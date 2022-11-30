Месси и Щесны определят судьбу Аргентины. Польша не пропускала, а у фаворита беда в центре поля

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вчера, 09:27

Левандовски в мире Мартинесов – главное путешествие дня.

Аргентина ужасно играет в центре поля

По передачам под удар Аргентина шестнадцатая, уступает японцам. Поляки на двадцать шестом месте, намного хуже только Австралия и Коста-Рика. Месси пытался связывать линии, но в первом матче провалились одновременно Паредес и Де Пауль. Во второй игре нанесли два удара в створ ворот, настолько слабо готовили атаки. Выход Родригеса и МакАлистера мало что изменил. Соперники не были уровня Сербии и Швейцарии, как у бразильцев. Саудовская Аравия и Мексика – крепкие оппоненты, но Скалони не увидел результативного перевеса в центре поля. Тренеру пора выбрать оптимальный вариант. Гол Энцо Фернандеса стал подсказкой, но Паредес и Де Пауль пока разочаровали. Месси, пока его не избил угрожающий это сделать боксер Канело, постарается помочь в центре поля, но Лионелю нужны оруженосцы.

Поляки идут без пропущенных мячей

Благодаря Войцеху Щесны. Голкипер «Ювентуса» взял пенальти против Саудовской Аравии, и с добавкой справился. Одновременно вспоминаем их поединок против Мексики. Без победы Очоа над Левандовским, поляки взяли бы шесть пунктов и спокойно готовились к победе в группе. Теперь же ценность успешной игры в обороне вырастает. Особенно вместе с проблемами Аргентины в созидании. Кэш, Глик, Кивиор и Берешинськи не работали великолепно, но одновременно это крепкие ребята. По среднему росту поляки на восемь сантиметров выше, чем аргентинцы. Михневич не поставил великую игру, как в 70-х, зато умение драться никто не отнимет. А поскольку поляков устраивает ничья, даже если в параллельном матче Саудовская Аравия обыграет Мексику – ниже второго места не опустятся, то вряд ли увидим, как команда Левандовского и Щесны рискует всем ради полного триумфа. Будут играть осторожно, хотя не всегда умеют. У Саудовской Аравии были прекрасные моменты.

Левандовски против невысокой обороны

Интересно, решится ли Скалони выпустить Ромеро? Кристиан на десять сантиметров выше, чем Лисандро Мартинес. В первом туре защитник «шпор» не выручил, во втором играл бек МЮ , а рядом не самый высокий Отаменди. Стандарты будут оружием поляков, хотя Левандовски и низом прекрасно играет, что показал против Саудовской Аравии. Роберт славится тем, что в решающих матчах сборной Польши его не видно и не слышно. Но гол плюс пас против саудовцев могут раскрепостить грозного снайпера «Барселоны». Левандовски выступает в паре с другим здоровяком, Миликом из «Ювентуса». А поскольку чистых вингеров у поляков нет, ведь Зелинськи и Франковски умеют играть в центре поля, то при грамотных включениях Кэша и его напарника с другого фланга поляки получат парочку правильных навесов. Игрокам «альбиселесте» придется молиться, чтобы позиционной грамотности Отаменди и Мартинеса хватило. Левандовски после смены клуба стал иначе реагировать на напарников, чем в «Баварии», где был на правах маяка. Следовательно, это помогло сборной – связка Аркадиуша и Роберта получила недостающие штрихи.

Ждем смещения акцентов на фланги

Забавно, что у обороны Аргентины, которая на первом месте по допущенным ударам после двух туров, нет репутации «надежной», раз пропустили дважды от Саудовской Аравии. Тогда как у Польши, где Щесны отражал пенальти, а соперники нанесли 26 ударов за две игры, вроде как непробиваемая линия. Но специально использовали слово «успешная», а не «надежная». Также нельзя заявить, что ребята из «Атлетико», «Севильи», «Сампдории» и «Астон Виллы», которые закрывают фланги у оппонентов вечера, показали грамотный футбол. У Скалони была ротация на флангах, могут сыграть как два игрока из Андалусии, так и Молина – подопечный Симеоне. Кэша должны были «срезать» арбитры, Мэтти заслужил две желтые карточки против Саудовской Аравии. Ошибка рефери спасает Польшу, ведь равноценной замены нет. Зелиньски также активно работал с фланга, поэтому следите за краями поля. Сегодня они важны как для растаскивания обороны Польши по ходу атак Аргентины. А в другую сторону — для акцентированных навесов на Милика и Левандовского, когда придет очередь лидера группы огрызаться. Бьелса рекомендовал добавить Шиманьского с его пасами, но Михневич ослушался.

У европейцев бразильская схема игры

Раз в четверке хавбеков у Михневича все пригодны для работы в центре полузащиты, а Белик смахивает фактурой на защитника, то получается бразильская схема — «4-2-2-2». Как велит учение легендарного Бьелсы, против подобной модели лучше всего подходит «3-4-1-2». Но так его родная Аргентина играть вряд ли станет. Тройку центральных защитников найдут, конечно же. Но стоит ли так сильно рисковать тактически, если в двух первых турах обыгрывали вариацию с четверкой в обороне? Скалони ответит на этот вопрос, ведь тактика Михневича хитрее, чем может показаться публике. Милик и Левандовски и парочка форвардов, и часть гибридного трио с Зелинським. Белик легко оттянется назад, поэтому в фазе выхода из обороны Польша спокойно располагает Кэша и Берешинського высоко, если нужно. Франковски без труда уходит к Крыховяку в центр. Получается «3-4-3», которые невероятно легко превратить в «3-3-2-2», а это как раз схема «4-2-2-2» в самой атакующей фазе.

Польша тактически – крепкий орешек, который можно расколоть при помощи Месси, за которым будут присматривать не самые резкие Крыховяк и Белик во время смещений в середину поля. Но Аргентина не без греха именно в полузащите, куда больше не поставить Ди Марию, как восемь лет назад, ведь Анхель постарел. Будь Мексика сильнее, то вместо ставки на 0:0 могла рискнуть, забить первой. Посмотрели бы тогда на фаворита, у которого пока темп игры ниже среднего. Впрочем, Польша тоже не раскрылась в полной мере. Наверное, именно из-за невзрачного визуального ряда будущего соперника Аргентины недооценивают. Плюс никто не хочет терять Месси на плей-офф. Все видели реакцию команды Скалони на вымученную победу над мексиканцами – в раздевалке пели песню о Диего и Лионеле, радовались так, словно выиграли кубок. Рано радуются? Алогичная и неудобная Польша – испытание для невысокой, явно не быстрой и закрепощенной в первых турах команды Скалони.