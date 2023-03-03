МС готов отпустить защитника сборной Испании ради хорватского таланта. Его считают одним из лучших

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сегодня, 19:59

Сага вокруг Йошко Гвардиола не утихает.

Хорватия являет миру не так много футбольных алмазов – зато они одни из самых ярких. Долгое время вперед «шашечных» вело трио в центре поля с Лукой Модричем, Марцело Брозовичем и Матео Ковачичем. Новым лидером сборной, на которого претендуют мировые топы, уже сейчас стал 21-летний центральный защитник Йошко Гвардиол. Наиболее активные попытки подписать талантливого футболиста предпринимает «Манчестер Сити».

Следят с ЧМ -2022, подписать хочет сам Пеп

Молодой центрбек стал открытием последнего мундиаля – «Сити» отслеживал успехи хорвата уже в тот момент. Появлялись инсайды, что в подписании Йошко был заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, а боссы клуба направили «Лейпцигу» предложение о трансфере с суммой отступных в 110 миллионов евро.

В целом не удивительно, что МС настолько сильно хочет заполучить Гвардиола – уже сейчас он один из лучших во всем, что касается продвижения мяча. Йошко активно идет в пас, при этом не боится уходить в обводку. Часто 21-летний хорват сам берется продвигать мяч – и может протащить его аж до чужой опорной. И такая ориентированность на атаку не сказывается на надежности в защите. В Англии уже оценили уверенность защитника на мяче. Вот, что отметил экс-футболист МЮ Рио Фердинанд:

Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом. На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, однако в матче с Аргентиной и Месси его неоднократно подлавливали. Но это же Месси – можно не учитывать. Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе.

Для испанского менеджера этот компонент крайне важен – в дерби с «Ман Юнайтед» «Сити» разбивал прессинг соперника как раз за счет активности центрбеков (Аке с мячом выдвигался к центральному кругу). К тому же если агрессивный стиль игры дополняется выверенными передачами. Так что и интерес «горожан» к Йошко вполне объясним.

Готовы отпустить Ляпорта

Параллельно с этим появляется информация, что из «Ман Сити» готов уйти другой центрбек – Эмерик Ляпорт. Еще недавно испанец был одним из столпов обороны «горожан» — часто травмировался, но в те моменты, когда был здоров, уверенно выигрывал конкуренцию у напарников по команде.

И все-таки больше времени Эмерик проводил в лазарете. Из 5 с небольшим сезонов в составе «Сити» центрбек в двух провел в чемпионате больше 30 матчей. Текущий чемпионат он снова начал, восстанавливаясь после операции на колене. Возможно, Гвардиоле попросту надоело постоянное отсутствие Ляпорта, а сейчас появился футболист, который способен его заменить.

Да и из основной обоймы испанский защитник уже выбыл – вернувшись в строй, Эмерик чередовал матчи в старте с играми в запасе, со временем последних стало гораздо больше. На игровой концепции «горожан» его отсутствие не сказывается. И по последним инсайдам, Ляпорт уже не уверен, стоит ли оставаться в клубе. Также сообщается, что боссы «небесно-голубых» не будут препятствовать уходу футболиста.

Даже в случае его ухода у «Ман Сити» будет довольно сильный подбор исполнителей в центре обороны. В команде и без Гвардиолы есть 4 защитника. Но Стоунз, к примеру, подвержен травмам, как и Эмерик. В его отсутствие у наставника «горожан» будет богатый выбор – основной связкой, вероятно станут Йошко и Рубен Диаш. В распоряжении Хосепа также остаются Натан Аке и Мануэль Аканджи – оба успели стать игроками основы и выдерживают марку качества.

За игрока придется побороться

К слову, и борьба за такой яркий талант будет нешуточная – помимо «Сити» претендентов на Гвардиола достаточно. Вместе с ними переговоры с «Лейпцигом» с декабря ведет «Челси». Недавно «аристократы» вернулись к варианту с подписанием хорватского центрбека, правда, смогут ли они выплатить крупную сумму (с 2024 года в контракте Йошко с «Лейпцигом» начнет действовать пункт об отступных в размере 110 миллионов евро). Вместе с тем в борьбу за футболиста зимой включился и мадридский «Реал». Руководство испанского гранда оценивает защитника «Лейпцига» в 90 миллионов евро. У клубов из Англии есть весомое преимущество – сам хорват заявлял, что предпочитает продолжить карьеру в АПЛ :

Однажды я хочу оказаться в Премьер-Лиге. Понимаю, что перед этим нужно сделать несколько шагов, но я очень хочу там играть. «Лейпциг» тоже хороший клуб, мне здесь все нравится.

При конкуренции с «Челси» «горожане» успели даже обсудить детали личного контракта, а с Йошко связывался Пеп Гвардиола – все это о чем-то да говорит. К тому же все инсайды о переговорах появлялись до зимнего трансферного окна. За этот месяц многое изменилось. Например, лондонцы закупили так много игроков, что потеряли собственную идентичность и пошли ко дну. Перспективным проект новых владельцев «синих» точно не назовешь – и это наверняка скажется на позиции Гвардиола. «Сити» же длительное время сохраняет свое место в чемпионате и еврокубках – и своевременно проводит обновление состава, что позволяет не проваливаться на коротких отрезках. Выбор за хорватом.