«Мадрид» никогда не сдаётся, а «Ливерпуль» хочет свести счёты. Требуем сильный еврокубковый финал

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вчера, 23:52

Два из трех – мимо кассы, но в Париже схлестнутся гранды.

Полезно напомнить о «Ливерпуле»

Чего вы можете не знать о «красных»? В ответе на этот вопрос прелесть финала Лиги чемпионов. Соперники равные и крутые. Финалы Лиги Европы (в большей мере) и Лиги конференций (в меньшей) представляли собой среднее по качеству футбольное зрелище. Видна была нехватка класса. Совершались ошибки, которые на уровне «Ливерпуля» и «Реала» — редкость. И хотя обе команды брали «ушастого» в рациональных финалах, гол Бэйла через себя служит напоминанием, что о красоте не забывали.

«Ливерпуль» ногами футболистов «Астон Виллы» приблизился к трофейному хет-трику, но Гюндоган забрал надежду и кубок АПЛ себе. Теперь у Клоппа шанс взять три трофея в турнирах на выбывание. Неудача в чемпионате вряд ли сильно ударила по футболистам «красных», но одновременно против «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона» чувствовалась усталость. «Ливерпуль» провел все возможные матчи в этом сезоне в четырех разных турнирах. Будем смотреть, сколько у них осталось сил.

Клопп присек попытки отвлечь его разговорами о Мане в «Баварии», но одновременно не заявил, что Садио точно останется. Переговоры идут, но сегодня ждем сенегальца в основе в роли центрального форварда. Жота – джокер, а по бокам от Мане сыграют Диас и Салах. Луис освоился в «Ливерпуле» быстрее, чем думали, а для Мохамеда после событий в прошлом финале против «Реала» — обидной травмы, нынешнее противостояние принципиальное. Египтянин не скрывает, что прилетел в Париж сводить счеты.

Ориги не сыграет, но Тиаго и Фабиньо должны успеть восстановиться. Это основные футболисты, ждем их с первых минут. Также Клоппу нужно выбрать напарника для ван Дейка – между Матипом и Конате. Интересно, кого выберут, ведь у «Реала» тройка в атаке, но позицию правого инсайда могут доверить Вальверде, а по ситуации схема Анчелотти напомнит «4-4-2», и тогда важно, чтобы центральные защитники «Ливерпуля» грамотно передавали Винисиуса и Бензема друг другу.

«Ливерпуль» работает по схеме «4-3-3», но она давно уже стала намного сложнее, чем на бумаге. Латерали у Клоппа феноменальные, Хендерсона вечно недооценивают, а от него сегодня многое зависит – нужно сковать первый пас Крооса. Тройка атаки должна работать в прессинге, ведь Модрич и Каземиро – сердце и легкие «Реала». «Ливерпуль» в полном порядке, как и его соперник. Разве что отметим, что перестраиваться Клоппу чуть проще, Анчелотти выехал в финал на классе тех, к кому привыкли в основе, а не на экспериментах.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Конате (Матип), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тиаго (Кейта) – Салах, Мане, Диас.

Полезно напомнить о «Реале»

У Анчелотти был невероятно сложный путь в финал. «Ливерпуль» прошел не таких грозных соперников. А «сливочные» выбили ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». Все три команды недавно были в финалах ЛЧ . Тренер мадридцев прав – каждый коллектив рассчитывал на победу в турнире, но «Реал» показывал характер, о котором так много говорили накануне поединка. С другой стороны, сложный путь утомил команду.

Мадрид не сдается, поскольку ставит на опыт. Куртуа, Алаба и многие другие футболисты «Реала» раньше играли в финале Лиги чемпионов. Многие, за исключением бельгийского голкипера и молодого Винисиуса, уже выигрывали ЛЧ . Анчелотти ставит на опыт, Каземиро, Модрич и Кроос играют вместе много лет. Карвахаль позволяет себе троллить Салаха, поскольку испанцы не сомневаются – способны сломать «Ливерпуль», как ломали названных выше грандов.

«Реал» выиграл Ла Лигу, но с учетом провала «Атлетико» и лавины проблем «Барселоны» это не подвиг. А вот что 37 из 80 мячей «сливочных» в Примере забиты после ударов или пасов Бензема, необходимо отметить. Также 27 результативных действий в чемпионате добавил Винисиус. Этот дуэт выделяется, да и в Лиге чемпионов у Карима полно голов – 15 штук, для повторения рекорда Роналду французу нужен дубль в финале, а у Винисиуса немало голевых передач – шесть успешных действий.

«Реал» проиграл лишь три из своих 16 финалов Кубка чемпионов. Уступали лишь «Бенфике», «Интеру» и «Ливерпулю». Но последней неудаче исполнился 41 год, так что «сливочных» смело можно назвать неуязвимыми в подобных матчах. А вот Клопп проигрывал финалы с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем». У англичан на две удачные попытки приходится одна неудачная. Испанцы эффективнее, хотя 9 финалов «красных» напоминают об их кубковой природе.

Были опасения о состоянии Алабы, но австрийца ждут с первых минут. Вряд ли Анчелотти придумает велосипед, когда у него уже есть ракета. Схема «4-3-3» подходит «Реалу», Вальверде в роли третьего человека в атаке – правильная опция на финал, где нужно защищать тылы. Понимание того, как работают Модрич, Кроос и Каземиро, редко спасает соперников «сливочных» от неприятностей. А Милитао, Вальверде и Винисиус, не имея опыта больших побед, наоборот приложат все усилия в Париже.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.

Полезно напомнить о противостоянии

Встречались восемь раз, сначала выигрывал «Ливерпуль». Начали с финала 1981 года, затем были поединки в плей-офф в 2009 году – две победы «красных», причем вторая со счетом 4:0. А после этого «Реал» пошел за реваншами – четыре победы подряд. И только в последнем матче год назад зафиксировали первую в истории ничью в противостоянии. Зидан прошел дальше, но вылетел от «Челси» в полуфинале.

Фанаты «Реала» тешат себя цепочкой из победы Роналду в финале в Лиссабоне, а Бэйла – в финале в Кардиффе. Теперь решающий матч ЛЧ перенесли из Санкт-Петербурга в Париж, на родину Бензема. У Карима сложные отношения с Францией, но сейчас там его скорее любят, а не как раньше. Форвард стал центральной фигурой в «Реале» после ухода Роналду, а в этом сезоне просто разрывал и в ЛЧ , и в Ла Лиге. Претендент на «Золотой мяч». А вот с тем, что недооцененный – версия Чеферина, можно спорить. Бензема ругали за промахи и проколы с подготовкой в юности, но ценили с юности, еще в «Лионе».

«Ливерпуль» сегодня разделился. Отдельные игроки, вроде Робертсона, считают, что киевский финал «заиграли» победой над «шпорами». Другие – как Салах, уверены, что нужно мстить испанцам и за финал, и за четвертьфинал в прошлом году. Клопп обыгрывал «Реал» в тренерской юности – вспомним хотя бы встречи испанцев с «Боруссией» Дортмунд, но теперь у него серия поражений от грозного соперника. Однако финал позволяет переписать историю. Очевидно, что сегодня нет фаворита. Есть только надежда на интересный футбол, ведь соперники зрелые и достойные.

Прогноз «Соккер.ру»: обе команды забьют, возможен гол грозного Бензема, но пора бы «Ливерпулю» напомнить, сколько раз испанцы были на грани вылета. Не сомневаемся, что «Реал» с характером, и удача их любит, но англичанам нужно собраться и подчеркнуть, что их командный футбол сложнее, чем индивидуальный подход соперника.