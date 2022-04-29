«Никогда не вернусь сюда, даже в отпуск». Футболисты МЮ, которым не нравилось жить в Манчестере

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вчера, 08:45

У природы нет плохой погоды! Или всё же есть?

«Манчестер Юнайтед» — топ-клуб, который способен подписывать дорогих и качественных футболистов. Однако не все спортсмены в восторге от самой жизни в Манчестере.

Одна из причин – погода. Можно ознакомиться по табличке ниже с климатом этого места.

Предлагаем вспомнить звезд, которым не нравилась погода в этом английском городе. Поводом послужил недавний отказ Френки де Йонга «красным дьяволам» именно по этой далеко не футбольной причине.

Неманья Видич

Легенда «Юнайтед» Неманья Видич после ухода из клуба признавался, что погода далека от идеальной, сказав, что в Москве ему было комфортнее.

Да, это было не очень приятно. Я не спорю, что в Москве холодно зимой, но зато там не так часто идут дожди. Единственное, с чем у меня были проблемы, так это с погодой. Мне очень понравился Манчестер, общественная жизнь и его люди.

Криштиану Роналду

Легендарному португальцу было сложно привыкнуть к Манчестеру после солнечной Португалии.

Вот что он сказал в 2006 году:

Играть за «Манчестер» мне нравится больше, чем здешняя погода. Каждый раз видишь снег и дождь! В Португалии солнце светит каждый день…

Антони Марсьяль

Антони Марсьяль недавно перебрался в «Севилью» на правах аренды, ему там наверняка живется приятнее под лучами солнца.

Слова француза после перехода из «Монако»:

Манчестерская погода мне не нравится, как и английская кухня.

Карлос Тевес

Карлос Тевес играл и за «Юнайтед», и за «Сити», но никогда не чувствовал себя полностью комфортно на Северо-Западе.

Однажды он сказал аргентинским СМИ следующее:

В Манчестере нечего делать. Погода, всё такое... Там ничего нет интересного для меня. Когда я отработаю свой контракт, я никогда не вернусь в Манчестер, даже в отпуск. Ни за что.

Анхель Ди Мария

Жена Анхеля Ди Марии открыто говорила об их ненависти ко всему, что связано с «Манчестер Юнайтед». Климат – не исключение.

Это было ужасно! Когда мы уезжали, я сказала мужу: «Переходи в любой клуб, кроме английского!»

Хуан Себастьян Верон

Еще один аргентинец в нашем списке. Футболист еще в 2010 году сказал, что он ненавидит жить в Англии.

Я никогда не был счастлив в Англии, и время, проведенное там, заставило меня усомниться в своем желании продолжать играть в футбол. АПЛ — потрясающая, но это единственный плюс пребывания там.