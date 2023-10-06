Чемпион Италии, МЮ и лондонские толстосумы – клоны «Спартака». Испытывают одни и те же проблемы

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вчера, 22:36

Проявления «красно-белых» в топ-чемпионатах.

Есть несколько команд, у которых поразительно схоже складываются дела. «Спартак» близок к тому, чтобы попрощаться с Гильермо Абаскалем – при испанце «красно-белые» начали за здравие, показали тактического хамелеона, каким он должен быть. А (вероятно) заканчивают за упокой – теперь эта характеристика стала играть в минус, у москвичей нет структуры игры, а наставник слишком упрям, чтобы работать с проблемами. Смотрим, у кого из европейских клубов похожая ситуация и какой аспект проблем отражает каждый из них.

«Челси» — огромные траты

Конечно, если говорить в реалиях лиги, то «аристократы» и «красно-белые» похожи – и те, и те толстосумы. Плюс не всегда последовательны в подборе игроков. Летом «Спартаку» чуть-чуть не хватило до первой строчки по затратам на трансферы – выше оказался «Зенит». Но для петербуржцев такая активность – привычное дело, а для москвичей – что-то новенькое.

Причём в каждой из сделок рычагом давления были именно «жирные» условия. «Кадису» «красно-белые» обновили рекорд по самой дорогой продаже – за Тео Бонгонду испанцы получили 7 миллионов евро. 6 млн отдали ЦСКА за Медину – чтобы «армейцы» не сомневались (при этом в Хесусе у «Спартака» не было острой необходимости).

А ведь могли москвичи привезти Давинсона Санчеса – и за центрдэфа «Тоттенхэма» собирались выложить порядка 15 миллионов евро. Щедрую компенсацию также предлагали «Црвене Звезде» за Эраковича и «Сассуоло» за Рожерио.

Если сделать скидку на проблемы с трансферами в Россию, «красно-белые» настолько же активны, как и «Челси». У них только летом на вход – Кайседо, Нкунку, Лавиа, Палмер, Дисаси. Всего закупились на 462 миллиона евро – с отрывом первое место в АПЛ по итогам летнего трансферного окна.

Если же говорить о последовательности – надо смотреть в шорт-лист москвичей. Конкретно – на усиление центра обороны. Выбирали между Давинсоном Санчесом и Страхиней Эраковичем. Первый – это уклон в сторону опытных сложившихся легионеров для результата здесь и сейчас, второй – в сторону перспективных юнцов для выгодной перепродажи. Оба ориентированы на атаку, с пасом. А в итоге взяли игрока совершенно другого профиля – габаритного Срджана Бабича. Вопросов ни к одному нет, все – качественные на уровне РПЛ исполнители. Вопрос в том, почему такой разброс по предпочитаемым качествам. Непоследовательность «Челси» — это трата почти 800 миллионов евро за 2 окна на полное обновление состава, когда уже есть сформированный костяк, дееспособный в АПЛ . Ничего не напоминает?

«Наполи» — проблемы с определением курса

Речь о предыдущем и нынешнем сезонах. Неаполитанцы с Лучано Спаллетти добились огромных высот. От поражений от «Спартака» группе ЛЕ до четвертьфинала ЛЧ и скудетто. Команда полностью отвечала требованиям менеджера, но тот решил уйти на пике – говорят, из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

В качестве преемника выбрали того, кто точно не продолжит прочерченную Спаллетти линию развития. Руди Гарсия – менеджер принципиально другого толка. Причем как в плане философии, так и в плане качества. Француз упростил футбол итальянского гранда – больше навесов, борьбы на втором этаже. Как следствие – ещё больше влияния у Виктора Осимхена. Меньше ориентированности на Хвичу – раньше ему создавали свободное пространство на фланге и отдавали мяч. Теперь обходятся без этого. «Наполи» не проваливается и идёт в топ-3 – но больше не влюбляет.

У «Спартака» так было после серебра в сезоне-20/21. Схема с тремя центральными защитниками при импульсивном Тедеско, активная роль флангов в продвижении мяча, акцент на контратаки, искромётные Ларссон, Понсе, Соболев, Крал. А после ухода немца – прагматичный, внешне даже холодный Руй Витория, два центральных защитника, упор на владение, стагнация большинства вышеперечисленных. Лихорадка.

И теперь история рискует повториться. Отдельные идеи в абаскалевской буре всё же удаётся выцепить. Крайние защитники поднимаются к вингерам, создавая преимущество в финальной трети – сами вингеры уходят в полуфланги. Дополнительно – они с «восьмерками» образуют «треугольники», в которых каждый следит за перемещениями другого. Под это – скоростные Промес и Бонгонда, атакующие Тавареш и Рябчук, идущий на чужую половину центрбек Дуарте. Кандидата, который продолжил бы этот вектор, нет. Можно сказать: «и слава богу». Но что тогда делать с купленными игроками? Опять начнётся перестройка – и будут ли они полезны в новой парадигме? Опять деньги на ветер, новые трансферы – порочный круг. Только у «Наполи» он ограничивается неудачной сменой тренера – буквально один заход. А у «красно-белых» — не просто круг, а полноценное ралли.

«Манчестер Юнайтед» — брат-близнец

Нет более похожих команд. МЮ и «Спартак» — это братья-близнецы. Великая история, легенды прошлого, гегемония в своих чемпионатах. И всё это закончилось с уходом ключевой для клубов фигуры. И там, и там – главных тренеров. После этого – смута с новыми владельцами, метания между медалями и слабыми сезонами. Постоянные осечки на трансферном рынке (Санчо, Санчес, Марсьяль, Лукаку – в компании Хендрикса, Педро Роши, Шюррле, Кофрие и множества других с обеих сторон).