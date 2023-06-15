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Два клуба Бундеслиги интересуются Сперцяном

вчера, 17:11

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

Оба клуба уже контактировали с окружением игрока. Скауты команды будут присутствовать на ближайшем матче сборной Армении в Лиге Наций.

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альсато
альсато
сегодня в 08:37
в любом случаи..выбор за Эдиком, где работать)))))
112910415
112910415
сегодня в 07:21
лучше ему к голландцам ...
A.S.A
A.S.A ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 05:54
Факре может и знаком с Эдуардом, вот только его уже уволили из Боруссии....
протон
протон
сегодня в 00:21
можно порадоваться за него, что хоть кто-то присматривается, поглядывает на наш чемпионат, дай Бог все получится, нечего ему у нас делать
valt134
valt134
вчера в 22:19
Фарке знает Сперцяна по Краснодару, поэтому Боруссия и приглашает. Хороший трамплин в карьере.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:45
Ему уже 23 года. В этом возрасте уже в любом клубе надо доказывать право на место в составе.
adrianes
adrianes
вчера в 20:10
Захарян напрягся
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:32, ред.
Если интерес со стороны Аякса был правдой, то лучше переходить именно в Аякс!

Там отлично умеют работать с молодыми игроками, доверяя им, обеспечивают игровым временем, чтобы весь мир видел "товар лицом"!

Аякс может быть хорошим трамплином в карьере. А вот в Бундеслиге никто тебе не даст время на раскачку, там молодым доверяют в Дортмунде или Лейпциге.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:29
Если всё собрать, то Эдуардом интересуется пол Европы.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:29
Вот и Сперцян взят на прицел. Осталось дело за малым - поторговаться и без сомнения, в ближайшее время уйдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:22
Боруссия и Аякс, лучшее продолжение своей карьеры на мой субъективный взгляд.
kwfdhvj57akt
kwfdhvj57akt
вчера в 17:21
В Гладбах лучше двинуть
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