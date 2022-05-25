Сегодня первый финал Лиги конференций в истории. Моуриньо замахнулся на коллекцию из трёх разных еврокубков

Особый финал и для «Ромы», и для «Фейеноорда».
Полезно узнать о «Роме»
- Для римлян финал в Тиране многое значит. «Волки» жили без решающего матча еврокубков с 1991 года, когда не сумели в ответном домашнем поединке отыграться после поражения в Милане, и Кубок УЕФА достался «Интеру». В новом веке финалы проводят из одного матча на нейтральном поле, и Моуриньо неслучайно плакал, когда «Рома» прошла «Лестер» — для его нового клуба такой шанс, безусловно, исторический. Он не устал побеждать, как и его коллега Анчелотти.
- У римлян есть только одна международная победа – в Кубке Ярмарок в 1961 году. А финалы КЕЧ и Кубка УЕФА они проигрывали. Зато лично у Моуриньо две победы в Лиге Европы (с «Порту» выиграл турнир, который назывался тогда Кубком УЕФА) и две победы в Лиге чемпионов. Суперкубок УЕФА ему не идет в руки, проиграл три финала. Зато португалец может стать единственным в мире, у кого три победы в трех действующих еврокубках, ведь решающий матч Лиги конференций – первый в ее истории.
- Путь в турнире римляне начали с квалификации, где выбили будущего чемпиона Турции – «Трабзонспор». В группе в основном громили соперников, но нарвались на Хайкина и «Будё-Глимт», в гостях влетели 1:6, а дома сыграли 2:2. Позже того же соперника встретили в плей-офф. Снова проиграли в Норвегии – 1:2, но с четвертой попытки Моуриньо нашел, как справиться с этой головоломкой. Римский разгром 4:0 добавил сил. Позже непростые матчи против «Лестера» (1:1 в гостях и 1:0 в Риме) отправили в долгожданный финал.
- Невзирая на поражения от «Интера» и «Фиорентины», форму «Ромы» даже в Серии А можно назвать сносной. Конечно, хватали красные карточки и подписывали мировые направо и налево. Но разгромили «Лацио» в марте со счетом 3:0, не проиграли «Наполи» в гостях. А перед финалом в Турине забили три безответных мяча в ворота «Торино». Абрахам в ударе – 21 гол и 4 ассиста во всех турнирах в дебютном сезоне в Риме, Пеллегрини и Мхитарян раздают голевые передачи.
- У «Ромы» накануне финала одна существенная потеря – травмировался Мхитарян. Но Генрих лечился, прибыл в Албанию, так что вопрос лишь в готовности ветерана. Есть и другие хорошие новости – Спинаццолла вернулся после травмы, полученной на Евро-2020. Вряд ли Моуриньо рискнет поставить его с первых минут, но крутой латераль в заявке, и это здорово. Также в порядке Дзаньоло, готов к еще одному финалу Патрисиу – в прошлом ему больше везло на победы в составе сборной Португалии, а не на клубном уровне. У «Ромы» не супервездный, но крепкий состав. Жозе может сыграть «3-4-1-2» или «3-4-2-1», будет интересно.
Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-1-2): Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски – Пеллегрини, Дзаньоло – Абрахам.
Полезно знать о «Фейеноорде»
- «Рома» финишировала в Серии А на шестом месте, попали в групповой раунд Лиги Европы. А вот «Фейеноорд» оказался третьим лишним в чемпионской борьбе в Нидерландах – отстал от «Аякса» и ПСВ, и только победа в финале в Тиране отправит его напрямую в группу Лиги Европы.
- «Гордость юга» может стать первым клубом, который соберет три еврокубка с Лигой конференций включительно. В 1970 году выиграли Кубок европейских чемпионов – первыми среди голландских команд, еще до «Аякса» с Кройфом. А через четыре сезона «Фейеноорд» завоевал Кубок УЕФА. В финалах голландцев не было с 2002 года, когда Томассон и Ван-Хойдонк огорчили «Боруссию» Д, переиграв подопечных Матиаса Заммера со счетом 3:2. «Роме» на заметку – их соперник выиграл три больших финала из трех.
- Успех «Фейеноорда» сочинил очередной лысый голландский тренер – Арне Слот. 43-летний наставник совсем недавно был помощником главного наставника в АЗ, но затем сам забросил клуб из Алкмара на вторую строчку. И его пригласили в Роттердам. В первом сезоне сковырнуть с трона вечных врагов не сумели, зато вышли в финал Лиги конференций – тоже великолепный результат. По пути встретили «Партизан», «Славию» и «Марсель», за весь сезон голландцы провели 55 матчей – накатанная игра, отработанные взаимосвязи.
- Отдельно выделяется, конечно же, Сирьель Дессер. Нигериец с бельгийским паспортом забил 10 голов в 12 играх в Лиге конференций – лучший снайпер турнира. Удачно взяли в аренду 27-летнего форварда «Генка». Также правильно сделали, что пригласили Гуса Тиля – «спартаковец» забил 15 мячей в чемпионате Нидерландов, лучший по голам в команде в этом турнире. Также круто играет невысокий колумбиец Синистерра. Ему всего 22 года, сегодня у Луиса просмотр в серьезный клуб.
- У голландцев есть проблемы с составом. В лазарете были Нельсон, Маласиа, Бейлоу и Траунер. Но вся четверка должна быть готова, если не будет рецидивов и если врачи одобрят появление игроков основы с первых минут. Голландцы играют «4-3-3» и «4-2-3-1», но все зависит от плана, выбранного Моуриньо. Если «Рома» предложит высокий прессинг и темп, то сопернику придется оттягивать хавбеков глубже, делать линии обороны шире.
Ориентировочный состав «Фейеноорда» (4-2-3-1): Бигелоу – Геертруида, Траунер, Сенеси, Маласиа – Торнстра, Аурснес, Тиль – Нельсон, Дессер, Синистерра.
Важно узнать о противостоянии
- Моуриньо никогда не проигрывал европейские финалы турниров с плей-офф. «Фейеноорд» взял три больших еврокубка, имея три попытки. Только в финале Суперкубка УЕФА 2002 года позволил себе уступить «Реалу». Жозе тоже обожает проигрывать такие матчи – с ним это случалось трижды. Сегодня у кого-то будет еврокубковый хет-трик. Или персональный у португальца, или клубный у «Фейеноорда».
- Арне Слот повторил фокус Петера Боша, который пять лет назад играл с «Аяксом» в финале против Моуриньо. Тогда речь шла о Лиге Европы, МЮ обыграл талантливых голландцев. Смоллинг и Мхитарян в том случае тоже были на стороне Жозе. Старые знакомые встретят новых голландцев, но состав «Фейеноорда», конечно же, скромнее, чем у того «Аякса», где на лавке сидели юные де Йонг и ван де Бек.
- На кону кубок высотой 57.5 сантиметров, весом 11 килограммов, который состоит из 32 шестиугольных пластин, которые символизируют каждого участника группового этапа. Пластины соединены вместе и формируют трофей, который по форме напоминает кубок Лиги Европы. 40 комплектов «золотых» и 40 комплектов «серебряных» медалей сегодня найдут новых хозяев.
- Возможно, в какой-то момент матча на поле будут одновременно футболисты с опытом игры за «Ростов» и «Спартак». Шомуродов может появиться на замену – знаковое для узбекского футбола событие. А Гус Тиль является одним из лидеров «Фейеноорда», его ждут в основе в историческом финале. Тогда как Хендрикса не ждут, хотя Йоррит вернулся домой и изредка выходит на замену.
Прогноз «Соккер.ру»: Моуриньо размышлял о влиянии опыта, он серьезно подходит к финалам, изучил голландцев, а «Рома» понимает важность момента. Поставим на итальянцев, хотя допускаем, что «Фейеноорд» сыграет лучше, чем многие предполагают.
Да здравствует, Жозе!
Да здравствует, Жозе!
Ну что, победитель турнира в следующем сезоне автоматически попадет в групповой этап ЛЕ (вероятно, команды без проблем пройдут туда через чемпионаты, так что главная мотивация – трофей).
Для 3-го по уровню еврокубку вполне себе достойный финал. Тем более такая интрига с Мауром. Впишет новую строчку в историю? Все шансы для этого есть. Из Лиги Конференций текущего сезона я запомнил только Будё/Глимт.
Ну что, победитель турнира в следующем сезоне автоматически попадет в групповой этап ЛЕ (вероятно, команды без проблем пройдут туда через чемпионаты, так что главная мотивация – трофей).
Для 3-го по уровню еврокубку вполне себе достойный финал. Тем более такая интрига с Мауром. Впишет новую строчку в историю? Все шансы для этого есть. Из Лиги Конференций текущего сезона я запомнил только Будё/Глимт.