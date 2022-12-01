Сильнейший середняк. Хорваты снова будут бороться за серебро

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вчера, 16:13

Матч с Бельгией определит судьбу в плей-офф.

У Бельгии остался последний шанс зацепиться за плей-офф чемпионата мира в Катаре, все будет решаться в одном конкретном матче – «красным дьяволам» необходимо набирать 3 очка с лидером своего квартета, причем недостаточно будет даже ничьей.

Года 3 назад в победе не было бы ни капли сомнений, но сейчас Бельгию сломили внутренние конфликты. Хорваты могут стать для них этаким примером для подражания.

Без звезд атаки

При этом пример становится еще более показательным оттого, что звездным состав хорватов точно не назовешь. Что уж говорить, если место в старте имеет Никола Влашич, не закрепившийся даже в «Эвертоне».

Основную силу представляет ось центральных полузащитников, состоящая из Луки Модрича, Марцело Брозовича и Матео Ковачича. Каждому из них за 25, а карьера хавбека «Реала» и вовсе близится к закату. Ситуация похожа на бельгийскую – их лидеры тоже уже не молоды. Но даже так хорватские полузащитники проводят по 90 минут на поле.

Трио полностью покрывает центральную зону, часто получает мяч – и каждый из них не допускает грубых ошибок при развитии атаки, проделывает огромную оборонительную работу. Против Канады Ковачич сделал 8 отборов, 6 у Брозовича – это лучшие показатели среди обеих команд.

С «кленовыми листьями» получилось оформить разгром – это при дичайшем кризисе на позиции центрфорварда. В распоряжении главного тренера есть 3 нападающих: Андрей Крамарич, Бруно Петкович и Марко Ливая. И это все тоже футболисты, чей возраст близится к 30 (или уже перевалил, как в случае с Андреем). Притом в активе Бруно – неудачная попытка закрепиться в Серии А, у Марко – скитания по Италии, Испании, России, даже Греции. Один Крамарич прорубил дорогу в Европу, да и то – в скромный «Хоффенхайм».

Ну и еще один пример того, что возраст результативности не помеха – 33-летний Иван Перишич. В «Тоттенхэме» он играет левого латераля, в сборной Ивана задействуют как левого вингера. С Канадой он оформил ассистентский дубль и внес весомый вклад в значимую победу.

Так что аргументы Кевина Де Брюйне о стареющих звездах Бельгии – мимо. Дело тут в другом.

Образцовое единство

Бельгия и Хорватия похожи и тем, что перемен в их структуре, составе практически нет. У «красных дьяволов» пост главного тренера Роберто Мартинес занимает с 2016 года, Златко Далич стоит у руля «шашечных» с 2017-го.

При этом у команд есть огромное отличие (помимо звездности состава) – сборная Бельгии терпит все свои нынешние неудачи потому, что никто не может наладить атмосферу в раздевалке. Хорватия держится на первом месте в квартете F потому, что любые проблемы (в том числе извне) игроки решают сообща.

Лучший показатель – антураж матча второго тура группы ЧМ -2022 между хорватами и сборной Канады.

На тот момент «кленовые листья» не успели лишиться шансов на плей-офф, но для продолжения борьбы были обязаны набирать очки. Наставник Джон Хердман свою установку описал просто, но скандально:

Я сказал [игрокам], что их место здесь [на ЧМ ], и мы выйдем и п*****м Хорватию. Все настолько просто, насколько возможно.

Цифры на табло после финального свистка наглядно показывают реакцию «пламенных» — свой характер они показали не словом, а делом (а канадцы за громкие слова едут паковать чемоданы). Уже после встречи наставнику канадцев ответили Деян Ловрен и Андрей Крамарич.

Вот, что отметил форвард:

Эти слова мотивировали всю Хорватию. Я хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Он мог бы подобрать слова получше, сформулировать их немного по-другому. В конце концов, Хорватия продемонстрировала, кто кого от***л.

Да и футболист «Зенита» тоже сказал, что заявление Хердмана лишь замотивировало хорватов.

Свое мини-испытание Хорватия прошла с честью – поэтому с позитивным настроем подходит к игре с деморализованной Бельгией.

Хотят повторить ЧМ -2018

И куда же без параллелей! На чемпионате мира в России «шашечным» тоже досталась группа с де-юре фаворитом в борьбе за первое место. Однако личная встреча с Аргентиной вознесла в лидеры именно хорватов – они закончили группу без поражений.

В плей-офф подопечные Златко Далича прошли тяжелейший путь – не только из-за соперников, но и из-за тяжелейшего хода самих встреч. С датчанами и Россией ничего не было ясно вплоть до серии пенальти, Англию получилось сломить лишь в дополнительное время. Даже в финале с более свежими и звездными французами удалось забить два мяча.

А теперь смотрим на расклады в текущем ЧМ . Если вести линию с итоговой победой Хорватии над Бельгией до конца, в 1/8 предстоит играть с Японией или Германией (скорее всего, Испания так и останется первой в группе Е). «Бундестим» — тяжелое испытание на первой же стадии. В соперниках по потенциальному четвертьфиналу читается Португалия (играть в четвертьфинале предстоит с победителем пары из лидера квартета H и второй команды группы G). И дальше по нарастающей.

Сейчас запаса прочности может не хватить – возраст сказывается как раз на этапе, когда противостояние приобретает затяжной характер. И даже так победа над Бельгией, попадание в плей-офф, вероятные сенсации – тот исход мирового первенства, за который сборной Хорватии можно гордиться.