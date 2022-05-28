Мистика «Реала» в Лиге чемпионов. Беспощадно камбэчат в плей-офф и не проигрывают в финалах 40 лет

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вчера, 17:16

Наука бессильна перед футбольным феноменом.

«Реал» выиграл семь финалов Лиги чемпионов подряд

В последний раз «Реал» уступал в финале Лиги чемпионов в сезоне 1980/81, и мы обязательно вернемся к этому матчу, но пока вспомним феноменальную серию побед «Королевского клуба». За всю историю выступлений в Кубке/Лиге чемпионов мадридцы проиграли только три финала и это при 13 победах. То есть выиграли 81% финальных матчей — феноменальный результат. Для сравнения результаты других многократных победителей: «Ливерпуль» — 67% (6 из 9), «Милан» — 64% (7 из 11), «Барселона» — 62% (5 из 8), «Бавария» — 55% (6 из 11).

Сегодня, впрочем, «Ливерпуль» может улучшить собственный процент и подпортить статистику «Реала», который в последний раз проигрывал в главном матче европейского сезона как раз «Ливерпулю». И знаете, где? В Париже. Только на «Парк де Пренс», а не на «Стад де Франс». Вот такое удивительное совпадение, которое может закольцевать 41-летний период без единого поражения «Реала» в решающих схватках Лиги чемпионов. И важно здесь, что играли мадридцы в финалах регулярно и одержали семь побед подряд:

1998 год (Амстердам). «Реал» — «Ювентус» — 1:0

2000 год (Париж). «Реал» — «Валенсия» — 3:0

2002 год (Глазго). «Реал» — «Байер» — 2:1

2014 год (Лиссабон). «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (дополнительное время)

2016 год (Милан). «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 по пенальти)

2017 год (Кардифф). «Реал» — «Ювентус» — 4:1

2018 год (Киев). «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

Сегодня «Реал» может одержать восьмую подряд победу в финале Лиги чемпионов — это больше, чем общее количество завоеванных трофеев у любого другого клуба. Такая мистическая успешность в больших матчах позволяет футболистам «Реала» бросать самоуверенные фразы, которые так нравятся болельщикам. Каземиро перед финалом в Париже сформулировал лучше всех:

Мы — «Реал». Мы не играем в финалах, мы их выигрываем.

Путь в Париж изобиловал чудесными камбэками

Впрочем, «Реал» не был бы так хорош в финалах Лиги чемпионов, если бы не умел в них выходить. В плей-офф этого турнира у «сливочных» словно вырастают крылья, и нынешний розыгрыш подарил несколько роскошных доказательств существования белой магии, позволяющей «Мадриду» выпутываться даже из смертельных, казалось бы, ситуаций. Один раз может повезти, но когда команда делает это раз за разом, то это точно волшебство. Или «биология».

ПСЖ смял «Реал» в Париже и выигрывал на «Сантьяго Бернабеу», когда включился Бензема и своим хет-триком отправил парижан в нокаут. «Челси» громил команду Анчелотти в Мадриде, но тривела Модрича и гол Родриго затащили игру в овертайм, где Карим убил надежды «синих». «Ман Сити» доминировал на своем поле, но выиграл только 4:3, а потом забил пятый мяч в противостоянии на «Сантьяго Бернабеу», но за полторы минуты в концовке все перевернулось с ног на голову. Команда Гвардиолы уже не смогла вернуться в игру и пропустила решающий гол с пенальти в экстра-тайме.

Теперь, чтобы завершить поход за очередным Кубком чемпионов на том же уровне эмоций, «Реал» должен отыграться с 0:3 в финале. Заодно будет полноценным ответом «Ливерпулю» за Стамбул от Карло Анчелотти, хотя формальный реванш с «Миланом» он взял через два года после того безумия. «Реал» по ходу плей-офф превратился в команду, от которой всегда ждешь чуда, хотя сами футболисты дают другое объяснение. Слово Луке Модричу:

Веселее всего было с ПСЖ : эти 15 или 20 минут безумия с тремя голами Карима сложно объяснить, но такие волшебные ночи случаются на «Сантьяго Бернабеу». Игра с «Ман Сити» получилась самой сложной, потому что времени почти не оставалось. Нам, команде и болельщикам, оставалось только до конца верить в себя, что является частью ДНК этого клуба. И это сработало.

«Удача» против «ДНК»

Есть вопросы, на которые у науки на сегодняшний день нет ответов, хотя ученые прилежно копают в разных направлениях, в том числе пытаются найти цепочки закономерностей, приводящие к событиям, которые мы характеризуем «случайными», «удачными» или «неудачными». Так, в Институте Санта-Фе (штат Нью-Мексико) с 1980-х годов занимаются исследованием сложных систем, ищут общие закономерности в физических, биологических, социальных, культурных, технологических и иных процессах. Тамошние спецы считают, что существуют невидимые механизмы, формирующие нашу реальность в разных сферах жизни. Исходный код человечества. Возможно, там есть что-то и про характер мадридского «Реала».

В частности, биолог-эволюционист Джессика Флэк изучает мельчайшие особенности коллективного поведения групп людей, объединенных решением тех или иных задач. В рамках большого исследования анализировались, в том числе спортивные команды, один из ключевых вопросов эссе доктора Флэк формулировался следующим образом: «Является ли великая команда чем-то большим, чем сумма качеств ее игроков?» Если резюмировать ответ автора, то стоит принять тот факт, что неизмеримые и непостижимые явления в спорте нельзя списывать на банальную «удачу».

Забавно, но наука советует «Реалу» чаще проигрывать по ходу матчей

То, что мы называем «удачей», является результатом работы механизма коллективной мобилизации, который в случае «Реала» запускается в неблагоприятной для команды обстановке (читай — счет в пользу соперника). Одновременно это перекликается с тем самым ДНК «Мадрида», о котором говорят футболисты. «Реал» пробился в финал Лиги чемпионов не за счет хорошей дистанционной скорости, а благодаря космическим рывкам в критические моменты.

Из 44 полуфиналистов Лиги чемпионов последних 11 розыгрышей у «Реала» пятый худший результат по разнице ожидаемых забитых и пропущенных голов — «минус 2.5 xG». Только три команды пропустили больше голов, чем мадридцы в шести матчах плей-офф (11). Из финалистов хуже статистика была только у «Челси» в 2012, «синие» тогда выиграли ЛЧ вообще вопреки всему. Остается открытым вопрос о том, является ли случайностью формирование в Мадриде команды с такими ментальными качествами, но факт остается фактом: имеем дело со страшным зверем, который нередко прикидывается дряхлым и беззубым перед тем, как разорвать жертву на куски.

Конечно, даже это не делает «Реал» непобедимым, но учитывать особенности такого противника необходимо. Если иным командам нельзя давать упиваться своим преимуществом, это укрепляет их уверенность, то «Реалу» опасно давать почувствовать себя раненым. Если ранил — добивай, как это сделала «Барселона» в мартовском Класико, иначе жди взрыва, который способен стереть приятный счет с табло и улыбки с лиц. А вот самому «Реалу» наука рекомендует выходить из зоны комфорта для вызова к действию своей лучшей версии. У каждого человека или группы людей есть тумблер, переключающий режимы. У «Мадрида» он такой эффектный.