Уход де Йонга из «Барселоны» уже не кажется невозможным. Френки зовёт в Англию бывший тренер

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05 июля 2022, 16:50

Удастся ли убедить Френки?

Когда Френки де Йонг только уходил из «Аякса» в «Барселону», ощущалось, что этот союз – всерьез и надолго. Молодой голландец к моменту трансфера застолбил за собой место в старте амстердамцев, играл определяющую роль в построении игры команды. «Аяксиды» же проводили крайне удачный сезон 2018/2019 – в плей-офф Лиги чемпионов прошли мадридский «Реал», затем «Ювентус», но остановились в шаге от финала (уступили «Тоттенхэму»).

Фамилии игроков «Аякса» были на слуху, поэтому трансфер по статусу отвечал имиджу каталонцев – оставалось лишь адаптироваться к игре нового коллектива.

За три сезона де Йонг освоился в «Барселоне»: регулярно появлялся на поле в матчах чемпионата Испании (98 игр), успел забить 8 голов и отдать 9 голевых передач. И на этом фоне вдруг стали появляться слухи о возможной продаже.

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 85 миллионов евро

Первые инсайды всплыли еще в апреле – по данным Catalunya Ràdio, поработать с 25-летним полузащитником хочет новый наставник МЮ Эрик тен Хаг. Под его руководством де Йонг успешно играл в «Аяксе». Сообщалось, что руководство манкунианцев готово выплатить порядка 70 миллионов евро компенсации «сине-гранатовым». Сумма сделки, которую называли в СМИ , постепенно росла и в итоге остановилась на отметке в 85 миллионов.

Для «Юнайтед» вариант с приобретением де Йонга видится перспективным – полузащитник на примере игры в «Барселоне» показал, что способен адаптироваться к реалиям нового чемпионата. Кроме того, тен Хаг знает сильные стороны голландского полузащитника – можно рассчитывать, что игра «красных дьяволов» будет выстраиваться вокруг него. Адаптироваться поможет и полузащитник Донии ван де Бек, с которым де Йонг также хорошо знаком по этапу карьеры в «Аяксе».

Трансфер вполне может перекрыть потерю Поля Погба. С его уходом должен наладиться микроклимат в команде – пока французский футболист играл в «Юнайтед» все время появлялись слухи то о его желании уйти, то о намерении остаться, то о недовольстве зарплатой. И если сам факт расставания с Погба благоприятно скажется на командной атмосфере, то де Йонг нивелирует потери в игровом плане.

«Барселоне» нужны деньги

Возвращаясь к первым сообщениям о возможности продажи Френки де Йонга – говорилось, что сами представители «Барселоны» предлагали услуги футболиста европейским клубам в ходе переговоров. Проблемы каталонского коллектива с финансами никуда не делись, о чем еще прошлым летом заявлял президент «Барсы» Жоан Лапорта:

Мы ожидали, что убыток составит около € 200 млн, но на самом деле идём к рекордной цифре в € 487 млн. Нам нужно будет ещё усерднее и лучше работать со спонсорами… Были обнаружены несоразмерные выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось нам в € 40 млн.

Незадолго до окончания минувшего сезона главный тренер «сине-гранатовых» Хави отметил:

Я считаю его [де Йонга] очень важным футболистом. Он почти всегда выходил в стартовом составе, если не учитывать ротацию. Он системообразующий игрок. Но нужно учитывать финансовую ситуацию, в которой находится клуб. Дело касается не только Френки, я имею в виду ситуацию в целом… Я играю важную роль в процессе принятия решений, но все зависит от финансовой ситуации.

По последним данным, которые предоставляет Marca, за 4 оставшихся по контракту года каталонцам предстоит заплатить де Йонгу 88,58 миллиона евро без учета возможных бонусов. После подписания соглашения фиксированная зарплата полузащитника сборной Нидерландов в «Барсе» составляла 14 миллионов евро.

В результате, отказавшись от услуг де Йонга, «Барселона» потеряет игрока основы, но сможет улучшить финансовое положение – освободит место в зарплатной ведомости и получит компенсацию.

Де Йонг не торопится соглашаться на трансфер

Сделка выглядит выигрышной для всех, но сам Френки, вероятно, не горит желанием переезжать в Англию. В апреле этого года сложившуюся ситуацию описал журналист Catalunya Ràdio:

Единственный вариант, на который согласится Френки де Йонг, – работа с Эриком тен Хагом. Кроме того, он хочет в топ-клуб. Хави хочет, чтобы Френки остался, но, если «Юнайтед» придет и предложит 70 млн евро, «Барса» попытается убедить его уйти.

В конце июня появилась информация, что де Йонг пополнит состав «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Но до этого Cadena SER сообщила, что 25-летний полузащитник не дал согласия на трансфер.

«Очень рад, что я нахожусь в „Барселоне“: я хотел оказаться здесь с юных лет, так что в этом смысле моя мечта сбылась. Но, конечно, мне бы хотелось выиграть больше трофеев, чем мы выиграли за первые два года. Я ожидал большего в этом плане, скажем так. Но в остальном я очень счастлив здесь и, надеюсь, так будет еще много лет», — заявил The Guardian де Йонг в феврале.

Позиция голландца вполне объяснима – в «Барселоне» де Йонг не первый год. Он понимает игру каталонцев и свое место в ней, регулярно появляется в основном составе. Перспективы в Испании более отчетливы – все-таки «сине-гранатовые» стали серебряным призером Ла лиги и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов. МЮ пока довольствуется шестой строчкой и вряд ли в ближайшее время поднимется в топ-3. К тому же не факт, что с манкунианцами, которые только этим летом избавились от тяжелого контракта Погба, удастся договориться на условия, сопоставимые с тем, что Френки имеет в «Барсе».