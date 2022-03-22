«Челси» продается. Знакомимся с потенциальными хозяевами клубных чемпионов Европы и мира

1647953372

вчера, 15:49

Кто купит «Челси»?

Как известно, Роман Абрамович был вынужден выставить «Челси» на продажу, в данный момент клуб продолжает функционирование по специальной лицензии, которая ограничивает трансферную и коммерческую деятельность «Челси». Самому успешному английскому клубу последних двух десятилетий нужен новый владелец, чтобы вырваться из-под гнета санкций, имеющих разрушительный эффект.

Сделка по продаже будет осуществлена при непосредственном участии правительства Великобритании, Абрамович не получит выручку от сделки, которой занимается The Raine Group, который собрал заявки от желающих приобрести «Челси». И кто же из них купит лондонский клуб?

Saudi Media Group

13 марта Saudi Media Group отправила официальную заявку на покупку футбольного клуба «Челси» за 2.7 миллиарда фунтов стерлингов. Saudi Media Group — крупнейший медиа-холдинг на Ближнем Востоке, а их лидер Мохаммед Альхерейджи является болельщиком «Челси». Если «синие» перейдут под крыло Saudi Media Group, то станут побратимами с «Ньюкаслом», которым владеет наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Альхерейджи и бин Салмана связывают приятельские отношения, оба без ума от футбола, при этом Saudi Media Group теоретически не имеет прямых связей с правительством Саудовской Аравии, хотя реальная картина говорит об обратном. Мохаммед Альхерейджи уверяет, что заявка его компании будет поддержана консорциумом других частных предпринимателей из Саудовской Аравии, но у англичан возникли обоснованные сомнения:

Это нарушит спортивный принцип в АПЛ , ведь Саудовская Аравия уже владеет «Ньюкаслом». Люди, которые знают эту страну изнутри, утверждают, что нельзя отделять Saudi Media Group от правительства.

Как бы то ни было, заявка остается актуальной, предложение саудовцев включает в себя планы по реконструкции «Стэмфорд Бридж» и клубной академии в Кобхэме.

Ник Кэнди

Британский бизнесмен очень хочет зайти в «Челси», он даже предложил «ссуду на спасательный круг». Готов незамедлительно включиться в процесс управления и предоставить свои средства для операционных расходов, в прошедшие выходные Кэнди присутствовал на матче «Челси», давним болельщиком которого является:

Я люблю «Челси», мне важно, чтобы клуб был в надежных руках, даже если это буду не я.

По всеобщему мнению, Кэнди входит в число фаворитов, хотя его первоначальная заявка скромнее, чем у Saudi Media Group — 2 миллиарда фунтов, хотя незадолго до дедлайна Кэнди якобы повысил ставки, найду новых инвесторов под свою стратегию развития, включающую реконструкцию «Стэмфорд Бридж» и введение в совет директоров фанатов клуба. Иначе говоря, Ник Кэнди не собирается править единолично, готов разделить ответственность с другими заинтересованными в успешном «Челси» богачами.

Тодд Боли и Ханс-Йорг Висс

Американский магнат Тодд Боли пытался приобрести «Челси» еще в 2019-м, но Роман Абрамович тогда вежливо отказался от предложения в размере 2.21 млрд фунтов. Боли не новичок в мире спорта, он владеет баскетбольной командой «Лос-Анджелес Лейкерс» и бейсбольной франшизой «Лос-Анджелес Доджерс». Боли возглавляет инвестиционную компанию Elderidge Industries, которая вкладывает деньги в различные сферы.

Ради покупки «Челси» с Боли объединился швейцарский 86-летний миллиардер Хансйорг Висс, у которого большой опыт в политике и благотворительности, в частности, большие научные и экологические проекты. Наравне с Боли и Виссом в консорциум входят еще «шесть-семь» инвесторов. Предложенная ими сумма не называется, хотя известно, что было две заявки: официально вступили в борьбу 8 марта, а 18-го улучшили, чтобы повысить свои шансы. Тоже входят в число лидеров этого хоровода.

Centricus, Джонатан Лури и Боб Финч

После истечения крайнего срока подачи заявок лондонская инвестиционная компания Centricus Asset Management сообщила, что подала заявку на приобретение «Челси» в размере 2.95 млрд фунтов (по другим данным — более 3 млрд). Пока это самое щедрое из озвученных предложений. Возглавляют заявку Centricus соучредитель Низар Аль-Бассам, а также генеральный директор Гарт Ричи, которым удалось привлечь на свою сторону менеджера британского хедж-фонда Джонатана Лури и бизнесмена Боба Финча.

Оба являются обладателями абонементов в вип-ложи «Стэмфорд Бридж». Козырем этого объединения является происхождение: члены группы подчеркивают, что являются полностью британским консорциумом, который вернет право собственности на «Челси» в страну. Также обещают «добиваться высоких результатов и высокого уровня поддержки общества, обеспечить финансовую устойчивость, прозрачное управление и образцовое взаимодействие с болельщиками».

Сэр Мартин Бротон

Сэр Мартин Бротон — председатель материнской компании British Airways International Airways Group, интересно, что Бротон в 2010 году на протяжении короткого периода был председателем правления «Ливерпуля», хотя уже тогда было известно, что сэр Мартин — давний фанат «Челси». Долго думал, но все же решил поучаствовать в борьбе за кресло владельца любимого клуба. Размер предложения в заявке не разглашается.

Aethel Partners

Еще одна инвестиционная компания в списке претендентов на покупку «Челси». Сообщается, что Aethel Partners намерена незамедлительно вложить значительную сумму (до 50 миллионов фунтов) непосредственно в клуб, чтобы компенсировать финансовые трудности, возникшие из-за санкций. Aethel Partners — глобальная компания, занимающаяся прямыми инвестициями. Штаб-квартира в Лондоне, но во главе португалец Рикарду Сантуш Силва и американец Аба Шуберт. Точная сумма предложения не известна, но оно точно «больше 2 миллиардов фунтов».

Лутфи Мансур/Вуди Джонсон/Конор Макгрегор/Кен Гриффин и семья Рикеттс

Официально не подтверждены заявки еще нескольких желающих стать владельцами «Челси», но есть слухи о еще нескольких заинтересованных. В их число входит 33-летний египетский миллиардер и фанат «синих» Лутфи Мансур, владелец «Нью-Йорк Джетс» Роберт «Вуди» Джонсон и даже легенда MMA Конор Макгрегор, который здесь скорее ради фана и пиара. А вот американский миллиардер Кен Гриффин и семья Рикеттс (владельцы «Чикаго Кэбс») могут оказаться темной лошадкой в этом забеге, хотя они объявили только о создании инвестиционной группы и не распространялись о деталях.