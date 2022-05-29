«Спартак» — обладатель Кубка России. Фомин мог продлить битву, но не справился с нервами

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29 мая 2022, 20:08

Удивительный поединок и безумная развязка.

Кульминация финала. «Динамо» получило пенальти в конце

По регламенту гол Фомина с «точки» означал бы сразу серию пенальти. Даниил, который славится именно умением реализовать футбольный приговор, направил мяч выше ворот. По статистике опытные мастера реализации пенальти чаще выбирают углы – больше вероятность не промахнуться мимо створа, а вратарю одинаково сложно достать мяч под штангой или на полтора метра выше. Но в безумном котле из почти 70 000 фанатов в «Лужниках» на Фомина оказали моральное давление, как на итальянцев в финале ЧМ -94 против бразильцев. Роберто Баджо промахнулся, Даниил тоже пробил выше ворот, кубок достался «Спартаку». А пенальти стоило назначить – в добавленное время будущий триумфатор дважды нарывался на одиннадцатиметровый, а удар локтем по лицу Евгеньева очевиден. Максименко не взял бы точный удар Фомина под перекладину, но «красно-белым» в этом сезоне везет с пенальти в концовке матчей. Селихов отразил удар в Варшаве, а его коллега дождался исторического промаха Фомина. Впервые за 72 года «Спартак» и «Динамо» делили кубок, и снова трофей достался «красно-белым».

Посвящение матча. Соболев вспомнил о маме после гола

Можно начать спор, ошибся ли Лещук – пропустил в ближний угол, или нужно хвалить Соболева и автора голевой передачи Игнатова. А лучше просто признать, что снова оборона «Динамо» упустила соперника на ударную позицию после разрезающей передачи. Сколько таких моментов было за последние два месяца? Никакого офсайда не было – помощник главного арбитра слишком рано поднял флажок, смутив зрителей. У форварда «Спартака» не забрали гол, посвященной памяти мамы, ушедшей из жизни в прошлом году. Трогательная отсылка и невероятно важный момент – «Динамо» смутилось и не показало себя до перерыва. А во втором тайме Соболев еще и голевую передачу добавил – получается, самый полезный игрок матча. «Это все для тебя», - Александр сыграл для мамы.

Камбэк дерби. Настырность Захаряна на старте второго тайма

В неудачном первом тайме у «Динамо» было всего два удара, и лишь один точный. После перерыва взвинтили темп, Захарян чаще оказывался с мячом. Весь сезон напоминаем, что Арсен – игрок момента. Такая у него фактура. Такая физика в восемнадцать лет (на днях исполнилось девятнадцать). Захарян — цепкий игрок, который не боится идти в отбор, а умение прочувствовать позицию позволяет ему оказываться в правильной точке поля. Сегодня ему немного повезло, но на старте второго тайма он это заслужил. Арсен рикошетом от Жиго сравнял счет. Конечно, когда хавбек будет взрослее, сможет лучше влиять на командную игру от начала до конца матча, а пока делает все, что зависит от него одного. «Спартак» почти весь матч неплохо держался, Максименко точно нельзя назвать героем игры, как вчера Куртуа.

Эксперимент матча. Шварц выбрал три центральных защитника

Наставник, который в тридцати турах РПЛ подряд ставил на одну модель игры – «4-3-3» (даже «4-5-1» или «4-2-3-1» не играл), решил в финале перейти на тройку в обороне. Причем исполнителей для этой модели не хватало, поэтому использовали непрофильного защитника. Неужели думали, что «Спартак» не готовился к такому развороту и зеркальной модели? Не сказать, что широкая линия как-то помогла «Динамо». Скорее наоборот, Соболеву и Промесу было проще избежать офсайдов, поскольку оппоненты плохо передавали друг другу сигналы, немного изменив позиции. Шварц переходил от одной модели к другой во втором тайме. Но гибридный подход свелся в итоге к защитникам Евгеньеву и Бальбуэна в центре атаки. Давление на соперника сработало, без замененного Джикии «Спартаку» не хватило выдержки.

Победитель турнира. Московский «Спартак», сыгравший здорово

«Динамо» разминулось с «Зенитом», а пройти такого оппонента в полуфинале вряд ли смог бы и Ваноли, и Шварц. «Спартак» не может грешить на соперников, не все были уровня РПЛ . Но ЦСКА они прошли, важный момент турнира. «Кубань» и «Енисей» разгромили, так что форма в кубке отличалась от состояния в чемпионате. Также нормально спланировали и провели финал. Реализовали возможности, выиграли первый тайм, не проиграли во втором. Нервов привычно было много, споры о судействе в дерби – норма, поэтому будут рассматривать отбор перед второй и победной голевой атакой «Спартака». Но сами передачи и финальные действия Промеса важно отметить. Квинси сыграл на опыте, а Лещук вышел из ворот и замер, упростив голландцу задачу. «Красно-белые» в кубке и в РПЛ словно две разные команды. Да и о еврокубках не забывайте. С таким настроем и подходом отбиться могли неплохо выступить в ЛЕ . Теперь же довольствуются финалом Суперкубка России против «Зенита» 9 июля. Как раз клуб Семака сумели догнать по количеству побед в турнире.

Очарование финала. Яркие болельщики «Динамо» и «Спартака»

Было красиво и даже лучше, чем на финале Лиги чемпионов, омраченном беспорядками, действиями полиции и организацией поединка. Пускай ультрас «красно-белых» и их кореаграфии на игре не было, зато фанаты «Динамо» подготовились. А зрители в красной форме старались компенсировать нехватку организованных фанатов. «Спартаковцы» протестуют против системы пропусков, на что имеют право, но их отсутствие перекрыл аншлаг. Официальная посещаемость чуть меньше 70 тысяч, то есть перекупщики не сумели сильно нажиться. А футбольная толпа была шумной, яркой и добавила финалу антуража. В конце увидели потасовку футболистов – Николсон получит в итоге дисквалификацию, в игре увидели разные, но очень близкие к трофею команды. «Динамо» имело шанс довести дело до серии пенальти – поддержка Фомину, сейчас ему сложно. А «Спартак» с Ваноли празднуют, ведь теперь есть кубок, из которого можно выпить в честь столетия, которое Федун все-таки отметит, пускай и с опозданием.

Исполнение трибунами, командной и МакSим любимой фанатами песни «Знаешь ли ты» стало символом большого возвращения. Певица пережила коронавирус, оказавшись в медикаментозной коме с двумя остановками сердца, а «Спартак» пережил полный приключений и досад сезон и завершил его победой в финале Кубка России впервые за 19 лет. Ваноли благодарит достойного соперника за общее шоу, а фанаты «красно-белых» вернулись на светлый миг к ощущению трофейного счастья впервые за пять лет. Финал получился фантастическим.