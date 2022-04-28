«Санкт-Паули» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» в четырех последних турах не побеждает – две ничьи и два поражения. В прошлом туре зафиксирован проигрыш от «Дармштадта» (1:2). Команда идет на четвертом месте и стремиться зацепиться хотя бы за третье место, отставание от которого одно очко, чтобы поучаствовать в переходных матчах за выход в Бундеслигу.
«Нюрнберг»
«Нюрнберг» идет на шестой позиции. Отставание от третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф раунде за выход в Бундеслигу составляет четыре очка. Нужно продолжать бороться. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Зандхаузена».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Санкт-Паули» – 1,95
- Ничья – 3,88
- Победит «Нюрнберг» – 3,62
Статистика
- «Санкт-Паули» не выигрывает в четырех последних поединках
- «Нюрнберг» пропустил девять голов в четырех последних матчах
- В трех из пяти последних междусобойчиках «Санкт-Паули» победил
Прогноз
Фаворитом в этой игре являются хозяева. Должны они стабильно отыграть в обороне и отпраздновать победу. Играем их триумф с коэффициентом 1,97.