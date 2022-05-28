Фердинанд и Макелеле ставят на «Реал», Оуэн и Макманаман верят в «Ливерпуль». Делаем прогнозы на финал Лиги чемпионов 

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вчера, 19:59

Актуальны и до матча, и после.

До стартового свистка Клемана Тюрпена в Сен-Дени осталось совсем чуть-чуть. Самое время поделиться своими ожиданиями. «Соккер.ру» собрал самые интересные реплики известных персон, а вы оставляйте свои предсказания в комментариях. Вдруг среди нас отыщется настоящий оракул?

, легенда «Ливерпуля» и главный тренер «Астон Виллы»:

Я бы хотел пожелать всем в «Ливерпуле» удачи. Надеюсь, они добьются всеми желаемого результата. Надеюсь, игра будет превосходной. Мой прогноз: победа «Ливерпуля» со счетом 2:0.

, победитель Лиги чемпионов 2007/08 в составе «Манчестер Юнайтед»:

Я не из тех, кто любит делать прогнозы, однако надеюсь, что выиграет «Реал». Но будет тяжело, потому что «Ливерпуль» в финалах хорош, пусть то же самое можно сказать о «Реале». Я не очень хочу это говорить, но должен признать, что после такого сезона «Ливерпуль» заслуживает этот титул. «Реал» в свою очередь преподнес настоящие сюрпризы против «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Сити», а в одном отдельно взятом матче возможно вообще что угодно. Тем более когда за тебя играют Винисиус Жуниор, Карим Бензема и звезда больших матчей Лука Модрич. Это будет великий финал. Я скажу, что «Реал» выиграет по пенальти.

, бывший форвард «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии:

Победа «Ливерпуля» 3:1 или 3:0 – таков мой прогноз. Думаю, что «Ливерпуль» может одержать достаточно убедительную победу, поскольку они сейчас играют лучше «Реала».

, нападающий «Баварии»:

Впечатление, что «Ливерпуль» лучше. Однако если взглянуть на то, что «Реал» сделал в чемпионате, а особенно в Лиге чемпионов, я бы не стал списывать их со счетов. Поэтому я скажу, что будет ничья 2:2 и победа «Ливерпуля» по пенальти.

, бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии:

Мне трудно выбрать, за кого болеть сегодня, у меня есть друзья в обеих командах. Наверное, как бы ни закончился матч сегодня, я все равно буду доволен. Речь идет о двух самых сильных на данный момент командах, я хочу увидеть красивую игру, голы, подвиги на поле. Я жду много голов, потому что обе команды могут атаковать. И пусть просто выиграет сильнейший. И я все же считаю фаворитом сегодня вечером именно «Ливерпуль».

, победитель Лиги чемпионов 2007/08 в составе «Манчестер Юнайтед»:

Я поставлю на «Реал». Делаю выбор сердцем, головой, вообще всем. Думаю, имя «Реала» написано на этом трофее. На всех предыдущих стадиях плей-офф я ставил против них, и они меня наказывали, так что сейчас выберу «Реал». Они прошли «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Ман Сити», а я говорил, что они проиграют и тем, и другим, и третьим. Так что я ставлю на «Реал». Полагаю, что для победы «Реалу» надо будет, чтобы хорошо проявил себя Тибо Куртуа, мне кажется, он сделает ту самую разницу. Он не даст повести «Ливерпулю», а «Реал» забьет в концовке — 2:1.

, победитель Лиги чемпионов 2001/02 в составе «Реала»:

Это будет красивый и результативный финал, в котором «Реал» победит 3:2. Кто забьет у «Реала»? Бензема, Родриго и Модрич. Лучшим игроком матча станет Модрич. Конечно, это будет напряженный матч. Оба тренера очень хороши, но многое будет зависеть от игроков, от их способности быстро принимать решения и подстраиваться под обстоятельства на поле. В обеих командах есть опытные футболисты, настоящие лидеры, но преимущество, как мне кажется, на стороне «Реала». Этому клубу предначертано выигрывать Лигу чемпионов. Мы это видели множество раз.

, победитель Лиги чемпионов 1998/99 и 2007/08 в составе «Ман Юнайтед»:

Полагаю, «Ливерпуль» не выиграет Лигу чемпионов. Я долго размышлял о предстоящем финале в Париже, думал о «Реале», о причинах их побед. В полузащите «Реала» есть Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Камавинга – эти пятеро ведут «Реал» вперед от начала и до самого конца. Карло Анчелотти с их помощью создает сопернику проблемы до финального свистка. Слабое место «Ливерпуля» – их полузащита, и в последние 15 минут финальной игры эти пятеро приведут «Реал» к победе.

, главный тренер ПСЖ :

Многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды начнут этот матч. У «Реала» было меньше стресса во время подготовки к финалу, они смогли более оптимально распределить время. «Ливерпулю» пришлось сражаться в финале Кубка Англии, а также бороться за чемпионство в АПЛ до последнего тура. У мерсисайдцев в команде есть футболисты, которые очень сильно переживают. «Реал» будет абсолютно готов. В финальном матче исход могут решить даже такие факторы, как удача, форма или вдохновение отдельного игрока. У «Реала» больше опыта игры в финалах, больше энергии. Эти детали делают «сливочных» опасными. «Реал» — фаворит этого противостояния.

, главный тренер сборной Испании:

Какой бы выбор я ни сделал, он не сможет понравиться всем, а я люблю, когда мои ответы нравятся всем. Но обычно я бываю справедливым: если кто-то и заслуживает выиграть Лигу чемпионов, так это «Реал».

, легендарный тренер «Локомотива»:

У каждого есть свои преимущества. У «Реала» преимущество в том, что они чемпионат завершили досрочно. Они давали ряду игроков отдых, работали по специальной программе, направленной на 28 мая. «Ливерпуль» был в гонке за золотые медали, и они были в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки на футбольном поле находятся, лучшие игроки мира. Предугадать что-то сложно.

Карлос Сайнс младший, пилот «Феррари» и болельщик «Реала»: