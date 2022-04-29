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«Никогда не вернусь сюда, даже в отпуск». Футболисты МЮ, которым не нравилось жить в Манчестере

вчера, 08:45
Роналду
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
Марсьяль Антони
Марсьяль Антони
Нападающий
00:00 / 00:00

У природы нет плохой погоды! Или всё же есть?

«Манчестер Юнайтед» — топ-клуб, который способен подписывать дорогих и качественных футболистов. Однако не все спортсмены в восторге от самой жизни в Манчестере.

Одна из причин – погода. Можно ознакомиться по табличке ниже с климатом этого места.

«Никогда не вернусь сюда, даже в отпуск». Футболисты МЮ, которым не нравилось жить в Манчестере

Предлагаем вспомнить звезд, которым не нравилась погода в этом английском городе. Поводом послужил недавний отказ Френки де Йонга «красным дьяволам» именно по этой далеко не футбольной причине.

Неманья Видич

Легенда «Юнайтед» Неманья Видич после ухода из клуба признавался, что погода далека от идеальной, сказав, что в Москве ему было комфортнее.

Да, это было не очень приятно. Я не спорю, что в Москве холодно зимой, но зато там не так часто идут дожди.

Единственное, с чем у меня были проблемы, так это с погодой. Мне очень понравился Манчестер, общественная жизнь и его люди.

Криштиану Роналду

Легендарному португальцу было сложно привыкнуть к Манчестеру после солнечной Португалии.

Вот что он сказал в 2006 году:

Играть за «Манчестер» мне нравится больше, чем здешняя погода. Каждый раз видишь снег и дождь!

В Португалии солнце светит каждый день…

Антони Марсьяль

Антони Марсьяль недавно перебрался в «Севилью» на правах аренды, ему там наверняка живется приятнее под лучами солнца.

Слова француза после перехода из «Монако»:

Манчестерская погода мне не нравится, как и английская кухня.

Карлос Тевес

Карлос Тевес играл и за «Юнайтед», и за «Сити», но никогда не чувствовал себя полностью комфортно на Северо-Западе.

Однажды он сказал аргентинским СМИ следующее:

В Манчестере нечего делать. Погода, всё такое... Там ничего нет интересного для меня.

Когда я отработаю свой контракт, я никогда не вернусь в Манчестер, даже в отпуск. Ни за что.

Анхель Ди Мария

Жена Анхеля Ди Марии открыто говорила об их ненависти ко всему, что связано с «Манчестер Юнайтед». Климат – не исключение.

Это было ужасно! Когда мы уезжали, я сказала мужу: «Переходи в любой клуб, кроме английского!»

Хуан Себастьян Верон

Еще один аргентинец в нашем списке. Футболист еще в 2010 году сказал, что он ненавидит жить в Англии.

Я никогда не был счастлив в Англии, и время, проведенное там, заставило меня усомниться в своем желании продолжать играть в футбол.

АПЛ — потрясающая, но это единственный плюс пребывания там.

Этим летом в МЮ грядет перестройка. Очевидно, что в команде появится много новых футболистов. Посоветовали бы «красным дьяволам» перед заключениями контрактов с новобранцами, поинтересоваться, как они относятся к дождю и снегу.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 13:41
У Ди Марии жена курит?? Фууу

А мне нравится дождь - я люблю Гамбург, Ливерпуль, Стокгольм, Копенгаген. Манчестер - не хуже. Глазго еще - приморские города.
hate1
hate1
вчера в 23:00
А я жил бы. Обожаю такую погоду и прохладу
zim289
zim289 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:05
Но мягкий климат Италии или Испании всем по душе😉
Отдыхать все предпочитают на морях и океанах, если деньги есть
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:01
Манчестер очень пресный, неинтересный и скучный город. По сути единственная достопримечательность там - это футбол.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:55
Англия как сталк.
Я никогда даже не слышал где там вообще отдыхают кроме пабов.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 10:17
Жаль, что они не жили в России
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 09:57
Гелевый в 21-году : Я вернулся домой и хочу выиграть ЛЧ... Гелевый в 22-м году: Ой, нихрена тут погода не поменялась, поэтому я ухожу... Точнее, уплываю.... P.S. Криокамеру бы не забыть.... А-ха-ха-ха...
Futurista
Futurista
вчера в 09:11
Так вот почему эти игроки никогда не играли и не будут играть за Зенит)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:09
На вкус и цвет товарищей нет...
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