«Брентфорд» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:48

«Брентфорд»

«Брентфорд» сейчас находится на 14 позиции чемпионата Англии. У лондонского клуба 33 очка, которые обеспечили девять победных встреч и шесть ничейных поединков. Еще в 16 матчах команда уступала оппонентам.

Выделим, что 3 из прошлых 4 матчей в АПЛ «Брентфорд» провел с максимальными результатами, обыграв таких соперников: «Челси» (4:1), «Бернли» (2:0) и «Норвич» (3:1).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» сигнализирует с шестого места АПЛ , положив себе на счет 51 балл. В английском чемпионате «молотобойцы» проявили себя следующим образом за 31 проведенную встречу: 15 побед, шесть ничейных противостояний и 10 поражений.

По итогам трех прошлых туров чемпионата «Вест Хэм» набрал 6 из возможных 9 очков, обыграв «Астон Виллу» (2:1) и «Эвертон» (2:1), а также уступив «Тоттенхэму» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» — 2.880

Ничья – 3.300

Победит «Вест Хэм» — 2.690

Статистика

Обмен голами фиксировался в 3 из прошлых 4 матчей «Брентфорда»

В 3 прошлых матчах «Вест Хэма» в АПЛ голы забивали обе команды

голы забивали обе команды В матче первого круга «Вест Хэм» уступил «Брентфорду» дома со счетом 1:2

Прогноз

Ставка на «обе команды забьют – да» кажется оптимальным решением для этого матча. Такой исход в линии букмекерской конторы Pinnacle идет по коэффициенту 1.877.