«Ливерпуль» со второго раза урвал лучшего молодого игрока Чемпионшипа. У Клоппа будет свой Бернарду Силва

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08 июля 2022, 08:16

Карвальо — важное звено в центр.

Чуть не сорвался

Попасть в «Ливерпуль» 19-летний португалец должен был еще зимой, об этом в начале года говорили открыто официальные лица, включая Юргена Клоппа. Однако «красные» не успели согласовать с «Фулхэмом» все детали сделки до дедлайна, и клубу вновь пришлось попотеть, так как желающих перехватить хавбека было немало (по слухам, претендовали «Ман Юнайтед» и «Реал»), особенно с учетом истекающего контракта Фабио с «дачниками». Но предварительная договоренность представителей «Ливерпуля» и их хорошие отношения с «Фулхэмом» позволили объявить о предстоящем переходе уже в мае, а с открытием трансферного окна подтвердить сделку официально.

Мерсисайдцы заплатили за молодого хавбека 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить бонусами. Помимо этого, «черно-белые» получили право на процент от последующей продажи игрока. Фабио взял в новой команде 28-й номер и с 4 июля приступил к тренировкам под руководством Клоппа.

Оказаться в одном из лучших клубов мира, если не лучшем, – потрясающее ощущение. Я просто счастлив находиться здесь. Не могу дождаться момента, когда начнутся тренировки. Если ты слышишь об интересе «Ливерпуля», это становится твоей единственной мыслью. Ты думаешь о переходе и о том, чтобы побороться за место в команде. Надеюсь, мне удастся достичь больших успехов. Я общался со всеми и, конечно, с тренером, и все казалось таким естественным. Когда все кажется естественным, принять решение еще легче. Одна из главных причин, по которой я присоединился к команде, это возможность поработать с Клоппом. Я видел, как он помогает игрокам перейти на следующий уровень развития, и уверен, что он тот человек, который сделает это со мной.

Универсал с мелкими недочетами

В прошедшем сезоне Карвальо оформил 11 голов и 7 ассистов в 36 матчах. Обычно Фабио действует на позиции десятки или выполняет роль одного из двух креативных полузащитников. В этих амплуа он стал самым бьющим в Чемпионшипе, вторым по касаниям в штрафной и отборам на половине соперника. Без мяча может сыграть и второго центрфорварда с прицелом на прессинг.

На что явно обращал внимание Клопп, и это одно из главных качеств Карвальо, — качественный поиск свободных зон в атакующей трети. Начиная с выверенного видения позиций защитников соперника, правильного расположения и своевременного выхода из-под опеки Фабио делает рывки и влияет на успех в завершающих действиях команды — лично или ассистами.

Благодаря хорошей пластичности и скорости португалец грамотно избавляется от прессинга соперников, меняя направление движения на скорости или при разворотах. Да и само стремление принять мяч свободно и без опеки, заранее открываясь под передачи, часто избавляет Фабио от муторной работы.

Из минусов, в первую очередь в виду неопытности, можно выделить ошибки при личной свободе действий, которую молодому игроку всегда предоставляли. При небольших габаритах Фабио порой выбирает рывки к чужой штрафной, где часто сталкивается с грубой силой защитников и дальнейшей потерей мяча. Резкость и юркость могли бы оправдать такие порывы, но проблемы с выбором завершающего действия или банального тайминга нередко атаки португальца рушили.

Без мяча при схеме 4-4-2 в «Фулхэме» Карвальо действовал в паре с центрфорвадом, работая в первой линии прессинга. В матчах с главными соперниками мог уйти глубже для создания проблем сопернику в центре. И в этой роли Фабио чувствовал себя отлично, не уходил от прямых тренерских установок и работал на перекрытие чужих возможностей для передач.

Соответственно, роль Карвальо при продвижении мяча и высоком прессинге при обороне становилась ключевой в команде Марку Силвы, уверенно вернувшего «дачников» в АПЛ . Также сильные стороны хавбека неплохо выделил автор The Athletic и эксперт по «Фулхэму» Питер Руцлер:

У Фабио выделяются быстрые ноги, прекрасное движение и природный талант. Соперники часто выбирают его своей мишенью, но он научился постоянно работать над возвращением мяча. Несмотря на всю историю с переходом, Карвальо остался сосредоточенным и стабильным. Подобный характер – прекрасный знак для игры за клуб масштаба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» ничего не теряет

Часто Карвальо сравнивают с бывшим хавбеком «красных» Филиппе Коутиньо — из-за схожей манеры разгонять атаки с левого полуфланга со смещением в центр под ударную правую ногу, вариативности и креатива перед приемом передач и дальнейшим развитием движения к чужим воротам, схожей техники и стиля. Однако главной отличительной особенностью бразильца всегда были решения взять игру и стянуть внимание на себя, Фабио же чаще всего выбирает отдать передачу и разогнать атаку в финальную треть именно пасом. Поэтому Карвальо уже сейчас, а потенциально и подавно, учитывая роль Клоппа, может стать серединной версией Коутиньо и Бобби Фирмино, или же той же копией Бернарду Силвы, если расширить поиск.

«Ливерпулю» после ухода Мане и Минамино нужна глубина и вариативность в атаке, и кандидатура Карвальо на рынке молодых и перспективных была одной из главных для любого топ-клуба. А по большому счету, вспоминая и о неудачном развитии карьер у молодых и перспективных, мерсисайдцы ничего не теряют — Фабио куплен за «копейки», поэтому его успех станет успехом общим, а провал лишь скажется на дальнейшей карьере игрока.