийти на стадион. Значит, не исключается версия, что португалец улетел в Португалию, когда узнал, что Рангник не включит его в основу на игру против «Манчестер Сити». Капризные звезды – то, к чему в Манчестере привыкли. Даже жена Ди Марии, хотя сам Анхель не самый капризный крутой игрок мира, называла английский город нехорошими словами.

При Фергюсоне за такое футболист получил бы бутсой по лбу. Сэр Алекс тоже разбирался с множеством конфликтов, алкогольных загулов, хулиганством футболистов и прочими шалостями. Но его алкоголики и лентяи уважали герб «Манчестер Юнайтед», когда выходили на поле. Чемпионскую команду видно сразу. И коллектив с серьезными психологическими ограничениями, которые не позволяют играть со всех сил, тоже видно. «Манчестер Юнайтед» сломан морально, и теперь об этом говорят открыто.

Рангник сомневается, как и Рио Фердинанд, что коллектив готов к большим свершениям. Передаем очередной привет Бартомеу из Манчестера – Эдварду Вудворду. «Гениальный экономист» оставил клуб с операционными долгами, и это нормально. Но не оставил с грамотно собранным составом. Вудворд на переговорах вел себя, как варвар, ведь обещал Зидану «Диснейденд для взрослых». Что это вообще за разговоры? Еще бы пообещал легенде футбола скидки у тех проституток, что Уокер себе заказывал во время карантина. Рыба гниет с головы, и этот как раз тот случай.

«Не понимают, не могут, не хотят»

Когда проходишься по такой сильной команде, как «Манчестер Юнайтед» — а состав не такой уж плохой, просто криво собран, то всегда нужно иметь на своей стороне аргументы – о футболе команды говорим часто, разбираем с цифрами, и там все давно ясно, и мнения авторитетных экспертов. Фердинанд, Кин, а теперь и Скоулз – его слова в заголовке чуть выше, винят во многом игроков.

Все понимают, что Рангник не новый Клопп, а Юргена в свое время Вудворд в «Манчестер Юнайтед» заманить не смог, хотя пытался. Все знают, что владельцам из США плевать на футбол, поэтому без внимательного контроля и душевного участия получается семь нянек и дитя без глаза. Но тяжело понять, почему все настолько плохо в плане психологии игроков. Похоже, футболисты не готовы сражаться за Рангника, а «вес футболки» для них не аргумент.

Надо было принимать решения по Де Хеа, когда просился в «Реал» — нельзя держать футболиста, который решил уйти, история с «поломанным факсом» до сих пор аукается клубу, только в разной форме. Понятно, что это скорее трансферная байка, но есть реальный Поль Погба – человек, который давно мечтает покинуть «Титаник», а его зачем-то держали. Даже футболисты с очевидными плюсами, вроде цепкости у Ван-Биссаки, оказываются на обочине странной истории современного «Манчестер Юнайтед».

Да что там, у них не получилось использовать потенциал от возвращения Роналду. Ни в футбольном плане – впервые за более чем десять лет к началу марта у португальца нет десяти голов в чемпионате. Ни в моральном смысле – не получили нового капитана, который шутит, подбадривает, подгоняет, понимает ситуацию и учит быть чемпионом. Но от понимания, что «Манчестер Юнайтед» плох психологически, слаб морально, легче не становится. С другой стороны, раз Вудворда больше нет, а спортивный директор – манекен, чье имя никто не запоминает за ненадобностью, то у Рангника есть шанс ценой увольнения хотя бы донести до владельцев, в каком состоянии клуб и команда.