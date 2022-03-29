«Ростов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород», который состоится 2 апреля 2022 года

«Ростов»

Команда смогла покинуть зону вылета, но опережает ее всего на два балла. «Ростов» занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ , имея в своем активе 22 балла. Чтобы укрепить свое положение и обеспечить себе место в следующем сезоне, команде необходимо увеличить результативность, ведь она смогла одержать только одну победу в пяти последних матчах чемпионата. В игре с «Нижним Новгородом» у «Ростова» есть хороший шанс его обойти, но исключительно в случае победы.

20 марта «Ростов» смог добиться ничейного результата с «Динамо» Москва (1:1), а 14 числа одолел на выезде «Рубин» (2:1).

«Нижний Новгород»

В последних турах клуб также не радует своих болельщиков победами, поэтому предстоящий матч будет очень важен с точки зрения турнирного положения. «Нижний Новгород» набрал 24 очка и чтобы не стать еще ближе к «красной зоне», футболистам требуется продемонстрировать все свое мастерство в ближайших поединках и более уверенно подходить к заключительным турам сезона. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (20:32), что также не добавляет оптимизма.

19 марта «Нижний Новгород» сумел отобрать очки у «Спартака» (1:1), а 12 числа разошелся миром с «Уфой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.709

Ничья – 3.64

Победит «Нижний Новгород» – 5.3

Статистика

«Нижний Новгород» выиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» проиграл шесть из десяти домашних поединков в чемпионате за последнее время

«Нижний Новгород» не забивает на выезде уже четыре матча подряд

В матче первого круга между клубами победу одержал «Ростов» (2:1)

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.709. Команда получила эмоциональный толчок после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина и постарается приложить все усилия, чтобы добыть очень важную победу.