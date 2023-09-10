Англичане в ярости от игры своей сборной. Их взбесили Саутгейт, Магуайр и пешеходный футбол

1694329624

сегодня, 10:07

Британцы потеряли очки в отборе.

Саутгейт начинает злить публику

Английский фанатов попросили двумя словами описать ничью со счетом 1:1 против сборной Украины. Чаще всего писали с толстым намеком – Гарет Саутгейт. Становится синонимом проблемы. Саутгейт не прошел Хорватию на чемпионате мира пять лет назад. Гарет не смог на «Уэмбли» обыграть команду Италии, которая потом не попала в Катар на чемпионат мира и вчера испортила дебют Спаллетти. На новом мундиале, как знаете, Кейн не забил пенальти в ворота против Франции. Англия потеряла исторический шанс выйти в финал впервые с 1966-го года.

Когда заговорили об уходе Саутгейта, то среди кандидатов на смену Гарету называли наставницу женской сборной Англии, финалистку недавнего ЧМ -2023 Сарину Вигман. Голландка получила награду лучшему тренеру сезона в женском футболе от УЕФА . Саутгейт так высоко в иерархии наставников мужского футбола не летает. Гарет подходит сборной Англии, сделал для «Трех львов» много полезного. Но если сейчас предложить британским фанатам махнуть Саутгейта на Гвардиолу перед Евро-2024, где Англия будет среди фаворитов, народ согласится, даже если Хосеп будет совмещать работу в клубе и сборной.

Магуйар помог сборной Украины

Дело не только в Харри, но это тоже символ проблемы. Сами футболисты сборной Англии вряд ли поняли мотивацию Саутгейта, когда вызвал на сбор Магуайра и Филлипса, которые сидят на лавке в клубах из Манчестера. Тренеру любой сборной важно сохранять статус строгого, но справедливого учителя. А если принимаешь непопулярные кадровые решения, то их надо уметь объяснить публике и тактически растолковать сопернику. Сергей Ребров не понял, зачем в центре обороны Англии вышли Гуэхи и Магуайр.

Молодой защитник «Кристал Пэлас» прекрасно играет в пас, но количество не всегда значит качество. Идея с выходом в атаку через центр не сработала. А ставка на Мугайра в основе это просто опасное решение. Харри заблокировал напарника по центру обороны в голевой атаке Украины. Зинченко также не закрыли Райс и Хендерсон. Появление Джордана в основе тоже мало кто понял. Можно увидеть логику в выборе Мэддисона вместо Грилиша, новичок «шпор» в хорошей форме. Но Хендерсон и Магуайр тянули вниз.

У Англии совсем нет запасного плана

Странно, когда сборные с невероятными составами – у Англии можно набрать три основы, не могут ничего предложить, если игра не под их дудку. В отборах сваливали всю работу на Кейна или ждали ошибок соперников. Но у сборной Украины на замену вышел человек, который на тренировках постоянно встречает Месси – ветеран Кривцов из «Интера» Майами. Сергея вряд ли можно испугать Рэшфордом и Галлахером.

Саутгейт вместо попытки перестроиться на «4-4-2» с ромбом с вершиной Беллингемом в роли настоящей «десятки», а не только по номеру на спине, сделал три банальные замены вместо пяти судьбоносных решений. Вместо перехода на три центральных защитника, чтобы уставшим подопечным Реброва было сложнее держать мяч в концовке, тренер сборной Англии принял ничью. Конечно, стратегически это нормальный результат. Теперь Спаллетти и Ребров между собой решат, кто лишний в борьбе за второе место в группе. Но на Евро такой подход аукнется Саутгейту, ведь у Гарета много решающих поражений.

Британцы не умеют задать темп игры

Даже в матче против Франции на ЧМ , где отрезками Англия была лучше, британцам не удалось задавить подопечных Дешама так, как сумела Аргентина на старте финала ЧМ . Как только Англия нарывается на соперника, который может зайти в клинч, то уровень мастерства оппонента и его стиль значения не имеет. Франция, Хорватия, Италия и Украина сумели навязать Саутгейту футбол, в котором тренер не влиял на скорость игры.

Подопечные Реброва играли жестким вторым номером, что понятно. Но Англию спасли сантиметры в голевой атаке. Гол Уокера могли отменить из-за офсайда, как мяч Гарначо в недавнем поединке «Арсенала» и МЮ . Проще говоря, пешеходный вариант Англии не заслужил победу над командой Украины. Можно сказать жестче. Если бы не шикарная игра Уокера, который намертво закрыл Мудрика и выручил в атаке, британцы могли проиграть.

У «львов» нет чемпионской харизмы

Скорость задают дерзкие личности. Можно вернуться в 1986-й год, где Марадона повозил оборону британцев по мексиканскому газону. Можно вспомнить ЧМ -1990 и его концовку для Англии – поражение в серии пенальти. А на Евро-1996 лично Саутгейт не справился с ударом в серии с немцами. Возможно, раз состав у Англии прекрасный – на поле несколько игроков от 100 млн евро, им суждено разрубить гордиев узел неудач.

Британцы могут выиграть Евро-2024, если Саутгейт примет свою тренерскую ограниченность и перестанет выдумывать велосипед. Но пора искать вожаков, помимо Уокера. Кейн прекрасный футболист, но назвать Харри харизматичным может только тот, кто не видел, как Гаскойн на днях случайно встретил принца Уильяма. Во время общения Пол поцеловал члена королевской семьи в щеку, словно давнего знакомого. Пил бы меньше – стал чемпионом Европы.

Нынешние англичане не уступают в мастерстве ведущим сборным мира. Но искры им не хватает. Англию калечит то, что подняло средний уровень футболистов в АПЛ . В клубах часто тащат иностранцы. Фернандеш ведёт игру в МЮ , Де Брюйне в МС , а Салах в «Ливерпуле». Не только эта тройка в ответе за хорошие матчи грандов, но смысл понятный. Легионеры рулят, как Холанд, Сон и Родри. Даже в «Арсенале», хотя Сака красавец, важны для системы игры Салиба, Зинченко и Эдегор. У всех из этой тройки есть харизма.

У англичан её дефицит, поэтому стратегически важен Беллингем. Джуд очень дерзкий, но вчера сборную не спас, как выручает «Реал». Хавбеку всего двадцать лет, и Саутгейт не сделал его «десяткой» Англии, как наставник более высокого ранга Анчелотти в клубе. Если у Англии в полузащиту интегрируют Александер-Арнольда, в атаке раскроются Грилиш или Фоден, а в обороне найдут пару без Магуайра, то могут выиграть Евро-2024 в сложнейшей борьбе на немецкой земле. Но продолжат ходить пешком, пока бегает 33-летний ветеран Уокер – кубок Европы не отправится в Лондон.