Сегодня первый финал Лиги конференций в истории. Моуриньо замахнулся на коллекцию из трёх разных еврокубков

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25 мая 2022, 11:18

Особый финал и для «Ромы», и для «Фейеноорда».

Полезно узнать о «Роме»

- Для римлян финал в Тиране многое значит. «Волки» жили без решающего матча еврокубков с 1991 года, когда не сумели в ответном домашнем поединке отыграться после поражения в Милане, и Кубок УЕФА достался «Интеру». В новом веке финалы проводят из одного матча на нейтральном поле, и Моуриньо неслучайно плакал, когда «Рома» прошла «Лестер» — для его нового клуба такой шанс, безусловно, исторический. Он не устал побеждать, как и его коллега Анчелотти.



- У римлян есть только одна международная победа – в Кубке Ярмарок в 1961 году. А финалы КЕЧ и Кубка УЕФА они проигрывали. Зато лично у Моуриньо две победы в Лиге Европы (с «Порту» выиграл турнир, который назывался тогда Кубком УЕФА ) и две победы в Лиге чемпионов. Суперкубок УЕФА ему не идет в руки, проиграл три финала. Зато португалец может стать единственным в мире, у кого три победы в трех действующих еврокубках, ведь решающий матч Лиги конференций – первый в ее истории.



- Путь в турнире римляне начали с квалификации, где выбили будущего чемпиона Турции – «Трабзонспор». В группе в основном громили соперников, но нарвались на Хайкина и «Будё-Глимт», в гостях влетели 1:6, а дома сыграли 2:2. Позже того же соперника встретили в плей-офф. Снова проиграли в Норвегии – 1:2, но с четвертой попытки Моуриньо нашел, как справиться с этой головоломкой. Римский разгром 4:0 добавил сил. Позже непростые матчи против «Лестера» (1:1 в гостях и 1:0 в Риме) отправили в долгожданный финал.



- Невзирая на поражения от «Интера» и «Фиорентины», форму «Ромы» даже в Серии А можно назвать сносной. Конечно, хватали красные карточки и подписывали мировые направо и налево. Но разгромили «Лацио» в марте со счетом 3:0, не проиграли «Наполи» в гостях. А перед финалом в Турине забили три безответных мяча в ворота «Торино». Абрахам в ударе – 21 гол и 4 ассиста во всех турнирах в дебютном сезоне в Риме, Пеллегрини и Мхитарян раздают голевые передачи.



- У «Ромы» накануне финала одна существенная потеря – травмировался Мхитарян. Но Генрих лечился, прибыл в Албанию, так что вопрос лишь в готовности ветерана. Есть и другие хорошие новости – Спинаццолла вернулся после травмы, полученной на Евро-2020. Вряд ли Моуриньо рискнет поставить его с первых минут, но крутой латераль в заявке, и это здорово. Также в порядке Дзаньоло, готов к еще одному финалу Патрисиу – в прошлом ему больше везло на победы в составе сборной Португалии, а не на клубном уровне. У «Ромы» не супервездный, но крепкий состав. Жозе может сыграть «3-4-1-2» или «3-4-2-1», будет интересно.



Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-1-2): Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски – Пеллегрини, Дзаньоло – Абрахам.

Полезно знать о «Фейеноорде»

- «Рома» финишировала в Серии А на шестом месте, попали в групповой раунд Лиги Европы. А вот «Фейеноорд» оказался третьим лишним в чемпионской борьбе в Нидерландах – отстал от «Аякса» и ПСВ , и только победа в финале в Тиране отправит его напрямую в группу Лиги Европы.



- «Гордость юга» может стать первым клубом, который соберет три еврокубка с Лигой конференций включительно. В 1970 году выиграли Кубок европейских чемпионов – первыми среди голландских команд, еще до «Аякса» с Кройфом. А через четыре сезона «Фейеноорд» завоевал Кубок УЕФА . В финалах голландцев не было с 2002 года, когда Томассон и Ван-Хойдонк огорчили «Боруссию» Д, переиграв подопечных Матиаса Заммера со счетом 3:2. «Роме» на заметку – их соперник выиграл три больших финала из трех.

- Успех «Фейеноорда» сочинил очередной лысый голландский тренер – Арне Слот. 43-летний наставник совсем недавно был помощником главного наставника в АЗ , но затем сам забросил клуб из Алкмара на вторую строчку. И его пригласили в Роттердам. В первом сезоне сковырнуть с трона вечных врагов не сумели, зато вышли в финал Лиги конференций – тоже великолепный результат. По пути встретили «Партизан», «Славию» и «Марсель», за весь сезон голландцы провели 55 матчей – накатанная игра, отработанные взаимосвязи.



- Отдельно выделяется, конечно же, Сирьель Дессер. Нигериец с бельгийским паспортом забил 10 голов в 12 играх в Лиге конференций – лучший снайпер турнира. Удачно взяли в аренду 27-летнего форварда «Генка». Также правильно сделали, что пригласили Гуса Тиля – «спартаковец» забил 15 мячей в чемпионате Нидерландов, лучший по голам в команде в этом турнире. Также круто играет невысокий колумбиец Синистерра. Ему всего 22 года, сегодня у Луиса просмотр в серьезный клуб.



- У голландцев есть проблемы с составом. В лазарете были Нельсон, Маласиа, Бейлоу и Траунер. Но вся четверка должна быть готова, если не будет рецидивов и если врачи одобрят появление игроков основы с первых минут. Голландцы играют «4-3-3» и «4-2-3-1», но все зависит от плана, выбранного Моуриньо. Если «Рома» предложит высокий прессинг и темп, то сопернику придется оттягивать хавбеков глубже, делать линии обороны шире.



Ориентировочный состав «Фейеноорда» (4-2-3-1): Бигелоу – Геертруида, Траунер, Сенеси, Маласиа – Торнстра, Аурснес, Тиль – Нельсон, Дессер, Синистерра.

Важно узнать о противостоянии