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«Санкт-Паули» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:22
«Санкт-Паули» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в четырех последних турах не побеждает – две ничьи и два поражения. В прошлом туре зафиксирован проигрыш от «Дармштадта» (1:2). Команда идет на четвертом месте и стремиться зацепиться хотя бы за третье место, отставание от которого одно очко, чтобы поучаствовать в переходных матчах за выход в Бундеслигу.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» идет на шестой позиции. Отставание от третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф раунде за выход в Бундеслигу составляет четыре очка. Нужно продолжать бороться. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Зандхаузена».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Санкт-Паули» – 1,95
  • Ничья – 3,88
  • Победит «Нюрнберг» – 3,62

Статистика

  • «Санкт-Паули» не выигрывает в четырех последних поединках
  • «Нюрнберг» пропустил девять голов в четырех последних матчах
  • В трех из пяти последних междусобойчиках «Санкт-Паули» победил

Прогноз

Фаворитом в этой игре являются хозяева. Должны они стабильно отыграть в обороне и отпраздновать победу. Играем их триумф с коэффициентом 1,97.

Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:36
Будет игра.
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