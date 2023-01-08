Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе.

1673183128

вчера, 16:05

У Семака будет девять бразильцев, а местным нужна практика.

Дмитрий Чистяков (центрбек, 28 лет)

Чистякова описывают как адекватного мужчину. Некрасиво получилось, когда его бездоказательно назвали в «Зените» «предателем». Выдумали, что «сдал» игру «Ахмату» в день первого (может, и последнего) поражения Семака в новом сезоне РПЛ . Менеджерам никто не подсказал, что обвинять в преступлении можно, когда собрал доказательства. Чистякова оболгали, вяло извинились, но приезд молодого Ренана после экстренного прощания с Ловреном значит, что в центре защиты будет пара бразильцев. Россиянину бессмысленно сидеть на скамейке и ждать с балтийского моря погоды. Дмитрий планировал уйти, его контракт до 2025-го, пора менять клуб.

Михаил Кержаков (вратарь, 35 лет)

Возраст – раз, Одоевский – два, выкуп Ивана – три, наличие Васютина на роль третьего голкипера – четыре. Немало причин верить в уход Кержакова. У Михаила контракт до лета, он может или искать себе новый вызов, или думать о завершении карьеры. Одоевскому всего 19 лет. Пусть сочетание ошибок и травма конкурента выдали Кержакову место в основе, Даниила скорее видят первым номером, чем Михаила. А если подкорректируют лимит – не случайно «Зенит» набирает новых бразильцев, то Иван тоже станет ближе к основе в РПЛ , чем ветеран.

Данил Круговой (латераль, 24 года)

В декабре появилась информация, что Круговой уйдет в аренду за игровой практикой. Данилу 24 года, а появился в РПЛ девять раз на замену, наиграв жалкие 140 минут. Не стал настолько важным, чтобы Семак поставил его выше незаменимого универсала Дугласа слева. Круговой – левша, из него не сделать правого латераля основы, хотя и на альтернативной позиции у него сразу три конкурента. Данил не дождется, что Дугласа заберут в центр обороны и полузащиты, пора готовиться к очередному прощанию с родным клубом.

Арсен Адамов (центрбек, 23 года)

Адамов ни справа, ни в центре обороны не нужен Семаку. Иначе не было бы ставки на Ренана, контракта с казахом Алипом и поисков опытного центрального защитника – с прицелом на место Родригао, если окажется, что в бразильской паре нет ведущего оборонца, какими были Ловрен и Ракицкий в предыдущих сезонах. Адамов переоценил себя, и хотя уход опытного хорвата мотивирует Арсена остаться и бороться за место в основе, вряд ли 23-летний игрок победит основного футболиста молодежной сборной Бразилии.

Александр Ерохин (хавбек, 33 года)

Ерохин может вернуться в «Урал», где играл до «Ростова» и «Зенита». Ганчаренко с радостью пристроит атакующего хавбека, который принес немало пользы петербуржцам в прошлых сезонах. Но теперь у Александра неуютное место на лавке – не нужен Семаку ни как ложный форвард, ни как плеймейкер. Ветеран должен понимать, что приезд Ду Кейроса следующим летом означает, в том числе, урезание его игрового времени. Александр близок к завершению карьеры, лучше повторить финт Газинского – зажигать в «Урале» веселее, чем сидеть на лавке в богатом клубе. В Санкт-Петербурге Ерохина держит только зарплата.

Андрей Мостовой (вингер, 25 лет)

Порывался уйти, но проблемы Клаудиньо на время отправили в основу. Но чем завершился яркий для Мостового отрезок? Ничем конкретным. Шесть голов и два ассиста это круто для парня из «Сочи» и «Локомотива», но для основного в первой части сезона левофлангового форварда «Зенита» — средний результат. Мостовой не сильнее Клаудиньо. Только если бразилец не в форме или в лазарете, у Андрея есть шанс сохранить место в основе. Лимит помогает, нужно закрыть три слота россиянами, но скорее выдадут паспорта Малкому и Клаудиньо, подкорректировав регламент, чем откажутся от бразильцев в пользу Мостового.

Зелимхан Бакаев (вингер, 26 лет)

О чем Зелимхан и его агент думали? У Семака нет места для «десятки», а только на этой позиции не самый выносливый Бакаев мог бы играть более-менее стабильно. Справа – Малком, слева – Клаудиньо, в центре Вендел, хотя на его позиции от Зелимхана мало пользы, слишком много черновой работы. При этом в «Спартаке» после травмы Мозеса под нападающими мучил себя и публику Игнатов. Бакаев мог играть в Москве, а так потерял уважение фанатов «красно-белых», когда повторил финт Дзюбы, и не приобрел уважение Семака. Бакаев провел на поле в РПЛ лишь 304 минуты, 12 раз выходил на замену. Зарплата хорошая, конечно же, но клетка есть клетка, цвет металла суть не изменит.

Алексей Сутормин (вингер, 28 лет)

В отличие от некоторых коллег в списке, которые готовы взять деньги и тихонько тлеть на лавке, Сутормин всегда рвался на поле или на волю в другой клуб. За счет универсальности – готов играть на правом фланге защиты, в середине поля и на краю атаки, вырвал четыре выхода с первых минут и четырежды появился на замену. Сутормин не старый футболист. Например, моложе, чем Ерохин, на целых пять лет. Понятно, что Алексею не стоит оставаться в Санкт-Петербурге, раз у Семака другие фавориты среди россиян и много бразильцев. Алексей мог заинтересовать «Локомотив» и «Ростов», вряд ли этот игрок для «Химок».