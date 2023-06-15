Два клуба Бундеслиги интересуются Сперцяном

1686838272

вчера, 17:11

Полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

Оба клуба уже контактировали с окружением игрока. Скауты команды будут присутствовать на ближайшем матче сборной Армении в Лиге Наций.