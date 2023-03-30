20 лет дебюту Акинфеева. Игорь – живая легенда российского футбола

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Его хотели заполучить лучшие клубы Европы.

Лучшего дебюта и представить сложно

29 марта 2003 года свою профессиональную карьеру Игорь начал, выйдя в игре против «Зенита» в рамках 1/8 Кубка России. Тогда Акинфееву было лишь 17 лет. Так сложилось, что матч против петербургской команды состоялся во время международного перерыва, из-за чего сразу 17 игроков основного состава ЦСКА разъехалось по своим сборным, а в ворота пришлось ставить самого Игоря.

Акинфеев качественно провел тот матч, отразив одиннадцатиметровый. Счастливая воля случая позволила голкиперу громко заявить о себе и привлечь внимание общественности. Спустя еще два месяца он дебютировал и в чемпионате России из-за внезапно заболевшего Мандрыкина:

«У Мандрыкина была температура. Думал, за сутки доктора поставят его на ноги. Но вот установка на матч и называется моя фамилия. Тогда я немного офигел. Вспоминая ту команду, волнения вообще не должно было быть. Должны выходить и обыгрывать всех. К счастью, я справился, ребята помогли. А в конце чудо случилось. Я реально считаю, что это чудо. Повезло», – рассказывал Акинфеев о матче против «Крильев Советов» и отбитом пенальти.

После той встречи Акинфеева начали временами выпускать в стартовом составе, все чаще давая практику и игровое время. В сезоне 02/03 он 13 раз вышел на поле чемпионата России, а уже в следующих кампаниях и вовсе стал основным голкипером ЦСКА .

Акинфеев громко заявил о себе в Европе, из-за чего его хотели многие топ-клубы

Кампанию 03/04 Акинфеев завершил, имея на своем счету больше «сухих» матчей (15), нежели пропущенных мячей (14). Чем и заслужил вызов в сборную в апреле 2004-го. Перед подготовкой к Евро-2004 состоялись подготовительные товарищеские матчи, где ему позволили дебютировать за национальную команду. В той встрече сборная Норвегия оказалась сильнее и победила 3:2, но Акинфеев все равно был вызван на турнир, но так и не сыграл в нем ни одной минуты.

В том же году Акинфеев и ЦСКА приняли участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 04/05, где заняли третье место в групповом этапе. После этого начался поход за одним из самых значимых трофеев в клубном российском футболе. За 9 матчей плей-офф Кубка УЕФА Игорь пропустил всего лишь 3 мяча, сохранив ворота в неприкосновенности в 6 встречах. Финальный матч состоялся на домашней для другого финалиста – «Спортинга», арене. Но и в той игре равных ни «армейцам», ни Акинфееву не было.

Именно тогда об Игоре заговорили во всей Европе. А уже летом 2006-го на ЦСКА вышел «Арсенал», который искал замену стареющему Йенсу Леманну. Однако трансфера не произошло, потому что президент «армейцев» Евгений Гинер потребовал слишком большую, по мнению лондонцев, сумму.

«Арсенал» был не единственным клубом, который хотел приобрести Акинфеева. В начале 10-х годов с ЦСКА связывался и «Манчестер Юнайтед», но в этом случае переходу помешали травмы голкипера и не слишком уверенная игра на чемпионате мира в ЮАР . Кроме них, интерес хоть и не предметный, но, как минимум, косвенный, проявлялся со стороны «Реала», «Баварии» и «Челси». Однако самому Акинфееву это было не нужно:

Не возникает ли сожаления, что не попробовал свои силы в Европе? Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь – это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации. Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам.

Акинфеев побил все мыслимые и немыслимые рекорды

Март 2017-го года. Казалось бы, рядовой матч против «Томи», но нет. В той встрече Акинфеев в очередной, 161-й раз, сохранил ворота на замке, чем превзошел рекорд легендарного Льва Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионате России.

Декабрь 2018 года. В матче против «Ростова» капитан и вратарь ЦСКА в трехсотый раз в своей карьере сыграл «на ноль». О такой цифре в отечественном футболе никто и не мечтал. Он также становился самым молодым вратарем, который пересекал отметку в 100 и 200 «сухих» встреч. Кроме того, Игорь – обладатель самой продолжительной серии в истории сборных СССР и России длиною в 761 минуту. Это 9 игр «на ноль» подряд.

Спустя 6 месяцев, в мае 2019-го Игорь достиг отметки в 600 матчей за клуб в официальных турнирах и стал первым футболистом, который сыграл такое количество матчей в российском футболе за один клуб. Всего за ЦСКА Акинфеев сыграл 728 игр, и, кажется что вряд ли кто-то способен побить этот рекорд в ближайшие десятилетия.

Однако сам Игорь никогда не зацикливался на цифрах, потому что всегда был сконцентрирован на своих выступлениях на футбольном поле:

Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идем дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны.