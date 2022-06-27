«Хачатурянц — Дон Кихот нашего футбола». Уход главы РПЛ расстроил Федуна, Зарему и Селюка

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27 июня 2022, 15:47

Реакция на перемены во главе Российской Премьер-Лиги.

Хачатурянц проработал президентом РПЛ семь месяцев

Первый заслуживающий внимания инсайд на эту тему появился в субботу, а в понедельник с утра было официально объявлено о том, что Ашот Хачатурянц покидает пост президента РПЛ . Хачатурянц не продержался в высоком кресле и года: в октябре 2021 года он был назначен исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги после ухода в отставку Сергея Прядкина, а 22 ноября Ашота Рафаиловича утвердили в должности сроком на пять лет.

Хачатурянцу хватило и семи месяцев, теперь у РПЛ будет новый президент, а бразды власти на правах исполняющего обязанности подхватил генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев. Ашот Хачатурянц порывает все отношения с российским футболом: ушел не только с поста президента Премьер-Лиги, но также покинул кресло руководителя Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и отправил заявление о выходе из состава исполкома РФС .

Причины ухода и наследие Ашота Хачатурянца

Свое решение покинуть пост президента Российской Премьер-Лиги и структуры Российского Футбольного Союза Хачатурянц прокомментировал коротко и безапелляционно:

Есть веская причина.

И больше ничего. Возможно, аукнулась история с якобы обещанным клубам и не состоявшимся расширением лиги и мораторием на вылет. Если обман клубов имел место, кто бы ни был инициатором всей той истории, естественным образом создалось мощное лобби, отказавшееся простить Ашота Хачатурянца. Но это объясняет только уход с поста президента РПЛ , а не полный разрыв с российским футболом. Рано или поздно мы узнаем правду. Или даже несколько правд.

Сегодня же можно сказать, что Ашот Хачатурянц покидает Российскую Премьер-Лигу с высоко поднятой головой, ведь после него осталась вовсе не выжженная земля, как это часто бывает, а внушительные спонсорские контракты: букмекерский на 11 миллиардов рублей за четыре года и с титульным спонсором, гарантирующий минимальные выплаты в размере 4.2 млрд рублей за сезон. ТВ-контракт был подписан еще до прихода Хачатурянца в РПЛ , так что на сегодняшний день лига полностью «упакована». Ашот Рафаилович точно стремился к озвученным в конце прошлого года целям:

Я хочу, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. А бизнес любит понятную среду, то есть понятные правила. Для этого необходимо провести реформы. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт Английской Премьер-Лиги, вижу, что это модель, к которой нам нужно стремиться.

Представители клубов РПЛ встретили уход Ашота Хачатурянца прохладно

Пышных проводов руководителю Премьер-Лиги не устраивают, а молчание большинства клубов можно счесть даже красноречивым, особенно если вспомнить, как повально поддерживали Хачатурянца чуть больше года назад. В апреле 2021 года тогда еще глава судейского комитета РФС принял ряд жестких решений в отношении арбитров, в частности, отстранил Михаила Вилкова. Тогда на официальных ресурсах клубов Премьер-Лиги появились заявления, в которых выражалась полная поддержка политики Хачатурянца. На момент публикации этого материала об уходе президента РФС вслух выразили сожаление представители одного футбольного клуба, легендарный тренер и одиозный футбольный агент.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС :

Никак не могу оценить работу Хачатурянца. Я же не член РПЛ . Никогда не был погружён в проблемы Лиги. Во-вторых, слишком мало информации было о деятельности Премьер-Лиги в СМИ . Ну и наконец, он проработал месяцев 7-8. Какие здесь могут быть оценки? Ничего хорошего и ничего плохого сказать не могу. Обычная жизнь. Человек пришёл и ушёл. Какой-то ажиотаж нагнетают вокруг. Кажется ли что Хачатурянц сбегает? Не могу комментировать, кажется или нет. Когда будут официальные причины, можно будет говорить. Не хочу выглядеть глупцом, который комментирует то, чего не знает.

Леонид Федун, акционер ФК «Спартак»:

Очень сожалею, что Хачатурянц ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, контракт со спонсором на 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием. Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы.

Зарема Салихова, бывший член совета директоров «Спартака»:

Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, а тем более реформировать не представляется возможным, в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет. Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36 месте, что случится через пару лет — страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном — так себе перспектива. Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее трезвая оценка ситуации. Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу Лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо. Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС .

Дмитрий Селюк, футбольный агент:

Жаль, что с поста главы РПЛ ушел такой человек. Многие известные фигуры нашего футбола уже выразили сожаление по поводу ухода Хачатурянца – Федун, Семин и многие наши ветераны. Впервые за долгие годы в нашем футболе работал порядочный человек с прекрасной репутацией. Хачатурянц – не коррупционер, не казнокрад, таким людям тяжело работать в российском футболе. Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола. Все-таки он должен был остаться, хотя возможно, это шло вразрез с некими его понятиями о порядочности.

Юрий Сёмин, легендарный тренер «Локомотива»:

Его нужно благодарить! Он провёл хорошую работу, много вопросов решил в интересах РПЛ и российского футбола. Неожиданный уход для меня.

Григорий Иванов, президент «Урала»: