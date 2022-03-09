Парадоксы «Ливерпуля» и «Интера», плюс исторический хет-трик Левандовски. Встречаем первых участников 1/4-й ЛЧ

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сегодня, 02:18

«Ливерпуль» и «Бавария» стали первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об их матчах.

Закрытый показ

Казалось, что после первого матча в одной из самых ярких пар 1/8 финала Лиги чемпионов не осталось никакой интриги. «Ливерпуль» в Милане обыграл «Интер» со счетом 2:0, хотя играл не сильно лучше «нерадзурри». Имея такой запас, «красные», которые подошли к ответной игре с 12-матчевой победной серией и без поражений на «Энфилде» с марта 2021 года, первый тайм выстроили тактически грамотно.

«Ливерпулю» не было нужды растрачивать свою энергию и эмоции на подтверждение своей силы. Ему хватало простого контроля над ситуацией, наблюдения за поведением противника и грамотного его сдерживания. Попытки «Интера» взять контроль над мячом были быстро пресечены. Его захватил «Ливерпуль». Ставка миланцев на быструю пару форвардов в лице Санчеса и Мартинеса парировалась. С другой стороны, и нападающие «Ливерпуля» в первом тайме помалкивали.

Двигателями прогресса в первом тайме стали защитники и полузащитники. Шутка ли, что почти все острые моменты, которых до перерыва было не так много, организовал Александер-Арнольд, а два самых опасных удара нанесли центрдефы «красных» Матип и ван Дейк. Защитники «Интера» проявляли класс, тормозя и перехватывая все, что изобретали хозяева. Получался не самый зрелищный с точки зрения количества голевых моментов тайм, но достаточно динамичный и напряженный, чтобы за футболом было интересно смотреть и ждать любого развития событий. Очевидно было, что в таком режиме закончиться игра не могла – во втором тайме ожидалось ее раскрытие.

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Но перед этим «Интеру» пришлось немного изменить более-менее надежную структуру в обороне. Вероятно, из-за травмы поле покинул де Врей, а вышел вместо него Д’Амброзио. Надо заметить, что автором раскрутки матча и раскрытия стал «Ливерпуль». Ему вроде было бы удобно продолжать играть в манере первого тайма. Но хотелось как-то более явно заявить о своем статусе и классе.

Поэтому в дебюте второго тайма «Интер» ощутил на себе колоссальное давление. Затяжные комбинации и атаки «Ливерпуля», перетекая с фланга на фланг, просто вдавливали миланцев в их штрафную, разрезали построения, но так и не привели к голам. Ближе всех к голу на этом отрезке был Салах, который пробил в штангу из выгодной позиции. Позднее он еще и в другую штангу попадет, а с учетом перекладины Матипа из первого тайма «Ливерпуль» уверенно мог бы выиграть это обстукивание каркаса.

А воспользовался открытым футболом как раз «Интер». Миланцы провели несколько контратак, одна из которых закончилась шикарным дальним ударом Мартинеса в девятку. Но вера в светлое будущее и спасение поклонников «Интера» прожила недолго. Фактически пару минут. Получившие эмоциональный заряд миланцы выплеснули его неаккуратно через Санчеса, который в азарте борьбы с Фабиньо заработал себе на второе предупреждение и покинул поле. С этого момента исход противостояния был предрешен.

В оставшееся время «Ливерпуль» боролся с соблазнами. Разумеется, он взял под контроль мяч безраздельно. Но оставались сомнения. Он мог просто и надежно докатать матч до устраивающего его завершения, а мог попытаться пойти вперед, чтобы избежать поражения. Оба варианта таили в себе риски, но разного свойства. В результате «Ливерпуль» выбрал гибридную схему, при которой то прижимал противника к воротам, то настолько увлекался самозабвенным катанием мяча, что подключал к этому делу Алиссона под угрозой прессинга у ворот.

После финального свистка с обеих сторон как-то не было радости и ликования. Вроде как «Интер» прервал сумасшедшую серию «Ливерпуля» на «Энфилде» без поражений, но из Лиги чемпионов вылетел. Радоваться нечему. А «Ливерпуль» вроде как прошел в четвертьфинал, но несмотря на свою игру в контроль над ситуацией в конкретном этом матче уступил. Такой парадокс.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (2) – 6 (3)

«Ливерпуль» уверенно в два раза перестрелял «Интер», но огромное количество ударов оказались неточными. При этом не будем забывать о трех попаданиях в каркас ворот Хандановича. Этот раздел статистики нам еще многое говорит о разнице в таймах. В первой половине по ударам было 4:2, во второй – 8:4. Открытость игры фактически удвоилась, если можно так сказать. И по одному точному удару у «Ливерпуля» было в каждом из таймов. А у «Интера» два точных – в первом тайме, третий стал голевым во втором. Из игроков самым бьющим стал Салах с тремя попытками. У большой группы игроков по два удара. По количеству атак или по тому, что УЕФА официально ими считает, «Ливерпуль» существенно превзошел «Интер» — 65:23 в пользу хозяев.

Владение мячом (точность передач): 61% (87%) — 39% (82%)

Качество работы с мячом тоже у «Ливерпуля» оказалось гораздо выше. И тут на статистику работало не только удаление у «Интера». И до него «красные» имели преимущество, пусть и не такое яркое – 56 процентов владения. В таких условиях получалось более надежно и точно пасовать. Хотя нельзя сказать, что всю эту статистику «Ливерпуль» набил передачами поперек поля на своей половине или в центре. Хозяевам удавались затяжные розыгрыши и около чужой штрафной. В итоге «Ливерпуль» отдал 623 точные передачи, а у «Интера» таких всего 351. При этом команды очень много набегали. «Ливерпуль» пробежал суммарно 118,2 километра, а «Интер» — 122,7 км. Тогда как обычно в матче Лиги чемпионов набег составляет около 111 км. Отсюда и динамичность, с которой воспринимался матч, даже первый тайм, в котором ударов было очень мало.

Тем временем в Германии…

Параллельно «Бавария» устраивала аттракцион с издевательством над «Зальцбургом». Там изощренно австрийцы были наказаны за то, что сумели дерзнуть и щелкнуть по носу явного фаворита в первой игре – 1:1. Баварцы отыгрались от души и разнесли «Зальцбург» в ответной игре со счетом 7:1.

Разумеется, не обошлось без подвигов Левандовски. Он в этой встрече забил три мяча и сделал голевой пас. Таким образом, за восемь матчей Лиги чемпионов в этом сезоне на счету поляка 15 результативных действий. 12 из них – голы. Он вырвался в лидеры бомбардирской гонки, обойдя Аллера из «Аякса», у которого 11 мячей. В нынешнем сезоне для Левандовски эта игра стала 35-й за «Баварию», и в них он забил уже 42 мяча. Но самое яркое событие встречи – хет-трик, который стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов. Он уложился в 23 минуты. На 12-й и 21-й Роберт забил с пенальти, а затем – с игры.

Нашлись у этой игры и другие знаковые цифры. Например, дубль Мюллера позволил ему обойти по числу голов в Лиге чемпионов легендарного Тьерри Анри. Теперь у Томаса 52 мяча. Больше только у шести футболистов, и до ближайшего есть все шансы дотянуться – это ван Нистелрой с 56 голами. Нойер хоть и не забивал, тоже сместил в истории важного игрока – Оливера Кана. На счету Мануэля теперь 104 игры в воротах «Баварии» в Лиге чемпионов, а у легендарного Кана – 103. Да и сама «Бавария» любопытно отметилась, выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов уже в 20-й раз. Разумеется, за время нынешнего формата ее проведения. Чаще нее никто не выходил в эту стадию.