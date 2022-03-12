«Месси и Неймар – наёмники». Звезда ПСЖ назвал главную проблему богатого клуба

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Чудесные футболисты без моральной основы

Можно ткнуть в бок великому красному динозавру из Манчестера. Можно зайти на базу «Челси», где пакуют чемоданы футболисты, которые не верят, что новые владельцы поддержат планку управления на уровне Грановской и Абрамовича. А босс ПСЖ , которому до класса названных менеджеров далеко, после вылета от «Реала» сорвался на арбитров. Хотя лучше бы вовремя анализировал свою работу с тренерами.

Класс управления влияет всюду. Зависит от масштаба решений – или меняет жизни миллионов людей, или определяет неудачу или успех конкретных предприятий. Но если завод это место, куда можно просто ходить, более-менее хорошо выполнять свою работу, получать зарплату и возвращаться в мир иной жизни, то спорт чуть сложнее. Он первобытный, и тут мотивация, понимание, за что воюешь, важнее даже класса.

Нет ни капли сомнения, что Месси, Ди Мария, Неймар или Мбаппе – невероятные футболисты. И не только они. Лионель так вообще великий. Но божества проигрывают, и аргентинец делает это в плей-офф Лиги чемпионов на постоянной основе. Если бы у легенды футбола была смелость, то в 2018 году вышел к каталонской публике и честно сказал:

Ребята, экономические советники клуба сказали мне, что мой контракт с «Барселоной» — мина, опасен для будущего моей родной команды. Я осознаю всю ответственность за решение, но прошу руководство отпустить меня в «Манчестер Сити».

У меня есть силы, чтобы попробовать. У Гвардиолы есть желание работать со мной в АПЛ . У шейхов – деньги, чтобы осуществить трансфер, который снимет финансовое бремя с каталонцев и одновременно принесет 250 млн евро за мой трансфер. Барселона – мой дом, но я хочу, чтобы этот дом остался цветущим и могущественным.

Смелость – дорогая валюта, но нередко спасает от краха. Мы не можем винить Месси за то, что не такой умный, как мог быть, ведь интеллект не выбираешь. Ум тебе дарован природой, «накачать» мозги крайне сложно, можно только освоить определенные методы. Да и причинно-следственную связь в школах детально не разбирают, как и логику.

Поэтому ни шейхи, которые учились ровно так, как хотелось монархам, ни глава ПСЖ , ни тренеры парижского клуба, среди которых далеко не все были масштаба Гвардиолы или Клоппа, оказались не готовы к анализу ситуации. Где исторически среднему клубу взять мотивацию, если в Лиге 1 у ПСЖ не будет конкуренции, а в Европе не хватит единства? На такие вопросы нужно иметь ответы, прежде чем идти в атаку на «кубок чемпионов».

В Париже больших звёзд держат только деньги

Сколько у Неймара за пять сезонов голов в решающих матчах турнира? Две штуки. Сколько в этом сезоне? Ни одного, только две голевые передачи. Причем за его труд ПСЖ заплатил уже около 400 млн евро (трансфер плюс зарплата). И матчи вечно пропускал, и играть с тем же вдохновением, что в день знаменитого скандального камбэка «Барселоны» против ПСЖ , не смог. Тяжело, будучи королем вечеринок, оставаться идеальным профессионалом.

Но ладно Неймар, об этом человеке знаем давно и всё. Хуже, что парижский клуб не умеет ценить тех, кто готов относиться к своей работе иначе. Возьмите Кейлора Наваса – великолепному голкиперу привезли крутого конкурента, словно унизили. Возьмите Маркиньоса – слишком поздно подвезли напарника уровня Рамоса, Серхио получает травмы и не помогает на поле.

В центре поля не ценят ни трудяг, ни таких ребят, как Верратти. В атаке нет центрального нападающего, и это опять прокол. Не говорим, что стоило оставить Кавани – у Эдинсона проблемы со здоровьем, но выбор в пользу Икарди многое скажет о менеджерах клуба. Жером Ротен выбрал простую формулу – винит футболистов, но где он неправ?

Я выступаю против Месси и Неймара. Это два наёмника! Мне не нравится говорить так о Месси, но такова реальность. Он ходит пешком по полю.

Неймар же терял каждый мяч. Случилась катастрофа с тех пор, как он появился в ПСЖ . Он сыграл меньше половины матчей за клуб. Проблема ПСЖ в Месси и Неймаре.

Играешь вдевятером против злого «Реала» в гостях – проигрываешь. Анчелотти хоть и старичок-боровичок, но с энергией. Второй раз женился, путешествует миром, принимает новые вызовы, останется чемпионом по духу. А Почеттино не смыл с себя клеймо «неудачника» в футболе. Суммируем «наемнический» статус части игроков ПСЖ , класс наставника и руководителей, вроде Леонардо – получаем заведомый исход.

Причем это не значит, что футболисты плохие, если их можно назвать «наемниками». Нет, просто без единства. Серхио Рамос любил «Севилью», любил «Реал», а в ПСЖ просто получает зарплату. А Хакими попал в Париж лишь после того, как ему отказали в Мадриде. Жерома Ротена сложно назвать футболистом, с которым никогда не было проблем, но в его времена за ПСЖ не играли строго ради денег, хотя и уступали намного чаще.

Мир не обманывается, оценивая проблемы ПСЖ

Может, сейчас все подгоняют задачу под ответ, а без хет-трика Бензема никто не заметил проблем ПСЖ ? Неправда, годами разбираем именно эту проблему – отсутствие смысла при формировании коллектива, и как результат – вылеты из Лиги чемпионов.

Нередко видно, кто в футболе обречен на поражение, а у кого есть шанс выкарабкаться и переломить ход истории. Клуб, где нет объединяющей фигуры тренера – с харизмой, как у Зидана, и достаточно «наёмников», которые обожают хорошую жизнь, но не полюбили команду, не будет успешным на поле против таких людей, как Модрич.

У ветерана после матча было больше энергии, чем у Месси в любой из игр последних лет в плей-офф ЛЧ за исключением первого поединка против «Ливерпуля». Но тогда Лионель дрался за родную «Барселону», а теперь что забыл в Париже? Только деньги и призрачный шанс дождаться Роналду, попытаться штурмовать вершину еще раз, уже вместе с еще одной стареющей легендой.

Старое погибает – новое рождается. ПСЖ оказался архаичным проектом. «Челси», хотя это тоже вдруг разбогатевший клуб, поставил на единство коллектива и на несправедливое поражение – там чемпионская команда родилась при помощи арбитра в игре с «Барселоной». «Манчестер Сити» ставит на «религию» — догматичную веру в непогрешимость идей Гвардиолы. Посмотрим на результат, но там есть смысл существования.

Что же миру футбола предлагает ПСЖ ? Нереализованные моменты против Нойера в единственном финале. Затем запоздалое прибытие на корабль великого Месси. А на закуску ошибки с выбором тренеров (у парижан и «Спартака» есть общий наставник, между прочим). Финал — решение человека будущего в лице Мбаппе уйти в «Реал». История себя воспроизводит, а лживые империи падут.

ПСЖ , хотя ребята там собрались неплохие, скорее всего, обречен. Или на развал, или на эволюцию, которая приведет к переформатированию коллектива, состава, подходов и на появление нового лидера. Ибрагимович не считал французский футбол интересным, не дождался финалов ЛЧ и уехал. Тиаго Силву – капитана, клуб вышвырнул, как и Тухеля. Оба выиграли блестящий «ушастый» кубок. Честность менее важна, чем справедливость, а победа «Реала» в ответной игре была справедливой.