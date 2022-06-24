Роналду в «Баварии», сага Левандовского и охота «Челси». Громкие трансферные слухи недели в Европе

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24 июня 2022, 12:09

Трансферы, которые изменят футбольный ландшафт.

Официально подтвержденные трансферы

- Садио Мане перешел в «Баварию». Сенегальский форвард покинул «Ливерпуль» после шести сезонов на «Энфилде» и отправился за новым вызовом в Германию. В Мюнхене все уверены, что Мане оказался в правильном клубе, а после прощальной речи не осталось сомнений, что Садио остался хорошим парнем, для которого настал момент сменить обстановку ради поддержания внутреннего огня:

После каждой игры в Мюнхене я буду приходить в раздевалку и обязательно смотреть, как сыграл «Ливерпуль», потому что я навсегда останусь фанатом «красных» номер один.

- «Арсенал» подписал атакующего полузащитника «Порту» Фабио Виейру. Базовая сумма трансфера — 35 миллионов евро, предполагаются дополнительные выплаты за успешные выступления в новом клубе. В прошедшем сезоне универсальный созидатель забил 7 голов и отдал 15 результативных передач во всех турнирах.

- Те же 35 миллионов евро «Вест Хэм» заплатил «Ренну» за центрального защитника Наифа Агера. 26-летний футболист сборной Марокко вошел в тройку самых дорогих приобретений в истории «молотобойцев». Теперь в центре обороны «Вест Хэма» вырисовывается мощная связка Зума — Агер. Мистер Мойес, а как насчет форварда?

- «Интер» подтвердил заключение контрактов с Андре Онаной и Генрихом Мхитаряном, которые присоединились к «нерадзурри» на правах свободных агентов. Также Джузеппе Маротта подтверждает, что клуб работает над трансферами Пауло Дибалы (свободный агент) и Ромелу Лукаку («Челси»).

- «Тоттенхэм» подписал мощного центрального полузащитника из «Брайтона» Ива Биссума. Монстр разрушения чужих атак становится очередным кирпичиком в команде Антонио Конте, который намерен избавить «шпор» от вечного «недостижения вершин». Думаете, у итальянца получится?

- И блиц из трех трансферов напоследок. Во-первых, нападающий «Шахтера» Давид Нерес стал игроком «Бенфики». Во-вторых, «Ньюкасл» заключил четырехлетний контракт с вратарем сборной Англии Ником Поупом, который по итогам прошедшего сезона вылетел из АПЛ в составе «Бернли». В-третьих, Марио Гётце возвращается в Германию и будет выступать за победителей Лиги Европы — «Айнтрахт». Автору победного гола в финале ЧМ -2014 удалось реанимировать карьеру в Голландии, выступая за ПСВ .

Главные слухи недели

Поль Погба в шаге от перехода в «Ювентус»

Документальный фильм Поля Погба «The Pogmentary» жестоко заминусован фанатами «Манчестер Юнайтед», на данный момент это худшее шоу на IMDB с рейтингом 1 из 10. Выставленные напоказ пафос, жадность и высокомерие не впечатляют зрителей. Вот это сюрприз! Зато Погба устроил свою футбольную карьеру, в которой грядет очередное возвращение: французский хавбек договорился с «Ювентусом», за который в прошлом уже выступал.

Официально о сделке объявят на будущей неделе. Забавно, что «Юве» во второй раз подписывает Погба свободным агентом после его ухода из МЮ , но между делом туринцы продали Поля тому же «Юнайтед» за 105 миллионов евро. Как будет по-итальянски «Без лоха и жизнь плоха»?

Кристиана Эриксена зовут в «Манчестер Юнайтед»

Эриксен вернулся в большой футбол после инцидента на Евро-2020, весной он провел 11 матчей за «Брентфорд» в АПЛ (1+3), а в июне уже играл за сборную Дании. Краткосрочный контракт со «шмелями» истекает через несколько дней, и Кристиан может выбирать будущее из нескольких вариантов. Один из них — переход в «Манчестер Юнайтед», куда датчанина зовет Эрик тен Хаг. Впрочем, на данный момент Эриксен склоняется к тому, чтобы остаться в «Брентфорде». Во-первых, его семье комфортно в Лондоне. Во-вторых, у него прекрасные отношения с Томасом Франком и другими людьми в клубе. В-третьих, Кристиан хочет иметь гарантированное место в стартовом составе накануне чемпионата мира.

«Челси» охотится за Рахимом Стерлигом. И не только

«Синие» пытаются наверстать упущенное за смутное время смены владельца клуба. Команде Томаса Тухеля срочно требуется усиление, новый менеджмент впопыхах пытается решить сразу несколько жизненно важных задач, которыми раньше занималась Марина Грановская. «Челси» интересуется сразу двумя игроками «Манчестер Сити», Рахимом Стерлингом и Натаном Аке, сага с переходом Жуля Кунде из «Севильи» продолжится, интересуются Ришарлисоном («Эвертон») и Клаусом («Ланс»), а тут еще Томас Тухель хочет перехватить Роберта Левандовского у «Барселоны», ведь Ромелу Лукаку точно уйдет. Голова кругом.

«Бавария» отклоняет предложения «Барселоны» по трансферу Левандовского

Левандовски пока в сторону Лондона не смотрит, его приоритет — «Барселона», однако до трансфера все еще очень далеко. Да и поведение Роберта выглядит чересчур наивным: устроил забастовку, пошел на конфликт с «Баварией», явно заручившись поддержкой «Барсы», но теперь каталонцы делают смешные предложения и собираются брать чемпионов Германии измором. Если противостояние затянется, то самым пострадавшим окажется футболист, чья предсезонная подготовка будет скомкана неопределенностью и давлением со всех сторон.

Роналду нервничает из-за пассивности МЮ и может уйти в «Баварию»