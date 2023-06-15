Два клуба Бундеслиги интересуются Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.
Оба клуба уже контактировали с окружением игрока. Скауты команды будут присутствовать на ближайшем матче сборной Армении в Лиге Наций.
Там отлично умеют работать с молодыми игроками, доверяя им, обеспечивают игровым временем, чтобы весь мир видел "товар лицом"!
Аякс может быть хорошим трамплином в карьере. А вот в Бундеслиге никто тебе не даст время на раскачку, там молодым доверяют в Дортмунде или Лейпциге.
Там отлично умеют работать с молодыми игроками, доверяя им, обеспечивают игровым временем, чтобы весь мир видел "товар лицом"!
Аякс может быть хорошим трамплином в карьере. А вот в Бундеслиге никто тебе не даст время на раскачку, там молодым доверяют в Дортмунде или Лейпциге.