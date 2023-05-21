Де Хеа стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

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вчера, 09:37

Вратарь «Манчестер Юнайтед» стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне 2022/23.

Манкунианцы одержали гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии, таким образом испанский голкипер в 17-й раз в текущем сезоне турнира оставил свои ворота в неприкосновенности. Ближайшим преследователем является Алиссон из «Ливерпуля», у которого на счету 14 таких игр, но бразилец уже не догонит Де Хеа, так как у «красных» осталась всего одна встреча до конца сезона.