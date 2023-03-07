Дзюба – мимо сборной после скандального интервью. Шанс на матч с Ираном получил сменщик Акинфеева

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сегодня, 18:25

Обсуждаем расширенный список сборной России.

В марте мы снова увидим игры с участием сборной России. Это, конечно, не отбор чемпионата Европы 2024, зато соперники не будут проходными – в РФС подтвердили, что 23 марта россияне встретятся с командой Ирана. Также сообщается, что вторым оппонентом станет Ирак – этот поединок пройдет 27 числа.

В преддверии мартовских игр уже опубликован расширенный состав. В нем есть несколько неожиданных фамилий.

Вспомнили о легионерах

Тот факт, что Алексей Миранчук и Александр Головин – лидеры сборной, не поддается сомнению – все-таки они единственные, кто уехал в Европу и держит там достойный уровень. Длительное время они не вызывались в национальную команду, но это объяснялось возникшими проблемами с логистикой. Да и уровень соперников, и статус матчей позволял россиянам обойтись без них – странно обращаться к сильнейшим футболистам ради единичных игр, которые не имеют турнирной значимости (а угроза получить травму сохраняется).

При этом сейчас условия не изменились – а полузащитники «Торино» и «Монако» в список попали. Объяснений может быть несколько. Во-первых, негативный фон – Валерий Карпин подвергся критике после ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном. Наставник национальной команды задействовал экспериментальный состав, так что и цели «победить во что бы то ни стало» не было – в сборной скорее рассматривали новых кандидатов. Но футбольная общественность такие действия восприняла негативно. В случае, если неудачная серия продолжится, могут появиться предпосылки для отставки специалиста.

Во-вторых, сборная Ирана явно сильнее предыдущих соперников россиян – иранцы отобрались на ЧМ -2022 и даже нанесли поражение Уэльсу. Возможно, правда где-то посередине.

Сам Карпин так объясняет свое решение:

Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется.

«Спартак» — базовый клуб

Теперь на одного футболиста москвичей, который попадал в расширенный список сборной, стало больше – Валерий Карпин обратил внимание на молодого полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

22-летний воспитанник «Спартака» уже влился в основную обойму команды, хотя его место в старте объясняется скорее травмой Виктора Мозеса – именно его место занял Михаил в схеме с «ромбом» в центре.

Игнатов ударно начал вторую часть сезона – в кубковом противостоянии с «Локомотивом» он отлично продвигал мяч, быстро ориентировался в пространстве, за что собрал на себе пару фолов. Хотя в целом молодому хавбеку еще чего-то не хватает, чтобы стать полноценным лидером «красно-белых».

Это не единственный потенциальный дебютант сборной России. Впервые вызов также получил Илья Помазун – голкипер «Урала». Он долгое время просидел в тени Игоря Акинфеева, получал единичные шансы – тяжело быть сменщиком главного вратаря поколения. Регулярную практику 26-летний воспитанник ЦСКА получил только в екатеринбуржском клубе – в составе «шмелей» он и правда вышел на другой уровень.

Уральцы в лице Ильи получили железобетонного первого номера, который отлично страхует в решающий момент – именно благодаря ему подопечные Виктора Ганчаренко прошли «Ростов» в Кубке и отобрали очки у «Спартака» в первом туре РПЛ после паузы.

Само собой, во вратарской бригаде национальной команды слишком высокая конкуренция – Помазун уступает Сафонову и Песьякову (возможно, и Селихову). Первого матча в составе сборной, вероятно, ждать придется очень долго – зато есть подвижки.

Опять забыли о Дзюбе

Ранее невызов одного из главных бомбардиров сборной можно было объяснить его формой и отсутствием игровой практики – в «Адане Демирспор» нападающий редко выходил на поле и забил только раз. Но сейчас 34-летний футболист нашел себе клуб – и в составе «Локомотива» довольно хорош. Артем успел оформить хет-трик в ворота «Ростова» в 18-м туре РПЛ – а это приличный показатель. К тому же Карпин сам отмечал, что при составлении расширенного списка опирался на последние матчи Кубка страны и национального первенства.

Возможно, поводом послужило скандальное интервью Дзюбы в начале марта. Неоднозначных реплик было достаточно – и о том, что Карпин сразу невзлюбил форварда после прихода в «Спартак», и что специалист после разговора с Артемом обратился к журналистам:

Во время разговора я был открыт и честен, он тоже. Потом он собирает за кулисами журналистов и — опять же, странно — говорит по секрету всему свету (журналисты не сдадут, да?), что Дзюба настолько эгоистичен, настолько хочет побить рекорд Кержакова, что хочет со мной примириться. Это его цитата там, как говорят.

По последним же данным, причина более простая – тренерский штаб не рассматривает кандидатуру нападающего «Локо» из-за его возраста. Правильно ли это, сказать сложно – и оценивать такое решение стоит по итогам товарищеских матчей.