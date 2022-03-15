Самый бессмысленный сбор в истории сборной России. Только футболисты РПЛ, Дзюба не приедет по уважительной причине

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вчера, 12:29

И все-таки оценим выбор Карпина.

- ФИФА приняла жестокое решение в отношении сборной России, исключив нашу команду из числа участников стыковых матчей за право сыграть на ЧМ -2022. Польша автоматически вышла в финал стыков, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция.

- Таким образом, у сборной России на март не запланировано никаких матчей, тем не менее РФС решил не отказываться от учебно-тренировочного сбора национальной команды, который пройдет с 21 по 27 марта в Москве.

- Официального подтверждения эта информация пока не получила, но, скорее всего, 25 или 26 марта первая сборная России проведет контрольный матч против молодежной сборной России.

- На мартовский сбор не будут вызваны футболисты, выступающие в европейских чемпионатах. Еще в первых числах марта Валерий Карпин заявил, что не собирается ввергать Александра Головина и Алексея Миранчука в логистические сложности ради тренировочного сбора без официальных матчей.

- Зимой Валерий Карпин встретился с Артемом Дзюбой и услышал от форварда «Зенита» заверения в том, что он «готов и хочет» играть за сборную России. Однако первое появление Дзюбы в сборной России при Карпине снова откладывается, на этот раз, по словам Валерия Георгиевича, вмешались семейные обстоятельства:

В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на нашей встрече во время предсезонных сборов «Зенита», очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).

Матвей Сафонов в конце 2021 года утвердился в статусе первого номера сборной России, а вот его коллеги вернулись в главную команду страны после разных по продолжительности пауз. Антон Шунин сыграл первый матч Евро-2020 против Бельгии, после чего Черчесов усадил его в запас, а Карпин и Кафанов осенью ориентировались на других вратарей.

Селихов свой предыдущий вызов в сборную России получил четыре года назад, также вратарь «Спартака» должен был принять участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, но получил травму незадолго до объявления состава на ЧМ -2018 и оказался вне заявки. В конце прошлого года Александр ярко вернулся в стартовый состав «Спартака», отразил два пенальти в Лиге Европы и перезапустил затухшую из-за травм карьеру.

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ).

Основная при Карпине связка центральных защитников на месте — Джикия и Дивеев, конкуренцию им составят Осипенко и Чистяков. Справа в обороне могут сыграть Заика и Сутормин, слева — Самошников, Терехов и Круговой. Все защитники, кроме Кирилла Заики, получали от Карпина вызовы в сборную России осенью. А не хватает Вячеслава Караваева, который, как и Дзюба, попросил не вызывать его на мартовский тренировочный сбор:

Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Не остались без внимания тренеров сборной России успехи «Крыльев Советов» в РПЛ . Антон Зиньковский фигурировал в списках Карпина еще в прошлом году, а вот для Владислава Сарвели это дебютный вызов в главную команду страны. Сарвели — лучший бомбардир «Крыльев Советов» (7 голов), входит в десятку самых результативных футболистов всей Премьер-Лиги. Вызов в сборную — заслуженная награда.

В остальном знакомые все лица, Карпин вызвал футболистов, которые играли бы за сборную России в стыковых матчах ЧМ -2022, не отмени их ФИФА : Баринов и Жемалетдинов из «Локомотива», Захарян и Фомин из «Динамо», троица из «Зенита», а еще Ионов, Бакаев и Глебов. Обращает на себя внимание также отсутствие в списке Романа Зобнина: входивший в основной костяк сборной России на протяжении последних лет полузащитник с приходом Паоло Ваноли потерял место в стартовом составе «Спартака» и остался без привычного вызова в сборную. Повод задуматься и исправиться.

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо» Москва), Антон Заболотный ( ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Традиционно Карпин вызывает в сборную трех нападающих, а его предпочтения довольно стабильны: Смолов, Заболотный и Сергеев. Также в атаке может сыграть Владислав Сарвели, занесенный в список полузащитников, в «Крыльях» он действует на острие. Логичный выбор. Дзюба отказался, Соболев проигрывает конкуренцию Николсону в «Спартаке». Агаларов после рестарта сезона не забивает, остается в списке кандидатов Тюкавин. Форварды «Уфы» и «Динамо» вызваны в молодежную сборную России.