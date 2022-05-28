Разбитый квадрупл. Марафонский сезон «Ливерпуля» станет разочарованием в случае поражения от «Реала»

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вчера, 14:30

Все дороги ведут в Париж.

«Реал» имеет полное право сыграть в финале Лиги чемпионов в свое удовольствие

Болельщики по инерции называют «Ливерпуль» фаворитом финального матча, однако те, кто мудрее, зареклись делать прогнозы против «Реала», которого уже трижды провожали из Лиги чемпионов перед схватками с ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». Однако белая магия Анчелотти и Карима Бензема завели «Мадрид» в финал.

Для «Реала» это пятый финал за восемь лет. Конечно, не скажу, что для мадридцев это рядовое событие, тем более в последний раз играли в решающем матче Лиги чемпионов четыре года назад и успели соскучиться, впервые за 20 лет вышли в финал без непосредственного участия Зидана и Роналду, признанных амбассадоров турнира. И все-таки привычка играть и побеждать в таких матчах у «Реала» есть, из песни слов не выкинешь.

Анчелотти не кривит душой, когда говорит, что давления сейчас меньше, чем в 2014-м. Во-первых, тогда шли за долгожданной «Десимой» и не имели права на ошибку. Во-вторых, не было такого командного опыта. В-третьих, никто не ставил на «Реал» и не требовал победить в Лиге чемпионов, этот сезон как будто должен был стать переходным. В-четвертых, победы в чемпионате Испании и Суперкубке — это уже немало. Даже в случае поражения от «Ливерпуля» это будет успешная кампания «Мадрида».

Максимальное давление на «Ливерпуль». Результат финала определит оценку всего сезона

У «красных» иная ситуация, результат финала Лиги чемпионов отделяет «Ливерпуль» от «Лузерпуля» (или «Неверпуля», если так звучит лучше) в сезоне 2021/22. Речь идет не об оценке работы тренерского штаба и команды, к ним около нуля претензий и много комплиментов. Но в истории останутся титулы, а их у команды Юргена Клопп пока ровно два — Кубок Англии и Кубок Английской Лиги.

Согласитесь, два кубка местного разлива будут выглядеть утешительным призом на фоне упущенных побед в АПЛ и Лиге чемпионов. В последнем туре чемпионата Стивен Джеррард снова поскользнулся, только на этот раз чужими ногами. «Сити» сотворил бодрый камбэк в игре с «Астон Виллой» и лишил «Ливерпуль» надежд на первое место, а вместе с тем возможности сделать этот сезон величайшим в истории клуба. Квадрупл уже никак не складывается.

Но еще можно собрать своеобразный требл из кубковых побед, успех в Лиге чемпионов впишет этот сезон золотыми буквами в летопись «Ливерпуля», а вот без победы в Сен-Дени горечь от упущенных титулов пересилит радость от обретенных побед. Парни Юргена Клоппа по итогам финала в Париже могут стать самой успешной командой европейского сезона или обрести статус королей среди неудачников из-за промаха мимо двух главных титулов.

Кульминация случится в 63-м матче сезона для «Ливерпуля»

Наравне с опасениями из-за чрезмерного давления на «красных» есть и более насущный вопрос: а хватит ли сил? Финал в Париже станет для «Ливерпуля» 63-м матчем в сезоне, в то время как для «Реала» это 56-я игра. К тому же, с 4 мая (день победы над «Сити» в ответном полуфинале) «сливочные» целенаправленно готовились к финалу Лиги чемпионов, ведь чемпионство в Ла Лиге оформили досрочно. Пинтус проводил мини-сборы, Анчелотти выбирал состав на матчи последних туров в зависимости от физического состояния футболистов их потребности в игровом тонусе.

«Ливерпуль» за аналогичный отрезок провел пять супернапряженных матчей — четыре заключительных тура Премьер-Лиги и финал Кубка Англии. За плечами у команды Юргена Клоппа девять изнурительных месяцев футбольного марафона с майским рывком, не увенчавшимся победой в АПЛ . Клопп часто говорит о чрезмерной напряженности английского календаря, и в случае поражения в финале наверняка упомянет этот фактор. Соперник объективно более свеж, в то время как «Ливерпуль» проведет 16-й матч за 56 дней, а ведь Джордан Хендерсон еще после победы над «Вулверхэмптоном» в последнем туре Премьер-Лиги устало сказал:

Мы отдали абсолютно все.

Не в интересах «Ливерпуля» затягивать финал. «Красным» нужно побеждать за 90 минут

В дополнение к сказанному выше стоит напомнить, что команды играли в чемпионатах с разным количеством разрешенных замен: Анчелотти в 38 турах Ла Лиги мог менять по пять человек в каждом матче, в то время как у Клоппа в тех же 38 турах АПЛ было только три замены. Накопленной усталости у «Ливерпуля» точно больше, а это может сыграть решающую роль в финале. Хотите вы этого или нет, но команды в неравных условиях перед финалом Лиги чемпионов из-за внутренних правил своих лиг и из-за того, как складывались их дела в других турнирах. Впрочем, это абсолютно нормально.

А еще мы говорим о команде, которая проиграла только 3 из 62 предыдущих матчей сезона, в каждом случае уступая в один мяч («Вест Хэму», «Лестеру» и «Интеру»). «Ливерпуль» уже побил клубные рекорды по количеству забитых мячей за сезон (147) и побед (46). Юрген Клопп активно боролся с напряженным графиком, используя ротацию: 36 футболистов выходили в футболке «красных» на официальные матчи, в Премьер-Лиге было произведено суммарно 113 изменений в стартовом составе (больше только у «Челси» — 129). Единственный полевой игрок, сыгравший более 80% игрового времени — Вирджил ван Дейк (82%).

Но даже несмотря на столь трепетное поддержание свежести ключевых футболистов, финал станет для «Ливерпуля» серьезным испытанием на волю и выносливость. Можно провести параллели между этим финалом Лиги чемпионов и финалом сезона 2018/19. Тогда «Ливерпуль» тоже отстал на одно очко от «Сити» в АПЛ , но порадовал фанатов международной победой. Вот только в соперниках был другой английский клуб — «Тоттенхэм», а после супербыстрого гола Салаха с пенальти игра то и дело скатывалась в клинч и повисала на канатах.

Потенциально успешные сценарии сегодняшнего финала для «Ливерпуля» тоже предполагают быстрый или хотя бы первый гол, правда «Реал», в отличие от «Тоттенхэма», не постесняется ответить, даже если будет уступать в счете по ходу игры (а это весьма вероятно). Команда Анчелотти отыгрывалась на всех предыдущих стадиях плей-офф. «Ливерпулю» нужен план, который позволит победить в рамках 90 минут, ведь дополнительное время — территория «Мадрида» из-за свежести и умения мобилизовать лучшие качества в критические моменты.