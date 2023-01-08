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Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе

вчера, 16:05
Зелимхан Бакаев
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник
Ерохин Александр
Ерохин Александр
Полузащитник
Сутормин Алексей
Сутормин Алексей
Полузащитник

У Семака будет девять бразильцев, а местным нужна практика.

Дмитрий Чистяков (центрбек, 28 лет)

Чистякова описывают как адекватного мужчину. Некрасиво получилось, когда его бездоказательно назвали в «Зените» «предателем». Выдумали, что «сдал» игру «Ахмату» в день первого (может, и последнего) поражения Семака в новом сезоне РПЛ. Менеджерам никто не подсказал, что обвинять в преступлении можно, когда собрал доказательства. Чистякова оболгали, вяло извинились, но приезд молодого Ренана после экстренного прощания с Ловреном значит, что в центре защиты будет пара бразильцев. Россиянину бессмысленно сидеть на скамейке и ждать с балтийского моря погоды. Дмитрий планировал уйти, его контракт до 2025-го, пора менять клуб.

Михаил Кержаков (вратарь, 35 лет)

Возраст – раз, Одоевский – два, выкуп Ивана – три, наличие Васютина на роль третьего голкипера – четыре. Немало причин верить в уход Кержакова. У Михаила контракт до лета, он может или искать себе новый вызов, или думать о завершении карьеры. Одоевскому всего 19 лет. Пусть сочетание ошибок и травма конкурента выдали Кержакову место в основе, Даниила скорее видят первым номером, чем Михаила. А если подкорректируют лимит – не случайно «Зенит» набирает новых бразильцев, то Иван тоже станет ближе к основе в РПЛ, чем ветеран.

Данил Круговой (латераль, 24 года)

В декабре появилась информация, что Круговой уйдет в аренду за игровой практикой. Данилу 24 года, а появился в РПЛ девять раз на замену, наиграв жалкие 140 минут. Не стал настолько важным, чтобы Семак поставил его выше незаменимого универсала Дугласа слева. Круговой – левша, из него не сделать правого латераля основы, хотя и на альтернативной позиции у него сразу три конкурента. Данил не дождется, что Дугласа заберут в центр обороны и полузащиты, пора готовиться к очередному прощанию с родным клубом.

Арсен Адамов (центрбек, 23 года)

Адамов ни справа, ни в центре обороны не нужен Семаку. Иначе не было бы ставки на Ренана, контракта с казахом Алипом и поисков опытного центрального защитника – с прицелом на место Родригао, если окажется, что в бразильской паре нет ведущего оборонца, какими были Ловрен и Ракицкий в предыдущих сезонах. Адамов переоценил себя, и хотя уход опытного хорвата мотивирует Арсена остаться и бороться за место в основе, вряд ли 23-летний игрок победит основного футболиста молодежной сборной Бразилии.

Александр Ерохин (хавбек, 33 года)

Ерохин может вернуться в «Урал», где играл до «Ростова» и «Зенита». Ганчаренко с радостью пристроит атакующего хавбека, который принес немало пользы петербуржцам в прошлых сезонах. Но теперь у Александра неуютное место на лавке – не нужен Семаку ни как ложный форвард, ни как плеймейкер. Ветеран должен понимать, что приезд Ду Кейроса следующим летом означает, в том числе, урезание его игрового времени. Александр близок к завершению карьеры, лучше повторить финт Газинского – зажигать в «Урале» веселее, чем сидеть на лавке в богатом клубе. В Санкт-Петербурге Ерохина держит только зарплата.

Андрей Мостовой (вингер, 25 лет)

Порывался уйти, но проблемы Клаудиньо на время отправили в основу. Но чем завершился яркий для Мостового отрезок? Ничем конкретным. Шесть голов и два ассиста это круто для парня из «Сочи» и «Локомотива», но для основного в первой части сезона левофлангового форварда «Зенита» — средний результат. Мостовой не сильнее Клаудиньо. Только если бразилец не в форме или в лазарете, у Андрея есть шанс сохранить место в основе. Лимит помогает, нужно закрыть три слота россиянами, но скорее выдадут паспорта Малкому и Клаудиньо, подкорректировав регламент, чем откажутся от бразильцев в пользу Мостового.

Зелимхан Бакаев (вингер, 26 лет)

О чем Зелимхан и его агент думали? У Семака нет места для «десятки», а только на этой позиции не самый выносливый Бакаев мог бы играть более-менее стабильно. Справа – Малком, слева – Клаудиньо, в центре Вендел, хотя на его позиции от Зелимхана мало пользы, слишком много черновой работы. При этом в «Спартаке» после травмы Мозеса под нападающими мучил себя и публику Игнатов. Бакаев мог играть в Москве, а так потерял уважение фанатов «красно-белых», когда повторил финт Дзюбы, и не приобрел уважение Семака. Бакаев провел на поле в РПЛ лишь 304 минуты, 12 раз выходил на замену. Зарплата хорошая, конечно же, но клетка есть клетка, цвет металла суть не изменит.

Алексей Сутормин (вингер, 28 лет)

В отличие от некоторых коллег в списке, которые готовы взять деньги и тихонько тлеть на лавке, Сутормин всегда рвался на поле или на волю в другой клуб. За счет универсальности – готов играть на правом фланге защиты, в середине поля и на краю атаки, вырвал четыре выхода с первых минут и четырежды появился на замену. Сутормин не старый футболист. Например, моложе, чем Ерохин, на целых пять лет. Понятно, что Алексею не стоит оставаться в Санкт-Петербурге, раз у Семака другие фавориты среди россиян и много бразильцев. Алексей мог заинтересовать «Локомотив» и «Ростов», вряд ли этот игрок для «Химок».

Из восьми российских футболистов каждый недоволен своим положением. Даже Мостовой весной может оказаться в глубоком запасе, а Клаудиньо – в основе. У Сергеева и Кассьерры в центре атаки проблемы, Семак будет искать нового форварда, просматривая лучшего снайпера сезона в РПЛ, но на шансы игроков других позиции тот выбор тренера не повлияет. Ренан и Кейрос займут еще два места в основной обойме. Для названных выше игроков любой сезон в «Зените» это деньги и шанс выиграть трофей, но лишь в качестве игрока ротации. Время летит быстро, тому же Чистякову через неделю исполнится двадцать девять лет. Посидит еще годик-другой в запасе и окажется на задворках. Уйдет сейчас – сможет сыграть на более высоком уровне в основе.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 12:59
Да РПЛ днище, смотреть эту 23у невозможно, с еврокубками ещё куда ни шло, но друг с другом когда играют это вообще жесть, пусть все сидят и сопли жуют на скамейке и бабосы гребут за просто так, я бы вообще деньги давал за игровое время им, да премии за голы и пасы голевые, а враторям за спасения, а так это 23ина поросячья
Виталий Потапкин
Виталий Потапкин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:26
Бакаев и в Спартаке был всегда лавочников, хотя по силам было усадить легла на скамейку и занять их место, а в Зените ему вообще ничего не светит. Но парень очень жаден до денег, о чем свидетельствует его отказ перехода в Динамо и постоянное недовольство зарплатой в Спартаке. Ему нужны только деньги, игра его не интересует, значит будет сидеть на скамейке до старости..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:33
Никто никуда не уйдет.Всех всё устраивает, остальное-домыслы. Возможно только Бакаева в аренду сольют, уж слишком лишний даже для скамейки.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:06
Очередная попытка раздуть пожар страстей, тем кто пишет в общество (раньше это были журналисты, сейчас блогеры и прочее), без этих пожаров не хватает на масло для своих бутербродов. Такова специфика в этих профессиях.
А в футболе нужны запасные, команда 25 человек, кто забыл если.
Травмы, игровые спады, просто для здоровой спортивной конкуренции.
Всегда будут люди, которые в засаде, на скамейке.
Скажите, куда уходить Ерохину, Кержакову? Их и здесь неплохо кормят.
Ну уйдут Мостовой, Круговой и остальные в Москву или Краснодар. И что? Еврокубков нет, сборная не играет, времени больше будет игрового, и что?
Сергей19
Сергей19
сегодня в 00:38
Насчёт Бакаева, то он сам виноват во всем. Его в Зенит силком никто не тащил. И он сам прекрасно понимал, что получить место в основе будет очень очень тяжело. Не хочешь играть за Спартак, так уйди в другой клуб, но только не в Зенит, где тебе дадут играть. Например, в Урал. А вообще иди в клуб к Игнашевичу, да и многим игрокам Зенита, кто там редко играет, и докажите все Зениту. Как-то так.
6zukqe65v8e8
6zukqe65v8e8
вчера в 23:59
Зенит, он всех победит!!!!! Вперёд команда, вперёд Зенит)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:30
Очередной ярый поклонник Газпромовского Зенита вышел! Плохо не видеть очевидного.
112910415
112910415
вчера в 20:04
знали же, куда идут
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:57
Им есть куда идти! Сочи, Нижний Новгород пожалуйста иди и играй!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:17
Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе.
Я думаю что во всех бедах в российском футболе есть огромная, если не определяющая вина супер "гос" корпорации под названием Газпром. Когда корпорация начинает скупать всё вокруг связанное с футболом и около футбольные структуры, то рано или поздно происходит развал всего . А искусственно созданный клуб Зенит становится единственным чемпионом и гегемоном РПЛ, а также игрушкой босса Газпрома, Миллера . Ручные чиновники в РФС понимая всю ситуацию внутри российского футбола и то что клубы ,а также сборная России отлучены от европейских кубков и мировых форумов , почему-то не принимают такое сейчас нужное решение по поводу лимита на легионеров. Финансовые проблемы связанные с санкциями ,ударили также и по футболу. У почти девяносто процентов клубов нет больше возможности хоть как-то конкурировать с таким монстром как Газпром. А Зенит всё продолжает скупать иностранных игроков, отсюда и недовольство внутри клуба среди российских футболистов, что очень даже естественно. Не говоря уже то что сейчас происходит с СВО , а Газпром продолжает куражится , покупая за не малые деньги 💰 💰 💰 иностранных легионеров. Пора бы уже задуматься и утихомирить этот пыл Газпрома, не так ли товарищ Миллер . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
Очередная подмётная статейка.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:36, ред.
А кто их на аркане тянул????... за деньгами пошли, что теперь возмущаться то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:56
А если подкорректируют лимит – не случайно «Зенит» набирает новых бразильцев,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1341733/chistyakov-dmitriy-zenit 08.01.2023. Именно эта фраза ключевая. Она показывает кто в доме хозяин..
Наш футбол давно живет под лозунгом " Партия (Газпром и Миллер) скажет надо- народ (РФС и Дюков) скажут есть!"
KTSn
KTSn
вчера в 17:47
Рулят деньги
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:41
Россияни в зените пленники у которых нет будущего в этом клубе. Там будут все бразильцы играть , а эти если останутся будут у семака только на подтанцовках....)
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 16:15
Бакаев за что боролся, на то и напоролся. Пусть большую зарплату получает, а о футболе не думает.
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