Лидеров топ-5 не узнать. «Арсенал», «Наполи» и «Барселона» перезагрузили основы

1674732628

вчера, 14:30

Рассказываем о впечатляющих переменах.

«Арсенал»

Было: Лено – Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луис, Колашинац – Торрейра, Джака* – Пепе, Озил, Обамеянг – Ляказетт.

Стало: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко – Эдегор, Парей, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

* — здесь и далее выделены футболисты, сохранившие место в основе.

В финале Кубка Лиги в 2020 году Артета выиграл трофей с Мартинесом, Тирни, Бельерином и Себальосом в основе. Чаще других в сезоне 2019/20 он использовал игроков, представленных выше. Микель изменил основу на десять одиннадцатых. Остался Джака, но очевидно, что на вершину в АПЛ «Арсенал» забросили грамотные трансферы. Рамсдейл, Уайт, Салиба, Зинченко и Жезус в старте недавно.

Мартинелли и Габриэль были чуть раньше, но даже Сака три года назад лишь искал путь в основу. С нынешним весом Букайо в команде не сравнить. Капитан Эдегор перешел в «Арсенал» полтора года назад. И хотя раньше играли Озил, Ляказетт, Обамеянг, Давид Луис и дорогущий Пепе, новый вариант лучше подходит Артете и радует характером, поэтому лидируют в таблице после важнейшей победы над МЮ .

ПСЖ

Было: Навас – Менье, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат – Ди Мария, Гейе, Верратти, Неймар – Мбаппе, Икарди.

Стало: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш – Витинья, Руис, Верратти - Месси, Неймар – Мбаппе.

И три сезона назад, и сейчас ПСЖ – лидер и фаворит Лиги 1. Но после чемпионства в 2020-м отдали первое место «Лиллю», а теперь бывший тренер той команды допустил конкуренцию с «Лансом», который всего в трех пунктах, и «Марселем» — в пяти очках. ПСЖ увлечется весной Лигой чемпионов, если не вылетит от «Баварии», а это шанс для внутренних соперников. Как и эксперименты с травмами у парижан. Из основы трехлетней давности остались Неймар, Мбаппе и Верратти. А вот позиция Берната под вопросом, подрастает Мендеш. Пришли Доннарумма, Месси, Рамос и Хакими – по важности как половина команды.

«Бавария»

Было: Нойер – Павар, Алаба, Боатенг, Дэвис – Алькантара, Киммих – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Стало: Зоммер – Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис – Горецка, Киммих – Гнабри, Мусиала, Мане – Чупо-Мотинг.

Нойера из актуальной основы убрала глупость. Сломал ногу, ведь катался на лыжах без нормального снега, хотя его предупреждали. Мануэль рискнул карьерой. Зоммер будет в воротах против ПСЖ и в основных матчах Бундеслиги, где «Бавария» — безусловный фаворит, но не всегда легко побеждает. В центре обороны теперь новый дуэт. Павар теряет позиции, возможно, ему найдут замену. Сане борется с Гнабри за место под солнцем, ведь пришел Мане. Появился в твердой основе Мусиала, проходят времена Мюллера. Наконец, «Баварию» покинул Левандовски. Эпохальная перестановка. Киммих и Дэвис объединяют со старыми временами, но изменений много. Например, поставьте Мазрауи и Эрнандеса на фланги – получится на 100 % новая защита.

«Барселона»

Было: тер Штеген – Семеду, Ленгле, Пике, Альба – Серхи Роберто, Бускетс, Де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Стало: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Левандовски, Гави.

Ухода Месси и возвращения Хави в роли тренера достаточно, чтобы назвать «Барселону» новой командой. За три года многое поменялось. Например, сейчас каталонцы обыграли «Реал» в финале Суперкубка и могут выиграть Ла Лигу, а тогда уступили «сливочным» в чемпионате. На поле были Гризманн, Суарес, Месси и Пике, которых больше нет в команде. Зато появились новые герои. Хави только ищет оптимальные сочетания, поэтому Серхи Роберто еще появлялся справа, а Альба – слева, но можно увидеть абсолютно новую и весьма успешную во внутренних турнирах защиту тер Штегена. Бускетс может уйти, поэтому скоро ждем, что от «Барселоны» трехлетней давности останутся два человека – вратарь и хавбек Де Йонг.

«Наполи»

Было: Мерет – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй – Зелиньски, Руис, Аллан — Кальехон, Милик, Инсинье.

Стало: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Рахмани, Руй — Зелиньски, Лоботка, Ангисса – Лосано, Осимхен, Кварацхелия.

Три года назад симпатичного многим «Наполи» не существовало. Мерет делился временем с Оспиной. Кулибали и Манолас играли в центре защиты. Руис и Аллан были в середине поля. Атака совершенно другая. Теперь Кварацхелия и Осимхен, а тогда их в Неаполе не было. Мертенс, Хисай и Максимович больше не в составе «Наполи». И Спаллетти в клубе не было. Из пяти тренеров, которые лидируют в элитных лигах, только один – Артета, три года назад уже работал с нынешним клубом. Спаллетти, Нагельсманн и Хави пришли в 2021 году, а Гальтье вообще новичок в ПСЖ , что ему не играет на руку на пути реформ.

Какой вывод? Селекция – всему голова. Как и грамотная ставка на тренера, который подходит команде по стилю и готов к обновлениям. Здесь лишь в ПСЖ приходили бы новые большие футболисты, независимо от мнения главного тренера, такой у шейхов порядок. Ну и у «Баварии» старые законы экономии и расходов, не от Нагельсманна прямо зависящие. Но Артета, Хави и Спаллетти хорошо включились. У «Арсенала», «Барселоны» и «Наполи» новые составы. У ПСЖ элитные новички. И «Баварии» хватает ухода Алабы и Левандовского, отправки Мюллера на лавку, а Нойера в лазарет, чтобы получить новую команду.

Удивительно, но за куцый для истории футбола отрезок времени значительные перемены пережили все фавориты в борьбе за титулы в элитных лигах.