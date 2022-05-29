Впервые за 72 года. «Спартак» и «Динамо» проведут уникальный финал в «Лужниках»

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29 мая 2022, 09:52

Делят кубок, как в 1950-м.

О «Спартаке» накануне финала

- «Красно-белые» могли стать главным разочарованием РПЛ . Но на последних секундах «Рубин» отвел часть негативной волны. Впрочем, десятое место и отрицательная разница мячей для москвичей – большая неудача. На Кубок последняя надежда. А если Ваноли проиграет с неприличным счетом, то Федун может принять решение на эмоциях.

- Трудно оценивать форму «Спартака», из последних матчей РПЛ им был по-настоящему важен только один, против «Зенита». Сыграли вничью, мести за 7:1 не было. Как и новой неудачи. Ваноли не смог обыграть «Рубин», уступал «Ростову» и «Химкам». Была парочка побед, но можно констатировать, что удачные и плохие отрезки чередовались. «Спартак» не может по щелчку играть так, как в лучших таймах.

- Ваноли пытается нащупать правильную тактику. Использовал «3-4-3», играл в два форварда – «3-5-2», ведь Соболев готов пахать не в центре нападения, а Николсон нестабильный, но время от времени может порадовать дублем. И невозможно выделить одного футболиста, чьи выступления близки к идеалу. Но отметим Мозеса – Виктор выдал несколько приличных поединков в роли блуждающего латераля.

- Отличительная черта этого «Спартака» — нет стабильного плеймейкера. Ваноли ждал ассистов Промеса, но Квинси отдал один голевой пас в РПЛ . Итальянец пытался доверять Бакаеву, но контракт Зелимхана заканчивается. И на вопрос о переходе в «Зенит» темнит, а не заявил, что никогда не повторит путь Дзюбы. Игнатов – «сырой». Хотя сразу у 16 человек голевые передачи, у тринадцати футболистов всего по одной. Лучшее отражение и нестабильности, и нереализованных возможностей.

- «Спартак» прошел «Кубань», ЦСКА и «Енисей» — средний по сложности путь в финал. Отсутствие психологических нагрузок, которые оказывало место в таблице РПЛ на «Динамо», может сегодня помочь команде Ваноли. «Красно-белые» понимают важность финала, но только к нему и готовились. Некоторые опасные эксперименты Паоло были нужны, чтобы изучить их влияние на команды, которые играют в отдельных фазах игры, как «Динамо».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Селихов – Кофрие, Джикия, Жиго – Хлусевич, Пруцев (Зобнин), Перейра, Мозес – Промес, Николсон, Соболев.

О «Динамо» накануне финала

- Шварц, скорее всего, уедет. Ему при переводе на пресс-конференции пытались приписать заявление, что остается, а «Динамо» опубликовало реакцию на слухи. Но там много слово вместо четкого «Сандро остается». Еврокубки немца в Москве больше не держат. И по фразе Шунина «поговорим о грустном после финала» все ясно. Но если остается Бувач, то у москвичей появится новый приличный тренер, хотя необязательно иностранец, если завербуют Федотова.

- В отличие от «Спартака», «бело-голубые» начали путь в кубке с группового этапа. Разгромили «Оренбург» и тезок из Ставрополя с общим счетом 9:0. Уверенно прошли «Нижний Новгород», едва не вылетели от «Балтики» — били пенальти. Разминулись с «Зенитом», разгромив в полуфинале команду, которая лишила Семака шанса на золотой дубль – «Аланию». Как и «Спартак», могут записать плей-офф кубка в актив. Но в чемпионате, который тоже влияет на готовность к финалу, дела пошли иначе.

- «Динамо» потеряло Ордеца и мотивацию в РПЛ . Поняли, что между вторым и двенадцатым местами нет существенной разницы без путевки в ЛЧ . Могли навязать борьбу «Зениту», но соперник опытный, а подопечным Шварца как раз умудренности не хватило. Отсюда домашний разгром от старенького по составу «Сочи», потеряли «серебро» на глазах у родных фанатов. До этого упустили верную победу над «Локомотивом», камбэк с 1:3. Также был гостевой разгром от «Крыльев Советов», который завершил серию из трех поражений подряд. В пяти матчах РПЛ у Шварца ноль побед.

- На что тренеру нужно обратить внимание? На моральную готовность вратаря, ведь выбор между Шуниным и Лещуком, а оба ошибались. С Евгеньевым нужно было общаться, Бальбуэна за двоих не сыграет. Оборона остается проблемой «Динамо», хотя у «Спартака» тоже есть Кофрие – считай, квиты. В середине поля Шиманьски, Моро и Фомин. В атаке нужно правильно подобрать третьего форварда. Захарян и Смолов, скорее всего, выйдут с первых минут. А вот Макаров, Лесовой и Грулев – опции на фланге. Можно даже Смолова на Тюкавина махнуть, но все зависит от тактического рисунка. У Шварца хватает заданий на финал.

— Кроме печали, умноженной поражениями в РПЛ , нужно поговорить о радости. Захаряну на днях исполнилось 19 лет, а весь сезон смотрелся так, словно у него опыта, как у Мхитаряна. У «Динамо» сразу два великолепных ассистента – кроме Арсена, есть Шиманьски. Сегодня у Себастьяна последний матч за московский клуб. Фомин умеет бить пенальти, набрал 10 мячей в РПЛ . Тюкавин забил 6 мячей в чемпионате, Грулев – 7, и даже у зимнего новичка Смолова 5 штук. В отличие от «Спартака», у «Динамо» не было проблем с результативностью. Зато в обороне обе команды выступали невесело для фанатов. Посмотрим, сколько изменений будет у Шварца в составе по сравнению с матчем против «Сочи».

Ориентировочные составы «Динамо» (4-3-3): Шунин – Варела (Паршивлюк), Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Лаксальт) – Шиманьски, Моро, Фомин – Макаров, Смолов (Тюкавин), Захарян.

О противостоянии в финальном дерби

- В последний раз кубковый финал между «Динамо» и «Спартаком» видели дедушки фанатов нового времени. Случился тот матч в 1950 году, и у «бело-голубых» не было шансов. Встретили фаворита, пятикратного победителя молодого кубка. Команда форварда Бескова уступила Симоняну, Нетто и Парамонову 0:3. «Спартак» справился с соседом в первом тайме, забив два мяча. И очень странно, что это единственный финал двух великих клубов.

- В новое время «Спартак» разучился побеждать в кубке, как и «Динамо». У «красно-белых» три победы и два поражения, у соседей победа в 1995 году против трех поражений. Обе команды проиграли последние финалы. «Спартак» уступил в 2006 году ЦСКА , а «Динамо» десять лет назад отдало трофей «Рубину». Сегодня одна из команд получит сатисфакцию. «Спартак» не побеждал в финале девятнадцать лет, «Динамо» — двадцать семь. Многие фанаты родились уже после тех успешных матчей.

- Ни у одной из команд нет однозначного преимущества по личным встречам. В последних пяти матчах 2 победы «Спартака», 2 ничьих и 1 победа «Динамо». До этого чаще побеждали «красно-белые», но Шварц сделал на базе молодого состава сильную команду. А «Спартак» без немца-тренера значительно потерял в эффективности. Но «красно-белые» остаются неудобными для соседа, «Динамо» нужно взять реванш за мартовское поражение.

Прогноз «Соккер.ру»: цена ошибки настолько велика, что не ждем яркий поединок, хотя рады будем ошибиться. Команды обменяются голами, а вот что дальше – угадывайте сами. Здесь нет фаворита, обе команды умеют сыграть ярко, но в последнее время чаще чудили и допускали осечки. Будем считать, что копили силы на финал.