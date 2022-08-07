Нестареющий Смолов, возродившийся Промес и дерзкий Сперцян. Смотрим на наметившуюся гонку бомбардиров РПЛ

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сегодня, 14:59

И прогнозируем, кто ворвется в топ.

К концу четвертого тура Российской Премьер-лиги начинают вырисовываться основные интриги чемпионата. Сейчас формируется тройка лидеров турнира, хотя на данном этапе нагнать ее могут и команды с шестых-седьмых мест. Становится понятно, кто будет бороться за выживание – «Уралу» в нынешних кондициях придется преследовать «Торпедо» и «Факел». И уже отрываются от основной группы лидеры бомбардирской гонки. Последний кейс выглядит особенно перспективно из-за отсутствия Дзюбы, Азмуна и сомнений в повторном успехе Гамида Агаларова. Разбираем, кто из нынешних лидеров способен удержать позиции и кто способен ворваться в гонку.

Квинси Промес, «Спартак»

Голландец вспомнил лучшую версию себя и сейчас оказывает огромное влияние на атаку «Спартака». Выйти в лидеры списка бомбардиров ему помог перформанс в игре против «Оренбурга», когда он поучаствовал в каждом из взятий ворот соперника – забил 2 гола, отдал две результативные передачи. До этого забивал «Краснодару», а вчера поразил ворота «Урала».

Промес дал интересное объяснение своим последним результатам:

«Сколько раз я уже слышал эту историю про „старого“ и „нового“ Промеса… Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы. Так что когда вы говорите про „старого“ Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я „возвращаюсь“, значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого».

Это легко соотносится с тем, что показывал «Спартак» годом ранее – вся команда забыла, как забивать, реализация была ужасна. Это, вероятнее всего, сказалось и на игре голландского полузащитника. Теперь красно-белые набрали форму – могут так же ударить мимо ворот с трех метров, на забивают чаще. Вместе с командой просыпается и сам Квинси. Он уже становился лучшим бомбардиром РПЛ , так что в лучшей форме сможет повторить достижение.

Федор Смолов, «Динамо»

Форвард второй сезон подряд показывает отличные результаты на старте – прошлым летом Федор забил 6 голов в 6 матчах. Снижения игрового времени ожидать пока не стоит – тренерский штаб доверяет ему больше, чем Константину Тюкавину.

Смолов нащупал взаимопонимание с партнерами по команде – Захарян ассистировал ему уже дважды. Он вовремя открывается и не транжирит моменты, что позволяет «Динамо» набирать очки. Если Федор будет стабилен (во что в последнее время верится с трудом), то сможет навязать конкуренцию в споре лучших.

Матео Кассьерра, «Зенит»

Колумбиец стал реже забивать после перехода из «Сочи» — отличился только в Суперкубке, а в четырех играх Российской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу.

Вряд ли Матео растерял свои игровые качества – в «Сочи» он эталонно открывался, мог как замкнуть подачу с фланга, так и оторваться от защитников соперника в атаке сходу. При небольшом количестве ударов он выжимает из моментов максимум – за счет выгодного положения при получении мяча или умения пробить в касание.

Результаты футболиста можно списать на адаптацию – с одноклубниками нужно еще сыграться. При этом Семак продолжает верить в Кассьерру и выпускает его с первых минут – хотя в запасе есть готовый забивать Иван Сергеев. В перспективе именно доверие может сыграть решающую роль.

Хорхе Карраскаль, ЦСКА

Федотов задействует Хорхе и Медину в полуфлангах в тройке атаки с Чаловым – они показывают сопоставимую результативность. При этом пока в ЦСКА именно Карраскаль – футболист, наиболее нацеленный на удар. С «Уралом» «армейцы» выводили на удар обоих вингеров.

Но колумбиец еще и самостоятельно искал момент, чтобы пробить по воротам – с угла штрафной на 25-й минуте, из-за ее пределов с центра (37-я минута). В следующих матчах колумбийский нападающий продемонстрировал весь арсенал навыков – шел в обыгрыш, чтобы улучшить позицию и пробить, мог с фланга сместиться на острие, если заметил отсутствие Чалова.

Карраскаль выглядит крайне уверенно в той системе, которую столичному коллективу прививает Федотов.

Максим Глушенков, «Крылья Советов»

Он еще не ворвался в первую десятку бомбардиров, хотя с тем, что показал в первых матчах, может это сделать в дальнейшем. Переход в «Спартак» действительно оказался для форварда преждевременным – он талантливый, но конкурировать с ведущими игроками топ-клуба пока объективно не в состоянии. Ему необходимо время и доверие, а как раз с терпением у красно-белых традиционно проблемы.

«Крылья Советов» — та команда, с которой Глушенков готовится наверстать упущенное. Конкурировать за место в основе после ухода Сарвели не приходится. Максим может находить пространство и сам способен освободить место под предстоящий удар (так было в игре с «Оренбургом»). Бороться с Промесом, Смоловым и Карраскалем на данном этапе сложно – но в перспективе Максим сможет выйти на такой же уровень.

Иван Сергеев, «Зенит»

Форвард не потерял в результативности после того, как перебрался в «Зенит» — и сейчас органично смотрится в игре питерцев. Место в старте он потерял, хотя это произошло по не совсем объективно – Кассьерра, который занял его место, не забивает, но нуждается в доверии. Ситуация выправится, как только новобранец приспособится к новому клубу.

Но на следующем этапе всплывет другая проблема – придется делить игровое время. «Зенит» хорошо смотрится со схемой 4-3-3, а смещать кого-то из них на фланг не будет лучшим решением. Решением может быть возвращение к 4-4-2. Будут ли Кассьерра и Сергеев так дополнять друг друга, как Азмун с Дзюбой – еще вопрос.

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Сперцян, судя по статистике, уже готов сделать шаг вперед. В расстановке 4-2-3-1 он был номинальной «десяткой», но данные с тепловых карт первых матчей РПЛ показывают, что полузащитник активнее действует и получает мяч в левом полуфланге.

Именно Эдуард соревнуется со Смоловым и Промесом после четырех туров – если 22-летний воспитанник выиграет гонку бомбардиров, лиге от этого только плюс.