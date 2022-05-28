Фердинанд и Макелеле ставят на «Реал», Оуэн и Макманаман верят в «Ливерпуль». Делаем прогнозы на финал Лиги чемпионов 

Актуальны и до матча, и после.
До стартового свистка Клемана Тюрпена в Сен-Дени осталось совсем чуть-чуть. Самое время поделиться своими ожиданиями. «Соккер.ру» собрал самые интересные реплики известных персон, а вы оставляйте свои предсказания в комментариях. Вдруг среди нас отыщется настоящий оракул?
Стивен Джеррард, легенда «Ливерпуля» и главный тренер «Астон Виллы»:
Я бы хотел пожелать всем в «Ливерпуле» удачи. Надеюсь, они добьются всеми желаемого результата. Надеюсь, игра будет превосходной. Мой прогноз: победа «Ливерпуля» со счетом 2:0.
Патрис Эвра, победитель Лиги чемпионов 2007/08 в составе «Манчестер Юнайтед»:
Я не из тех, кто любит делать прогнозы, однако надеюсь, что выиграет «Реал». Но будет тяжело, потому что «Ливерпуль» в финалах хорош, пусть то же самое можно сказать о «Реале». Я не очень хочу это говорить, но должен признать, что после такого сезона «Ливерпуль» заслуживает этот титул. «Реал» в свою очередь преподнес настоящие сюрпризы против «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Сити», а в одном отдельно взятом матче возможно вообще что угодно. Тем более когда за тебя играют Винисиус Жуниор, Карим Бензема и звезда больших матчей Лука Модрич. Это будет великий финал. Я скажу, что «Реал» выиграет по пенальти.
Майкл Оуэн, бывший форвард «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии:
Победа «Ливерпуля» 3:1 или 3:0 – таков мой прогноз. Думаю, что «Ливерпуль» может одержать достаточно убедительную победу, поскольку они сейчас играют лучше «Реала».
Томас Мюллер, нападающий «Баварии»:
Впечатление, что «Ливерпуль» лучше. Однако если взглянуть на то, что «Реал» сделал в чемпионате, а особенно в Лиге чемпионов, я бы не стал списывать их со счетов. Поэтому я скажу, что будет ничья 2:2 и победа «Ливерпуля» по пенальти.
Стив Макманаман, бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии:
Мне трудно выбрать, за кого болеть сегодня, у меня есть друзья в обеих командах. Наверное, как бы ни закончился матч сегодня, я все равно буду доволен. Речь идет о двух самых сильных на данный момент командах, я хочу увидеть красивую игру, голы, подвиги на поле. Я жду много голов, потому что обе команды могут атаковать. И пусть просто выиграет сильнейший. И я все же считаю фаворитом сегодня вечером именно «Ливерпуль».
Рио Фердинанд, победитель Лиги чемпионов 2007/08 в составе «Манчестер Юнайтед»:
Я поставлю на «Реал». Делаю выбор сердцем, головой, вообще всем. Думаю, имя «Реала» написано на этом трофее. На всех предыдущих стадиях плей-офф я ставил против них, и они меня наказывали, так что сейчас выберу «Реал». Они прошли «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Ман Сити», а я говорил, что они проиграют и тем, и другим, и третьим. Так что я ставлю на «Реал». Полагаю, что для победы «Реалу» надо будет, чтобы хорошо проявил себя Тибо Куртуа, мне кажется, он сделает ту самую разницу. Он не даст повести «Ливерпулю», а «Реал» забьет в концовке — 2:1.
Клод Макелеле, победитель Лиги чемпионов 2001/02 в составе «Реала»:
Это будет красивый и результативный финал, в котором «Реал» победит 3:2. Кто забьет у «Реала»? Бензема, Родриго и Модрич. Лучшим игроком матча станет Модрич. Конечно, это будет напряженный матч. Оба тренера очень хороши, но многое будет зависеть от игроков, от их способности быстро принимать решения и подстраиваться под обстоятельства на поле. В обеих командах есть опытные футболисты, настоящие лидеры, но преимущество, как мне кажется, на стороне «Реала». Этому клубу предначертано выигрывать Лигу чемпионов. Мы это видели множество раз.
Гари Невилл, победитель Лиги чемпионов 1998/99 и 2007/08 в составе «Ман Юнайтед»:
Полагаю, «Ливерпуль» не выиграет Лигу чемпионов. Я долго размышлял о предстоящем финале в Париже, думал о «Реале», о причинах их побед. В полузащите «Реала» есть Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Камавинга – эти пятеро ведут «Реал» вперед от начала и до самого конца. Карло Анчелотти с их помощью создает сопернику проблемы до финального свистка. Слабое место «Ливерпуля» – их полузащита, и в последние 15 минут финальной игры эти пятеро приведут «Реал» к победе.
Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:
Многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды начнут этот матч. У «Реала» было меньше стресса во время подготовки к финалу, они смогли более оптимально распределить время. «Ливерпулю» пришлось сражаться в финале Кубка Англии, а также бороться за чемпионство в АПЛ до последнего тура. У мерсисайдцев в команде есть футболисты, которые очень сильно переживают. «Реал» будет абсолютно готов. В финальном матче исход могут решить даже такие факторы, как удача, форма или вдохновение отдельного игрока. У «Реала» больше опыта игры в финалах, больше энергии. Эти детали делают «сливочных» опасными. «Реал» — фаворит этого противостояния.
Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:
Какой бы выбор я ни сделал, он не сможет понравиться всем, а я люблю, когда мои ответы нравятся всем. Но обычно я бываю справедливым: если кто-то и заслуживает выиграть Лигу чемпионов, так это «Реал».
Юрий Сёмин, легендарный тренер «Локомотива»:
У каждого есть свои преимущества. У «Реала» преимущество в том, что они чемпионат завершили досрочно. Они давали ряду игроков отдых, работали по специальной программе, направленной на 28 мая. «Ливерпуль» был в гонке за золотые медали, и они были в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки на футбольном поле находятся, лучшие игроки мира. Предугадать что-то сложно.
Карлос Сайнс младший, пилот «Феррари» и болельщик «Реала»:
«Реал» обычно побеждает в финалах, потому что это «Реал», и у него больше опыта. Эти игроки провели много финалов и понимают, что нужно для победы. У меня даже было искушение прервать гоночный уикенд в Монако и съездить на финал в Париж, но это неправильная подготовка в гонке. Если что-то пойдет не так в воскресенье, то это спишут на поездку в Париж.
Меня устроил бы такой расклад!
Меня устроил бы такой расклад!