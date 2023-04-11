«Милан» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» – «Наполи», который состоится 12 апреля 2023 года

«Милан»

«Красно-черные» совсем недавно крупно обыграли «Наполи» в чемпионате, однако в других последних поединках выглядел неважно. Тем не менее, Лиги чемпионов – это особенный турнир, где нельзя смотреть на предыдущие результаты команды. На своем поле «Милану» очень важно добиться хорошего результата, чтобы поверить в свои силы и достойно противостоять через неделю уже в Неаполе.

7 апреля «Милан» не смог на своем поле переиграть «Эмполи» (0:0), а второго числа разгромил на выезде «Наполи» (4:0).

«Наполи»

Команда Лучано Спалетти практически добилась победы в Серии А и в по-настоящему сильнейшем для себя сезоне очень хочет выстрелить в Лиге Чемпионов. «Наполи» провел очень много матчей с «Миланом», но предстоящее противостояние будет одним из важнейших в истории взаимоотношений этих команд. Игра будет интересной и напряженной и вполне может конкурировать по вывеске с параллельным поединком четвертьфинальной стадии.

7 апреля «Наполи» обыграл на выезде «Лечче» (2:1), а второго апреля неожиданно крупно проиграл «Милану» на своем поле (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.85

Ничья – 3.3

Победит «Наполи» – 2.7

Статистика

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях

Три из пяти последних матчей с «Миланом» завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Вероятнее всего, команды обменяются забитыми мячами, но не определяет победителя в первом матче противостояния.