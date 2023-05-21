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Де Хеа стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

вчера, 09:37

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне 2022/23.

Манкунианцы одержали гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии, таким образом испанский голкипер в 17-й раз в текущем сезоне турнира оставил свои ворота в неприкосновенности. Ближайшим преследователем является Алиссон из «Ливерпуля», у которого на счету 14 таких игр, но бразилец уже не догонит Де Хеа, так как у «красных» осталась всего одна встреча до конца сезона.

Де Хеа стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответ fanatcska94 (раскрыть)
вчера в 21:58
Ну считают же еще процент отраженных ударов. Вот в данном случае, у одного было бы 100%, у другого 70%. А в след игре уже может быть 1 удар в створ и гол и того 0%, но средняя за сезон будет объективна для всех.
fanatcska94
fanatcska94 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:57
Опять же, и при таком подсчёте есть несправедливость. Вратари аутсайдеров имеют больше шансов сделать сейвов за матч, когда более сильная команда раз за разом создаёт себе моменты. Создали 10 моментов, вратарь 3 пропустил, но сделал 7 сейвов.
В то время как вратарь из более сильной команды в этом матче из-за слаженой игры защитников может пару раз вступить в игру и сделать условно 2 сейва, пропустив при этом нуль.
И получаем, что один пропустил 3 мяча, но сделал 7 сейвов, а второй не пропустил, но сделал всего 2 сейва.
Утрирую, но как пример.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:41
В таком случае нападающего предлагаете как оценивать? - сколько раз он поразил ворота или сколько раз за сезон он попал в створ? 540 ударов по воротам, но лишь 9 забитых мячей...
А если нападающий за сезон забил 38 мячей - 33 из которых было добивание в пустые ворота благодаря игре полузащиты. И лишь 5 голов, которые нападающий создал сам...
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:15
Один вратарь сделал 30 сейвов и пропустил 15 мячей, а второй сделал 31 сейв и пропустил 80 мячей. И как быть? :)
Террпсихора
Террпсихора ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:15
Да тоже непонятно будет, где сейв , где не сейв.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57
Критерии очень жидкие, надоть пригласить Бубнова с его ТТД...)
portveyn
portveyn ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:52
На мой взгляд по количеству сейвов тоже не правильно определять,так как у голкиперов команд-аутсайдеров всегда много сейвов.Но вручать приз золотой перчатки вратарю,пропустившему 60-70 голов как-то кощунственно.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:19
Видать её можно только поставить, но не приложить... Ну, пусть стоит..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:13
Мда, когда в АПЛ есть Ник Поуп и Эмилиано Мартинес, перчатку получает Де Хеа в одной из худших форм, самолично привёзший несколько матчей...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:54
Хе -Хе , посмотрим, что он со своей перчаткой делать будет...
galem72
galem72
вчера в 10:37
Это двоякая награда для ДдХ. Он, конечно, иногда совершает потрясающие сейвы, но в большинстве своём у него отстойная игра в раме при ужасных ляпах в работе ногами и выводом мяча в атаку. В целом, от испанца в современном футболе больше минусов, нежели позитива. Так что клубу срочно нужен новый топовый кипер, а засидевшегося Давида пора отпустить на все 4 стороны, потому что для лавочника у него будет просто огромная з/п.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:22
Вполне заслуженная награда. Среди всех воротарей АПЛ он действительно лучший в этом сезоне. Не один голкипер не принес команде столько очков сколько принес Испанец. Для него в этом сезоне и серьезных конкурентов не было. Он вполне заслуженно взял етот приз. И ещё впереди будет показывать такую яркую игру за Красных дьяволов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:10
А где перчатка ???)
cska1948
cska1948
вчера в 10:04
На мой взгляд, определять лучшего голкипера по количеству сухих матчей не совсем правильно. Ведь полевые игроки тоже принимают участие в защите собственных ворот и зачастую именно благодаря самоотверженной игре полевых игроков ворота остаются сухими. Справедливее было бы считать вратарские сейвы в игре, а по окончании сезона их суммировать и у какого вратаря больше спасений собственных ворот от верного гола тот и лучший.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:46
Магуйар пощадил, благодарность ему
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:41
На ноль он много сыграл, а сколько не выручил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:41
Хороший результат, каждый второй матч на ноль...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:40
Не заслужил он этот приз
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