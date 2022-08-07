Нестареющий Смолов, возродившийся Промес и дерзкий Сперцян. Смотрим на наметившуюся гонку бомбардиров РПЛ

И прогнозируем, кто ворвется в топ.
К концу четвертого тура Российской Премьер-лиги начинают вырисовываться основные интриги чемпионата. Сейчас формируется тройка лидеров турнира, хотя на данном этапе нагнать ее могут и команды с шестых-седьмых мест. Становится понятно, кто будет бороться за выживание – «Уралу» в нынешних кондициях придется преследовать «Торпедо» и «Факел». И уже отрываются от основной группы лидеры бомбардирской гонки. Последний кейс выглядит особенно перспективно из-за отсутствия Дзюбы, Азмуна и сомнений в повторном успехе Гамида Агаларова. Разбираем, кто из нынешних лидеров способен удержать позиции и кто способен ворваться в гонку.
Квинси Промес, «Спартак»
Голландец вспомнил лучшую версию себя и сейчас оказывает огромное влияние на атаку «Спартака». Выйти в лидеры списка бомбардиров ему помог перформанс в игре против «Оренбурга», когда он поучаствовал в каждом из взятий ворот соперника – забил 2 гола, отдал две результативные передачи. До этого забивал «Краснодару», а вчера поразил ворота «Урала».
Промес дал интересное объяснение своим последним результатам:
«Сколько раз я уже слышал эту историю про „старого“ и „нового“ Промеса… Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы. Так что когда вы говорите про „старого“ Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я „возвращаюсь“, значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого».
Это легко соотносится с тем, что показывал «Спартак» годом ранее – вся команда забыла, как забивать, реализация была ужасна. Это, вероятнее всего, сказалось и на игре голландского полузащитника. Теперь красно-белые набрали форму – могут так же ударить мимо ворот с трех метров, на забивают чаще. Вместе с командой просыпается и сам Квинси. Он уже становился лучшим бомбардиром РПЛ, так что в лучшей форме сможет повторить достижение.
Федор Смолов, «Динамо»
Форвард второй сезон подряд показывает отличные результаты на старте – прошлым летом Федор забил 6 голов в 6 матчах. Снижения игрового времени ожидать пока не стоит – тренерский штаб доверяет ему больше, чем Константину Тюкавину.
Смолов нащупал взаимопонимание с партнерами по команде – Захарян ассистировал ему уже дважды. Он вовремя открывается и не транжирит моменты, что позволяет «Динамо» набирать очки. Если Федор будет стабилен (во что в последнее время верится с трудом), то сможет навязать конкуренцию в споре лучших.
Матео Кассьерра, «Зенит»
Колумбиец стал реже забивать после перехода из «Сочи» — отличился только в Суперкубке, а в четырех играх Российской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу.
Вряд ли Матео растерял свои игровые качества – в «Сочи» он эталонно открывался, мог как замкнуть подачу с фланга, так и оторваться от защитников соперника в атаке сходу. При небольшом количестве ударов он выжимает из моментов максимум – за счет выгодного положения при получении мяча или умения пробить в касание.
Результаты футболиста можно списать на адаптацию – с одноклубниками нужно еще сыграться. При этом Семак продолжает верить в Кассьерру и выпускает его с первых минут – хотя в запасе есть готовый забивать Иван Сергеев. В перспективе именно доверие может сыграть решающую роль.
Хорхе Карраскаль, ЦСКА
Федотов задействует Хорхе и Медину в полуфлангах в тройке атаки с Чаловым – они показывают сопоставимую результативность. При этом пока в ЦСКА именно Карраскаль – футболист, наиболее нацеленный на удар. С «Уралом» «армейцы» выводили на удар обоих вингеров.
Но колумбиец еще и самостоятельно искал момент, чтобы пробить по воротам – с угла штрафной на 25-й минуте, из-за ее пределов с центра (37-я минута). В следующих матчах колумбийский нападающий продемонстрировал весь арсенал навыков – шел в обыгрыш, чтобы улучшить позицию и пробить, мог с фланга сместиться на острие, если заметил отсутствие Чалова.
Карраскаль выглядит крайне уверенно в той системе, которую столичному коллективу прививает Федотов.
Максим Глушенков, «Крылья Советов»
Он еще не ворвался в первую десятку бомбардиров, хотя с тем, что показал в первых матчах, может это сделать в дальнейшем. Переход в «Спартак» действительно оказался для форварда преждевременным – он талантливый, но конкурировать с ведущими игроками топ-клуба пока объективно не в состоянии. Ему необходимо время и доверие, а как раз с терпением у красно-белых традиционно проблемы.
«Крылья Советов» — та команда, с которой Глушенков готовится наверстать упущенное. Конкурировать за место в основе после ухода Сарвели не приходится. Максим может находить пространство и сам способен освободить место под предстоящий удар (так было в игре с «Оренбургом»). Бороться с Промесом, Смоловым и Карраскалем на данном этапе сложно – но в перспективе Максим сможет выйти на такой же уровень.
Иван Сергеев, «Зенит»
Форвард не потерял в результативности после того, как перебрался в «Зенит» — и сейчас органично смотрится в игре питерцев. Место в старте он потерял, хотя это произошло по не совсем объективно – Кассьерра, который занял его место, не забивает, но нуждается в доверии. Ситуация выправится, как только новобранец приспособится к новому клубу.
Но на следующем этапе всплывет другая проблема – придется делить игровое время. «Зенит» хорошо смотрится со схемой 4-3-3, а смещать кого-то из них на фланг не будет лучшим решением. Решением может быть возвращение к 4-4-2. Будут ли Кассьерра и Сергеев так дополнять друг друга, как Азмун с Дзюбой – еще вопрос.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Сперцян, судя по статистике, уже готов сделать шаг вперед. В расстановке 4-2-3-1 он был номинальной «десяткой», но данные с тепловых карт первых матчей РПЛ показывают, что полузащитник активнее действует и получает мяч в левом полуфланге.
Именно Эдуард соревнуется со Смоловым и Промесом после четырех туров – если 22-летний воспитанник выиграет гонку бомбардиров, лиге от этого только плюс.
А что это за дискриминация к ФК Оренбургу???? ... По крайней мере если рассматривать статистику игра\гол, то у Владимира Сычевой этот показатель равен 1.... а у того же Ивана Сергеева он равен 0,67, у Хорхе Карраскаль - 0,75. Интересно по какому принципу был выбор игроков?
Ну а так что, Иван вышел и "хеттрикнул" за 30-ть минут! И не сколько не сомневаюсь, что еще будет забивать и дай Бог еще сделает хеттрик. И в гонке Бомбардиров не будет на последнем месте (сейчас на пятом и игра в запасе есть).
А что это за дискриминация к ФК Оренбургу???? ... По крайней мере если рассматривать статистику игра\гол, то у Владимира Сычевой этот показатель равен 1.... а у того же Ивана Сергеева он равен 0,67, у Хорхе Карраскаль - 0,75. Интересно по какому принципу был выбор игроков?
Ну а так что, Иван вышел и "хеттрикнул" за 30-ть минут! И не сколько не сомневаюсь, что еще будет забивать и дай Бог еще сделает хеттрик. И в гонке Бомбардиров не будет на последнем месте (сейчас на пятом и игра в запасе есть).