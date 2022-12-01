Главный поединок ЧМ-2022 пройдёт в четвертьфинале. В плей-офф собирается матч всех звёзд

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вчера, 19:19

Рассказываем о потенциальных топ-играх.

Групповой этап чемпионата мира в Катаре близится к своей развязке. Место в плей-офф гарантировали себе Нидерланды, США , Аргентина, Австралия, Англия, Сенегал и Франция с Польшей. Наибольший вопрос стоит в продолжении борьбы за трофей сборной Германии, Бельгии и Уругвая.

Уже их испытание на прочность – подарок для зрителей. Но самый сок начнётся в четвертьфиналах. Сетка турнира и развитие событий развиваются таким образом, что по итогу на этой стадии мы можем увидеть сразу 3 топовых противостояния.

Собирается матч всех звёзд

Объясняется это тем, что в группах пока обошлось без больших сенсаций. Нидерланды и Англия рвутся снять проклятие неудачников, США , Австралия и Сенегал исполняют роль симпатичных аутсайдеров. Бразилия, Португалия и Франция прошли без больших сюрпризов (за исключением поражения последних от Туниса), а Аргентина реабилитировалась после поражения от Саудовской Аравии.

Нидерланды против Аргентины

Это первая потенциальная топ-пара 1/4. Конечно, есть одна условность – «бело-голубым» ещё надо пройти Австралию, при этом наладив игру в финальной трети (реализация пока хромает). У голландцев же «кот в мешке» — американцы довольно хорошо смотрелись против Ирана и вырвали себе место в топ-2. При отлаженной структуре прессинга Штаты могут создать проблемы своему сопернику.

Но раз мы собираем топ-матчи, представим, что четвертьфинальная пара будет выглядеть именно таким образом. Зрительский интерес будет просто заоблачным – встретятся две команды с лидерами в каждой оси.

Новая модель Аргентины подстраивается под Лионеля Месси и подчёркивает его сильные качества. Варьируются способы продвижения мяча – если Лео в опорной зоне, то в атаке это компенсируют Ди Мария и Мартинес. При обороне базовая 4-3-3 трансформируется в 4-4-2, чтобы Лео оставался в удобной позиции при возвращении мяча.

Испытание Аргентиной станет последним для Луи ван Гала. Сменщика ему уже нашли – после мундиаля команду под своё руководство возьмёт Рональд Куман. Есть резон передать новому тренеру игроков, которые почувствовали накал страстей в решающих стадиях и стали более матёрыми.

Скорость и «летучему голландцу» новой сборки присуща – в старт отлично влился Коди Гакпо, а в опорной зоне остаётся умнейший Де Йонг. Наличие в защите Натана Аке позволяет высоко поднимать линию центрбеков – так Натан играет и в «Ман Сити». Остаётся лишь гадать, что сильнее – талант голландцев или желание сыграть последний аккорд у Месси.

Англия против чемпионов

Тяжело будет Гарету Саутгейту. Здесь важен не только тот факт, что Франция – действующий чемпион мира. Но и фактор последнего ЧМ для победоносного Дидье Дешама – из его рук команду примет Зинедин Зидан. Да и по подбору игроков французы смотрятся предпочтительнее.

Даже без Погба пара опорников Тчуамени-Рабьо с атакующим хавбеком Гризманном в разы сильнее тех, кем могут ответить «три льва». То же самое можно сказать относительно атлетичного Мбаппе, скоростного Дембеле и рвущегося к статусу лучшего бомбардира сборной Оливье Жиру.

Противопоставить Саутгейт может разве что активные фланги. Справа сложилась активная конкуренция между Сака, Фоденом и Рэшфордом. Первый даёт скорость и поставленный удар. Фила натаскал Пеп Гвардиола – теперь он быстро принимает решения. Маркус хорош ситуативно – может выстрелить в отдельном матче. На противоположном краю выходит Стерлинг – Рахим обрёл себя в «Челси», так что его место в старте закономерно. Грилиш как игрок-функция может быть полезен лишь при определённом сценарии – когда нужен бегунок.

В обороне мы на поле увидели Уокера с Александером-Арнольдом на правом фланге, Триппьер способен менять Шоу. Проще говоря – есть глубина скамейки и вариативность, чтобы давать разные установки. Как минимум давление создавать в матче с Францией есть кому.

Правда, на этом всё. Такое противостояние будет интересно прежде всего афишей, и меньше — содержанием. У Франции рычагов давления попросту больше.

Бразилия – Испания

Вывеска говорит сама за себя – это войдёт в историю! Даже главный тренер «красной фурии» понимает, что первое место в группе выведет команду на борьбу с Бразилией в четвертьфинале – и не собирается от него отказываться.

Эти команды свои последние матчи в группе ещё не сыграли. Испанцы сойдутся с Японией, «пентакампеоны» — с Камеруном. Но в этих поединках интрига создаётся скорее искусственно. Японцы пусть и обыграли Германию, но немцы давно не считаются «машиной». У подопечных Энрике больше запас прочности. То же можно сказать о Бразилии.

Сама афиша уже достойна финала – борьба атакующих потенциалов, возвращение Неймара в строй, тяжёлая проверка для молодых центральных полузащитников «красной фурии». Тите придётся иметь дело с теми, кто олицетворяет позицию хавбека. Речь о Бускетсе и его преемниках – Гави и Педри.

Интриг у такого матча будет очень много, так что есть резон верить, что футбольный бог сведёт эти сборные как можно раньше.

Есть и ещё одна пара – но здесь фактор неожиданности играет большую роль. В теории сборная Португалии может выйти на Германию, но у этого уравнения много переменных – сама «бундестим» должна воспользоваться потенциальной осечкой Японии, Португалия – не допустить ошибки с Южной Кореей. Кроме того, и немцам, и португальцам еще предстоит преодолеть 1/8 финала, где Германию будет поджидать сенсационная команда Марокко, а Португалию — вязкая Швейцария или непредсказуемая Сербия.