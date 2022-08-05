Нет истории печальней на свете, «Ноттингем Форест» Брайана Клафа 1992/93

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сегодня, 13:22

Сегодня я решил вспомнить великого Брайана Клафа и его «Ноттингем Форест», и рассказать если у меня получится одну из печальных глав в истории клуба и тренера. Наверно, начнем как всегда со славной эпохи для этого заштатного клуба. Почему я решил посвятить эту статью «Ноттингем Форесту», спустя 23 года они наконец вернулись в элиту под руководством валлийца Стива Купера. Первый тур для себя «лесники» откроют гостевой встречей на «сент-джеймс парке» против «Ньюкасла Юнайтеда». Конечно на страте следует вспоминать лучшие и даже славные моменты из истории клуба, но я решил по своему вспомнить их присутствие в элите, и так поехали.

Воссоединение тандема и новая глава в истории «Ноттингем Фореста».

Клаф возглавил «лесников» в 1974 в начале 75 года, после того как его уволили из «Лидса», где он проработал всего 44 дня. В То время клуб испытывал проблемы, команда болталась в нижней части таблицы, последующие сезоны удалось их поднять лишь в середину таблицы. Его бывший помощник Питер Тейлор остался в «Брайтоне», сказав, что ему не нравится переход в «Лидс», они еще тогда сильно посорились, продолжив сотрудничество с командой. В одиночку ему кое-как удалось оставить «чаек» в третьей лиге, однако после сумел их поднять уже на 4 строчку. 16 июля 1976 года Тейлор решил покинуть «Брайтон», чтобы воссоединится со своим приятелем Брайаном Клафом уже в «Ноттингем Форест», который по прежнему топтался во второй лиге. И тандем сразу в первом же сезоне 1976-1977 после своего воссоединения вывели клуб в элиту. Стоит отметить «лесники» отсутствовали в элите на протяжении 5 лет, последний раз они выступали в первом дивизионе в тот момент, когда Клаф и Тейлор приводили к чемпионству «Дерби Каунти» в сезоне 1971-1972.

С этого времени началась золотая эпоха в истории маленького клуба, до этого лучшим достижением Форест является победа в кубке Англии 1959 года. Сразу после своего возвращения команда в сезоне 1977-1978 берет чемпионат опередив второй клуб в таблице «Ливерпуль» на семь очков, и это дает им право выступать на КЕЧ . Причем они удачно проведут главный турнир еврокубков выиграв в 1979 году КЕЧ , по ходу того турнира в первом же раунде обыграют действующего чемпиона «Ливерпуль» и завершат триумф победой — 1:0 над шведским «Мальме», также выиграют кубок лиги, и суперкубок Европы победив на этот раз испанскую «Барселону» — 2:1. На этом Клаф и Тейлор останавливаться не стали, и уже в 1980 году защитили повторно КЕЧ , на этот раз в финале переиграют также минимально — 1:0 немецкий «Гамбург». С тех пор больше ни один британский и английский тренер не смогли дважды подряд выиграть главный турнир Европы.

Тандем Клафа и Тейлора больше не существует.

Но как это часто бывает, все хорошее рано или поздно заканчивается. «Форест» после своего молненостного триумфа, также стремительно опускался в лиге. Уже в 1982 году клуб остановится на 12 строчке, между Брайаном Клафом и Питером Тейлором, как говорят опять пробежит черная кошка. Их тандем просуществовав снова 6 лет даст трещину, по одной из причин на этот раз очередная ссора между тренерами, говорят еще в 80-м году Тейлор напишет и выпустит что-то типа автобиографии, и не поставит в известность Клафа. Ведь еще в «Дерби» они находили время для ссор, а после разбежались возглавляя «Брайтон». Питер Тейлор в том же году неожиданно вернулся в роли главного тренера в их бывший клуб «Дерби Каунти», и даже в январе 83 «Дерби» на кубке сыграет с «Ноттингемом» и закончится победой — 2:0 в пользу подопечных Клафа. Уже летом 1983 года между приятелями окончательно испортятся отношения из-за трансфера Джона Робертса от «лесников» к «баранам», после чего Брайан назовет Пита в одной из статей данной в газету «гремучей змеей в траве». С тех пор говорят они больше не разговаривали. Тейлор проработал чуть больше года с «Дерби» из-за финансовых проблем уйдет из клуба и завяжет с футболом, все же здоровье давало тоже о себе знать.

Клаф останется в одиночку у руля «Ноттингем Форест» и по началу клуб будет выступать на достаточно хорошем уровне в сезоне 1982-1983 клуб финиширует на 5 строчке, в 84 году клуб попадет в тройку финишируя сразу вслед за чемпионом лиги «Ливерпулем» и неожиданно взобравшемся на вторую строчку «Саутгемптоном», следующие три сезона клуб будет стабильно занимать места в середине таблицы, но в первой десятке. В сезоне 1987/1988 снова финишируют на третьей строчке, но попав в зону еврокубков не сможет принять участия из-за отстранения Английских клубов от всех турниров на 5 лет. Хотя после распада их тандема Брайан Клаф в одиночку выиграет два кубка лиги 1989 и 1990 годов соответственно, в первом финале 89 года победят «Лутон Таун» — 3:1, а в 90-ом «Олдхэм» — 1:0. Также у Клафа будет шанс выиграть кубок Англии, где в финале 1991 года его «Форест» встретится с «Тоттенхэмом» и проиграет — 1:2 из автогола Деса Уокера, тем самым Клаф так и не сможет выиграть старинный турнир, кубок Англии в его карьере ему так и не покорился ни с «Дерби» ни как понимает с «Ноттингемом».

В 1990 году Питер Тейлор уйдет из жизни, конечно Клаф, который больше с ним не общался достаточно близко к сердцу примет потерю своего лучшего помощника, друга и где-то даже наставника, чуть позже он напишет свою автобиографию, в ней он обратиться к Питу со словами «Питеру. Всё ещё очень скучаю по тебе. Однажды ты сказал: „Когда избавишься от меня, в твоей жизни больше не будет так много смеха". И ты был прав». Вот так распался их боевой тандем во второй раз.

Кошмарный сезон.

И так наступила новая эпоха, первый дивизион упразднили, вернее он стал второй лигой, а его место заняла Английская Премьер-лига. Давай те вспомним один из самым сложных сезонов в карьере Брайана Клафа.

В ту пору «Ноттингем Форест» был крепким клубом лиги и чаще приравнивался, как сегодня говорят к топ клубу на ровне с «Ливерпулем», «Арсеналом», «Эвертоном» и даже «Манчестер Юнайтедом». Кончено в одиночестве без своего верного помощника Пита Тейлора, Клафу управлять таким клубом с каждым годом становилось все сложнее, и он принял для себя, что по окончанию нового сезона 1992/1993, и первого розыгрыша английской Премьер-Лиги, он подаст в отставку с поста клуба. Начала сезона уже ознаменовала потерей двух ведущих игроков, основной центральный защитник Дес Уокер отправился в Италию «Сампдорию», главный бомбардир клуба Тедди Шерингем перейдет в «Тоттенхэм», где по окончанию сезона станет лучшим бомбардиром лиги. В то время в команде будут играть такие футболисты как вратарь Марк Кроссли, защитники Стюарт Пирс и Стив Четтл, полузащитники Кингсли Блэк, Рой Кин, Гэри Кросби, а также один из нападающих сын Брайана — Найджел Клаф.

Старт сезона в первом туре удался подопечным Клафа, они начали сезон с победы, да ни над кем ни будь, а над самим «Ливерпулем» — 1:0, (единственный гол встречи провел как раз Тедди Шерингем), прежде чем покинуть команду. А дальше последовал чудовищный провал, когда последовательно клуб уступил в 6 играх подряд. Ладно «лесники» проиграли таким клубам как «Манчестер Юнайтед» дома — 0:2, или новичку лиги, который купил за рекордные на тот момент деньги перед стартом сезона Ширера, и вкладывающий деньги в состав «Блэкберн» в гостях — 1:4, но ведь были и вообще шокирующие поражения, которые не укладывались просто в голове от «Олдхэма» в гостях — 3:5 (голы престижа забивали Пирс и дважды Беннистер), но не уберегло в итоге от дикого поражения. А также от «Норвича» — 1:3, (единственный гол забьет Найджел Клаф), хоть «канарейки» по итогу займут 3 место в лиге, но все равно от клуба, который постоянно блуждал в нижних лигах и в нижней части таблицы, такие поражения не могли не вызвать недоумения у всех. Что происходит с клубом?

После чудовищного начала клуб сумел скатать три ничьи, тоже на тот момент клубами из нижней части таблицы безголевая с «Челси», 1:1 с «Ковентри Сити», и результативная боевая ничья — 2:2 с «Манчестер Сити». В октябре сумели одержать вторую минимальную победу в лиге, опять дома над еще одним аутсайдером — 1:0 (благодаря голу Кингсли Блэка), кое-как сломили сопротивление «Мидлсбро». Дальше клуб снова еле еле цеплял очки, но в декабре нанесли сокрушительное поражение излюбленному, и даже вечному сопернику для Клафа чемпиону лиги «Лидс Юнайтед» со счетом — 4:1 (голами отметились его сын Найджел Клаф, Кингсли Блэк и дважды расписался молодой Рой Кин).

После нового года дела вроде у клуба начали идти на поправку клуб стабильно побеждал с января по конец февраля были обыграны «Ковентри» — 1:0, «Челси» — 3:0, повторно «Мидлсбро» — 2:1, отомстили от части «Олдхэму» за первый круг — 2:0, а также занявши в итоге в конце сезона на 5 строчке «Куинз Парк Рейнджерс» — 1:0. Но потеряли лишь в двух матчах очки, снова уступили «Манчестер Юнайтеду» как и в первом круг — 0:2, а также сыграли на этот раз в ничью — 0:0 против «Ливерпуля». Из двух национальных кубок лиги и Англии вылетели от одного и того же соперника в лице лондонского «Арсенала». В марте победили «Саутгемптон» — 2:1 (голы записали Найджел Клаф и Рой Кин, также в той игре вратарь «лесников» Кроссли парировал пенальти от Ле Тиссье, чем помог клубу разжится важными 3 очками), но клуб все еще находился близко к зоне вылета. А апрельские три подряд поражения от «Астон Виллы», которая гнаться будет за МЮ в надежде выиграть титул, а также «Куинз Парк Рейнджерсу» в сумасшедшей перестрелке — 3:4 и снова «Блэкберну» подшатнут окончательно надежды болел и всей команды на сохранение прописки.

Однако все еще оставалась надежда, пусть и минимальная, дома обыграли «Тоттенхэм» — 2:1 (стараниями Блэка и Росарио). И вот он матч первый майский день 1993 года едут подопечные Клафа в гости к «Шеффилд Юнайтеду» и команда проигрывает — 0:2. После финального свистка окончательно стало известно, что «Ноттингем Форест» официально покидает высший дивизион, расположившись на последней строчке чемпионата, так совпала что это был последний сезон Брайана Клафа на посту главного тренера клуба, отдав всего себя им на протяжении почти 20 лет. После окончания матча, весь стадион стал скандировать имя « Брайан Клаф», сам тренер давая интервью со слезами на глазах сказал такую фразу — «Это не слёзы печали. Это слёзы позора — позора, который мне уже не смыть никогда…»