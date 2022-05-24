Превосходство «Зенита» и характер «Локомотива». Выбираем лучшие команды РПЛ в престижных номинациях

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24 мая 2022, 11:38

Конкурс футбольных талантов среди клубов.

Лучшая атака. «Зенит» = 66 голов

Не удивительно, что завоевавшие четвертый титул кряду петербуржцы заняли первое место в рейтинге результативности, где три верхние строчки заняли призеры РПЛ , причем в том же самом порядке, как и в турнирной таблице: «Зенит» (66 голов), «Сочи» (54), «Динамо» (53). Продуктивная атака — залог успеха и конкурентное преимущество в чемпионате России, несмотря на существующий стереотип о закрытом футболе в РПЛ . На противоположном полюсе рейтинга результативности расположился «Нижний Новгород», команда бывшего форварда Кержакова забила всего лишь 26 голов.

Лучшая оборона. «Зенит» = 28 пропущенных голов

«Зенит» забил больше всех в Премьер-Лиге, а пропустил меньше всех. Этот факт подчеркивает тотальное превосходство «сине-бело-голубых» над конкурентами. Второе место по пропущенным мячам у ЦСКА (29), следом идут «Сочи» и «Краснодар» (по 30). А вот «Динамо» после разгромного поражения от «Сочи» в матче за «серебро» скатилось на уровень «Спартака» — финалисты Кубка России пропустили по 41 мячу в чемпионате (делят 11-12 места по этому показателю).

Самая эффективная домашняя команда. «Зенит» = 40 очков

Убедительная игра на своем поле — залог успехов «Зенита». Петербуржцы набрали 40 очков на «Газпром Арене» (13 побед, 1 ничья, 1 поражение), это на 10 очков больше, чем у ЦСКА , занимающего вторую строчку в таблице, учитывающей результаты только домашних матчей. 61.5% от общего количества очков в РПЛ -2021/22 зенитовцы набрали в Санкт-Петербурге.

Самая эффективная гостевая команда. «Сочи» = 29 очков

А вот в таблице гостевых матчей «Зенит» (25 очков) занимает только третью строчку после «Сочи» и «Динамо», у которых по 29 баллов. Но так как победитель должен быть только один, отдаем виртуальную награду «Сочи», ведь команда Владимира Федотова впереди по дополнительным показателям. Во-первых, разница забитых и пропущенных мячей на выезде лучше, чем у «бело-голубых» — «+11» против «+6». Во-вторых, команды по ходу сезона обменялись гостевыми победами, и «Сочи» выиграл более уверенно — 5:1 против динамовских 1:0 в первом круге.

Самая бескомпромиссная команда РПЛ . «Ахмат» = 3 ничейных результата

В первых 20 турах «Ахмат» вообще ни разу не делил очки с соперниками — 10 побед и 10 поражений, но в последней трети сезона все же не обошлось без компромиссов: нулевые ничьи с «Уралом» и «Арсеналом», а также 1:1 в заключительном туре против «Краснодара». Гол Эдуарда Сперцяна на 90+2 минуте не позволил «Ахмату» повторить результат самой бескомпромиссной команды РПЛ в XXI веке: у «Динамо» в сезоне-2005 было только 2 ничьи в 30 турах.

Триумфаторы воли. «Локомотив» = 20 очков в матчах, по ходу которых уступали

«Локомотив» набрал 20 очков в играх, где соперники заставляли «железнодорожников» отыгрываться. Всего «Локо» уступал в счете по ходу 18 матчей, но проиграл только в восьми из них. Пять игр удалось свести к ничьим, но главный признак команды с характером — волевые победы, их у «Локомотива» тоже пять. Любопытно, что второе место в рейтинге волевых команд заняли «Химки» (15 очков), которые еще не обеспечили себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Характер и неуступчивость станут хорошим подспорьем в стыковых матчах против бывшей команды Сергея Юрана.

Рейтинг «честной игры». «Зенит» = 42 желтые карточки/«Ростов» = 1 красная карточка

Реже всего судьи по ходу чемпионата предупреждали футболистов «Зенита», которые совместными усилиями собрали только 42 «горчичника», зато выгоняли с поля чемпионов четырежды, в то время как у «Ростова» только одно удаление. Без красных карточек не сумела пройти сезон ни одна команда. Нельзя не отметить и главных «беспредельщиков» РПЛ : футболисты «Локомотива» оказались самыми недисциплинированными в лиге с большим отрывом — 90 желтых карточек и 9 красных.

Самая молодая команда сезона. «Крылья Советов» = 23.5 лет

Средний возраст футболистов, игравших за «Крылья Советов» в завершившимся сезоне оказался самым низким среди всех участников РПЛ , на втором месте «Локомотив» (24.3). Интересно, что в тройку самых возрастных команд лиги входят две лучшие команды сезона — «Зенит» (26.9) и «Сочи» (28.5), а также худшая — «Арсенал» (27.2).

Самые выдающиеся серии. ЦСКА = 6 побед подряд/«Зенит» = 18 матчей без поражений

Необычно, что самая продолжительную цепочку из побед выстроил не «Зенит», а ЦСКА . «Армейцы» завершили 2021 год двумя выигрышами, а 2022-й начали с четырех побед. Зато «Зенит» дольше всех держался в стороне от поражений — 18 матчей кряду без неудовлетворительных результатов.

Самая большая обойма. «Краснодар» = 45 задействованных футболистов

Понятно, что «быки» не по своей воле играли весной составом, который радикально отличился от осенних образцов, но факт остается фактом: за весь чемпионат тренеры «Краснодара» прибегли к услугам 45 футболистов. А самым стабильным составом может похвастаться «Динамо»: в завоевании «бронзы» принимали участие только 25 игроков.

Самая посещаемая команда РПЛ . «Зенит» = 439 003 зрителей/14633 в среднем за матч

По ходу сезона 2021/22 были ограничения по посещаемости, несколько матчей в начале чемпионата прошли совсем без зрителей. Как бы то ни было, «Зенит» собрал самую внушительную аудиторию во многом благодаря хорошей посещаемости матчей на «Газпром Арене», а вот в гостевых матчах лучшие цифры традиционно у «Спартака» (181 492 зрителя), на втором месте «Динамо» (135 217) и только потом «Зенит» (132 987).