Лучшему игроку мира двадцать лет. Молодые футболисты впечатляют на старте сезона

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вчера, 17:40

Беллингем, Сака и Собослаи укрепляются в статусе суперзвёзд.

Сейчас лучший футбол в мире показывает Беллингем. Разумеется, в хорошей форме опытные форварды Мартинес из «Интера» и Кейн из «Баварии». Есть проверенный и молодой Мбаппе. Но французу мешает пропуск сборов с ПСЖ . Физически Килиану сложно, что сказывается на результатах парижан. Холанд наберет ход, но пока Эрлинг не лучше всех. Круче оказался вчерашний школьник, новичок «Реала», впечатливший даже бывалых ворчунов Крооса и Модрича.

У Джуда гол плюс пас в Неаполе, хотя англичанин не единственный игрок моложе 23 лет, который впечатляет на старте сезона, заставляя о себе говорить. Ниже не увидите Холанда, Альвареса, Феликса, Винисиуса, Фодена, Тчуамени, Ботмана, Джеймса, Влаховича и Кулусевски, ведь им по двадцать три года. Слишком «старые» для этого состава. Но даже без знаменитых игроков есть молодые герои нового сезона, о которых нужно говорить.

Вратарь

Анатолий Трубин («Бенфика», 22 года)

На старте нового сезона Трубин лучший молодой вратарь Европы. Новичок «Бенфики» помог Шмидту обыграть «Порту». А вчера против «Интера» выдал сильный матч в Лиге чемпионов. Хотя «орлы» проиграли в один мяч, Трубин отразил 7 сложных ударов, часто отбивая мяч ногами. Анатолий может пойти по стопам бывших голкиперов «орлов» Эдерсона и Облака, это спокойный и техничный голкипер.

Резерв: Лукас Шевалье («Лилль», 21 год), Филип Йоргенсен («Вильярреал», 21 год).

Защитники

Джереми Фримпонг («Байер», 22 года)

Юных защитников всегда меньше, чем опытных, но двадцатидвухлетний голландец как раз на границе между молодостью и футбольной зрелостью. Развиваться ему помогает Хаби Алонсо, кандидат на работу в «Реале». Джереми пока не оценили в клубах такого уровня и сборной Нидерландов, но Фримпонг отлично начал новый сезон.

Вильям Салиба («Арсенал», 22 года)

Сказочный прошлый сезон в «Арсенале» заставил ведущие клубы мира следить за Салиба. Пока он не лучший в мире по выбору позиции – «Ланс» вчера нанес «Арсеналу» поражение, а Вильям не всегда правильно реагировал. Но Салиба растет, а оплеуха поможет «канонирам» не летать в облаках накануне матча с «Манчестер Сити».

Джорджио Скальвини («Аталанта», 19 лет)

У «Аталанты» лучший xG среди соперников в топ-5. Одной из причин успеха является дебют девятнадцатилетнего Скальвини. У Джорджио необычный стиль, он высоченный, чисто играет в мяч, как Ван Дейк в первом сезоне в «Ливерпуле». Осталось грамотно выбрать будущий клуб, от этого зависит карьера таланта.

Альфонсо Дэвис («Бавария», 22 года)

«Реал» задумывается о подписании Дэвиса, а представитель футболиста напоминает заинтересованным клубам, что будет очередь. Дэвис подписал с «Баварией» контракт до лета 2025 года, в конце сезона за него будет настоящая драка. В обороне канадец иногда ошибается, но это исключительно мощный латераль.

Резерв: Алехандро Бальде («Барселона», 19 лет) Мануэль Угарте ( ПСЖ , 22 года), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 21 год), Вандерсон («Монако», 22 года), Мики ван де Вен («Тоттенхэм», 22 года), Мигель Гутьеррес («Жирона», 22 года), Леви Колуилл («Челси», 20 лет).

Полузащитники

Хави Симонс («Лейпциг», 20 лет)

Акцент делаем на героях старта сезона. Симонс классно играл за ПСВ . В ПСЖ выпускнику школы «Барселоны» нет места, но в «Лейпциге» с радостью взяли Хави в аренду. Теперь думают, как выкупить контракт, потому что голландец в феноменальной форме. Легко создает голы – 3 точных удара и 4 ассиста в 6 матчах Бундеслиги.

Джуд Беллингем («Реал», 20 лет)

У Джуда 8 голевых действий в 7 играх Ла Лиги. На выходных помог «Реалу» обыграть очарование старта сезона «Жирону». В ЛЧ у Беллингема 2 гола и 1 ассист в двух матчах. Пока «Реал» не подписал результативного форварда вместо Бензема, англичанин спасает «королевский» клуб.

Доминик Собослаи («Ливерпуль», 22 года)

Крепкий венгр похож на Джеррарда лишь многозадачностью и природной наглостью. Доминик играет тоньше. У него нет серии голов в новом клубе, как у Беллингема, но «красные» получили человека, который может существенно прибавить под руководством Клоппа. Собослаи умеет на поле всё, что нужно атакующему хавбеку.

Резерв: Педри («Барселона», 20 лет), Флориан Вирц («Байер», 20 лет), Джамал Мусиала («Бавария», 20 лет), Эдуардо Камавинга («Реал», 20 лет), Уоррен Зайре Эмери ( ПСЖ , 17 лет), Кефрен Тюрам-Ульен («Ницца», 22 года).

Нападающие

Букайо Сака («Арсенал», 22 года)

Надеемся, против «Ланса» получил несерьезную травму. Сака среди лучших футболистов старта АПЛ , у него легкая игра в атаке. Идеально выбирает позиции – забил 4 мяча, остается мастером передач, но здесь для успеха пригодится сильный центральный форвард, которого у «Арсенала» пока нет. Но Сака «тащит», это звезда английского футбола.

Виктор Бонифац («Байер», 22 года)

Новое имя, так как Бонифац в прошлом сезоне играл в Бельгии, где не был настолько результативным, как в составе «Байера». Надеемся, нигерийцу 22 года не только по паспорту. Крепкий форвард в прошлом сезоне стал лучшим снайпером Лиги Европы с 6 голами, а теперь у него 6 мячей и 2 ассиста в Бундеслиге. Помогает «Байеру» идти выше «Баварии».

Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», 22 года)

Не остался в «Барселоне» и «Реале», но после полноценного перехода в «Реал Сосьедад» одноклубник Захаряна показывает футбол мирового уровня. Японец Кубо становится настоящей звездой Ла Лиги, и вряд ли задержится в Сан-Себастьяне. Слишком сильный атакующий хавбек, в ближайшее время за ним придут гранды с мешком денег.

Резерв: Ламин Ямаль («Барселона», 16 лет), Жереми Доку («Манчестер Сити», 21 год), Родриго («Реал», 22 года), Хвича Кварацхелия («Наполи», 22 года), Гави («Барселона», 19 лет), Матис Тель («Бавария», 18 лет), Эван Фергюсон («Брайтон», 18 лет).

Давненько в футболе не было такого количества невероятно сильных молодых игроков с лидерскими качествами. Даже Месси, Роналду, Иньеста, Модрич, Бензема и Хави не сразу демонстрировали такую жажду доминировать, как у Беллингема, Собослаи и многих из этого списка.